Schulsoftware: Horw prescht mit eigener Idee vor

Schule In Horw kommunizieren Eltern und Lehrpersonen künftig per App Ein krankes Kind abmelden, Infos für die Schulreise versenden: Das geschieht in Luzerner Schulen immer häufiger per App. Nun startet auch Horw einen Pilotversuch. Chiara Z'Graggen Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einige Eltern der Horwer Schulkinder erhalten Informationen über Schulreisen et cetera im neuen Schuljahr via App. Symbolbild: Eveline Beerkircher (Luzern. 10. August 2022)

Das Handy vibriert. Es ist ein Push-Alarm. Das kennen wohl die meisten der laut Statistiken über 97 Prozent erwachsener Personen mit Smartphone in der Schweiz. Die Vibrationen dürften in einigen Luzerner Gemeinden noch weiter zunehmen, denn: Immer mehr Luzerner Schulen setzen auf Apps, um mit den Eltern der Schülerinnen und Schüler zu kommunizieren.

So auch die Schule Horw. In einer E-Mail, die dieser Zeitung vorliegt, informiert der Rektor Daniel Bachmann die Eltern über die Änderung in der Kommunikation. Somit endet für Bachmann und seine Lehrpersonen Ende August eine lang andauernde Odyssee. «Wir wollen bereits seit sieben Jahren solch eine Kommunikationsapp einführen, konnten aber wegen des laufenden und zwischenzeitlich abgebrochenen Projekts der kantonalen Schuladministrationssoftware nicht vorwärtsmachen», sagt Bachmann auf Anfrage.

Somit geht die Horwer Schule einen Schritt, den beispielsweise die Schulen Rain und Hildisrieden bereits vor drei Jahren gegangen sind.

Schulen werden möglicherweise umsatteln müssen Gemäss einem vom Luzerner Kantonsrat beschlossenen Gesetz müssen die Schulen auf eine einheitliche Software setzen. Dies ist dann der Fall, wenn der Kanton eine zur Verfügung stellt. (zgc)

Das Ziel: Mehr Effizienz, weniger Papier

Die App ist Teil des bewährten Schulverwaltungsprogramms «Scolaris» und ähnlich aufgebaut wie das Programm Microsoft Teams. So können beide via Computer als auch Smartphone verwendet werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, eine Chat-Gruppe zu erstellen. Aber: «Die Eltern können nicht zu zweit miteinander kommunizieren», sagt Daniel Bachmann. Doch das sei ohnehin nicht Ziel der Schule.

Aber was verspricht sich die Horwer Schulleitung vom Wechsel? Knapp: Eine höhere Effizienz – hinsichtlich Zeit wie auch Kosten. «Zwar kostet die Umstellung Geld, doch wenn wir die Zeiteinsparung wie auch die Minimierung von Kopien und Portokosten einrechnen, sind wir effizienter», so Rektor Bachmann. Wie viel das Programm kostet, darüber darf er aus vertraglichen Gründen keine Auskunft geben.

Gegenwind? Fehlanzeige

In einem ersten Schritt beginnt ab Ende August eine Pilotphase mit sieben Schulklassen. Läuft alles gut, weitet Horw das System Anfang 2023 auf alle Klassen aus. Damit entspräche die Schule den Bedürfnissen der Eltern, so Bachmann. Und weiter:

«Die Rückmeldungen auf unsere Vorinformation von Eltern und Lehrpersonen waren positiv.»

Dementsprechend schliesst der Rektor derzeit aus, dass Eltern das neue System ablehnen werden. Ohnehin ersetze die Applikation keine Elterngespräche, sondern verhindere vielmehr die Kommunikation Lehrperson-Kind-Eltern, indem das Kind nicht als Bote dienen muss. Und: «Mit Scolaris kann sichergestellt werden, dass beide Erziehungsberechtigten informiert sind, und nicht nur ein Elternteil.»

Udligenswil ist schon weiter

Einen Schritt weiter ist die Schule Udligenswil. Diese hat im vergangenen Jahr einen Versuch mit der «Klapp-App» gemacht mit fünf Schulklassen, wie die Bildungsvorsteherin Brigitte Henseler-Pfenninger sagt. Man sei zufrieden damit. Und: Die Lehrpersonen profitieren, da sie nun nicht mehr 24 Stunden via privaten Handy verfügbar sind. Henseler-Pfenninger dazu:

«Die Eltern lassen ihren Unmut tendenziell eher bei den Lehrerinnen und Lehrern ab, wenn sie über deren private Handynummer verfügen.»

Bisher hätten keine negativen Rückmeldungen die Bildungsvorsteherin erreicht, im Gegenteil. «Ich habe von vielen Eltern gehört, dass sie das Projekt für gut befinden.» Das Ziel sei, dass alle Erziehungsberechtigten mit der App kommunizieren. «Aber am Ende des Tages kann man niemanden dazu zwingen.» Die App koste die Schule überdies fünf Franken pro Schuljahr und -kind.

Auf den Kanton wollten die Verantwortlichen in Udligenswil nicht warten, da unklar sei, wann eine neue Software bereitstehe. Darüber hinaus hätten auch weitere Schulen im Kanton gute Erfahrungen mit dieser App gemacht. «Da auch andere Schulen im Kanton diese App einsetzen, gehe ich einmal davon aus, dass die neu entwickelte Software Klapp-App unterstützt», so Henseler-Pfenninger.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Im Gegensatz zu Horw und Udligenswil haben die Schulen Rain und Hildisrieden reichlich Erfahrung mit der Kommunikation via App. Die gemeinsam organisierten Schulen setzten seit 2019 auf die Anwendung namens «Push-Push». Grundsätzlich sei man damit zufrieden, wie Schulleiter Martin Flückiger auf Anfrage sagt. Auch wenn die App nicht viele Funktionen habe: «Für unseren Zweck reicht es.»

Die Akzeptanz seitens Eltern schätzt Flückiger durchwegs hoch ein. Am Papier halten die Verantwortlichen dennoch fest. Dies stösst teilweise auf Unverständnis seitens Eltern. «Wenn wir Informationen via E-Mail oder Post an die Eltern weitergeben, ist es auch schon vorgekommen, dass die Eltern fragen, weshalb wir das nicht via App kommuniziert haben.» Dies kostet die Schulen Rain und Hildisrieden pro Schuljahr und -klasse 43 Franken.

Informationen geraten schneller in Vergessenheit

«Schnell, präzise, direkt.» So beschreibt René Duss, Gesamtschulleiter Meggen, die Arbeit mit der «Klapp-App». Das Absenzenwesen sei viel einfacher und effizienter, der Informationsfluss schneller und unmittelbarer. Und:

«Unsere Sekretärinnen sind morgens nicht mehr mit zig Telefonaten von Eltern kranker Kinder konfrontiert.»

Seit der Einführung im Schuljahr 2020/21 klappe alles gut und «zu grosser Zufriedenheit», wie Duss versichert. Die Eltern seien zwar nicht verpflichtet, Klapp zu nutzen, dennoch würden es – bis auf vereinzelte Ausnahmen – alle tun.

Das hat auch Nachteile. «Geschrieben ist etwas sehr schnell, die Hemmschwelle ist reduziert. Ab und zu – so berichten Lehrpersonen – werden seitens Eltern zum Teil auch weniger schulrelevante Informationen kommuniziert, mit welchen die Lehrpersonen umgehen müssen.» Dies sei früher anders gewesen. Darüber hinaus gehe gerade wegen der Schnelligkeit schnell etwas unter. Das Blatt zur Schulreise hängt zwei Wochen am Kühlschrank, ein Push ist nach wenigen Sekunden vom Bildschirm verschwunden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen