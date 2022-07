Digitalisierung «Wir wissen nicht mehr, was sie eigentlich tun» – immer mehr Luzerner Schüler lernen mit Laptops, das führt auch zu Kritik Jedem Sekundarschüler in der Stadt Luzern wird seit gut zwei Jahren für den Unterricht ein Laptop zur Verfügung gestellt. Manche Betroffene machen sich ob der Entwicklung Sorgen, andere loben sie. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Grosse Stadtrat Luzern entschied 2018 einstimmig, für alle Sekundarschüler und -schülerinnen Laptops anzuschaffen. Knapp sechs Millionen Franken liess sich die Stadt das Projekt kosten. Im Frühling 2020 waren dann sämtliche Sekundarschulen in Luzern mit den Computern ausgerüstet. Jedes Kind hat seither einen eigenen Laptop, den es im Unterricht verwenden und auch nach Hause nehmen kann.

Schülerinnen arbeiten mit ihren Laptops an der Sekundarschule Utenberg in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (22. Juni 2022)

In diesen Wochen werden in der Stadt zudem Laptops auf der Primarstufe verteilt. Die Fünft- und Sechstklässler erhalten je einen Computer. In den dritten und vierten Klassen teilen sich künftig zwei Schüler ein Gerät, während in der ersten und zweiten Klasse je ein iPad pro vier Kinder angeschafft wird. In umliegenden Gemeinden, beispielsweise Kriens und Horw, sieht die Verteilung ähnlich aus.

Doch wie wirkt sich die Neuerung auf den Unterricht aus? Lernen die Schüler und Schülerinnen tatsächlich besser digital als analog? Oder verbringen sie zu viel Zeit vor dem Bildschirm? Nach zwei Jahren Laptops an den Luzerner Sekundarschulen ziehen Beteiligte und Experten ein Zwischenfazit.

Stephan Buhofer ist Mitglied des Elternforums Utenberg in Luzern und Mitinitiator eines kürzlich an der Schule abgehaltenen Anlasses «Digitalisierung des Unterrichts in der Sekundarschule – eine kritische Betrachtung». Der Vater einer Sekundarschülerin beurteilt die Einführung der Laptops kritisch:

«Wir Eltern wissen nicht mehr mit Sicherheit, was die Jugendlichen – die nun vor den Geräten anstatt vor einem Heft oder Buch sitzen – eigentlich tun.»

Endlose Unterhaltung und die Abgründe unserer Kultur seien nur einen Tastendruck entfernt: «Lernen sie? Kommunizieren sie mit Freunden? Machen sie ein Videospiel oder schauen sie einen Film?», fragt er.

Es sei ausserdem schwierig, beim Lernen zu helfen, wenn sich das Schulmaterial auf dem Gerät befinde. Weiter gibt Buhofer zu bedenken: «Die Volksschule greift mit dieser obligatorischen Erhöhung der Bildschirmzeit und Internetnutzung stark in die Erziehungsfreiheit und die Privatsphäre der Eltern ein.» Er fügt an, dass auch die Wissenschaft festgestellt habe, mit zunehmendem Einsatz von Computern in Klassenzimmern falle die Leistung ab. «Warum also tun wir das alles?»

Auch Uwe Volkwein liegt eine kritische Analyse der Entwicklung am Herzen. Der Leiter der Sekundarschule Utenberg betont: «Der Gebrauch der Laptops an den Schulen ist eine grosse Herausforderung.» Es fehle bisher an Belegen, dass der Lerngewinn für die Schüler dank der Laptops tatsächlich grösser sei als ohne.

«Ich finde, man muss kritisch hinterfragen, ob diese Millioneninvestition tatsächlich unseren Kindern dient und ob es der richtige Ansatz ist, gewisse Lehrmittel etwa im Fach Natur und Technik nur noch digital anzubieten.»

Für den Schulleiter ist aber auch klar, dass die Digitalisierung Vorteile mit sich bringe und schlicht die Zukunft sei:

«Gerade während der Pandemie waren die Laptops ein Segen für uns. Sie erlaubten uns, den Unterricht aufrechtzuerhalten.»

Der grösste Wert der Geräte liege in der Individualisierung des Unterrichts. Dadurch würden insbesondere lernschwächere Schüler profitieren, indem sie etwa ein Erklärvideo mehrere Male anschauen können, was früher im Frontalunterricht nicht möglich gewesen sei.

Punkto Kontrolle, ob die Schüler tatsächlich lernen oder sich mit Youtube-Videos während des Unterrichts die Zeit vertreiben, gilt an der Schule laut Volkwein eine Kultur des Vertrauens. Denn es würde für die Lehrpersonen eine nicht zu meisternde Herausforderung darstellen, stets zu prüfen, ob an den Geräten gearbeitet wird. Mittels Stichproben würden sie aber schwarze Schafe identifizieren, die dann mit einem Laptopentzug rechnen müssten.

Ein Sekundarschüler lernt digital. Bild: Patrick Hürlimann (22. Juni 2022)

Vreni Völkle ist laut eigener Aussage «starke Befürworterin des Buchs und dezidierte Gegnerin von ausschliesslich digitalem Unterricht». Die Rektorin der Luzerner Volksschulen, die in wenigen Tagen in Pension geht, findet aber auch, die Digitalisierung sei «ein Gebot der Zeit», an dem man nicht vorbeikomme. «Medien und Informatik ist zudem zu Recht ein bedeutender Bestandteil des Lehrplans 21.»

Sie findet deutlich mehr Positives als Negatives in dieser Entwicklung. Während der Pandemie beispielsweise hätten die IT-Mittel den Schulen und Kindern über die Runden geholfen. «Einige Eltern beklagten gar, dass die Primarschule nicht flächendeckend mit Laptops ausgestattet ist.»

Corona habe zu einem «digitalen Entwicklungsschub» im Unterricht geführt. Nun gelte es, wieder das Gleichgewicht zu finden. Sie plädiert für eine «gute Mischung» im Unterricht. So dürfe etwa auch die Handschrift nicht vernachlässigt werden. Für Vreni Völkle ist klar:

«Die Methodenvielfalt ist für den Unterricht nach wie vor am wichtigsten, um allen Lerntypen gerecht zu werden.»

Klarer Befürworter der Digitalisierung ist Peter Rigert, Leiter Digital-Campus der Pädagogischen Hochschule Luzern. «Computer bieten eine sehr grosse Chance für Schulen. Diese Chance gilt es zu nutzen.» Zwar sei ihm keine Studie bekannt, die ein gesamtheitliches Urteil zu fällen vermag. Zahlreiche Resultate hätten aber gezeigt, wie sich der Einsatz von Computern positiv auf den Unterricht auswirken könne. Rigert spricht die Angst vor Wandel an:

«Ich finde die Kritik an Laptops im Unterricht spannend.»

Dabei schwinge oft die «Angst vor einer Dystopie» mit, dass die Kinder sich nicht mehr bewegen würden und die Schule komplett digital werde. «Das strebt aber niemand an. Kein Digitalisierungsexperte will das, keine Lehrperson und keine Schulleitung. Und auch die Schülerinnen und Schüler nicht.» Die Angst sei unbegründet – die Schule werde nicht zu einem digitalen Labor.

Laut Martin Mohr beurteilt die Forschung den Einsatz von Laptops nicht nur positiv. «Viele Studien deuten darauf hin, dass das Bildschirmlesen weniger gut ist als das Papierlesen. Auch wird mit Handnotizen besser gelernt als mit getippten Notizen», erklärt der Dozent für Fachdidaktik Physik an der ETH Zürich, der selber schon kritische Berichte über die Digitalisierung geschrieben hat.

«Mir kommt es manchmal so vor, dass man die Schulen mit Medien ausstattet und dann denkt, der Unterricht wird automatisch gut. Das trifft aber nicht zu.»

Heute sei es oft der Fall, dass Lernmethoden entwickelt würden, die der Digitalisierung angepasst seien. Dabei sollte laut Mohr jedoch die Bildung und das Lernen an erster Stelle stehen und wie das Lernziel erreicht wird – nicht das Lernmittel. Die verordnete Benutzung von Laptops hält er für falsch. «Wenn es den Lehrern überlassen würde, wäre es etwas anderes.» Der ETH-Dozent findet, sie sollten die Freiheit haben, auch keine Computer im Unterricht zu verwenden, wenn sie das möchten.

Oliver Bilke-Hentsch, Chefarzt Kinder- und Jugendpsychiatrie der Luzerner Psychiatrie (Lups), beobachtet die Mediennutzung von Jugendlichen seit fast zwanzig Jahren. Für ihn zeigt sich: «Der Einsatz von Laptops muss durch die Lehrer sehr eng begleitet werden.» Er spricht die Ablenkungsmöglichkeiten an, die Computer mit sich bringen.

«Ein gut organisiertes Mädchen kann sehr gut vom Laptopeinsatz lernen. Ein ablenkbarer, impulsiver Knabe hingegen deutlich schlechter.»

Bilke-Hentsch stellt aber klar, dass es in den vergangenen Jahren keine «riesige Welle» an verhaltensgestörten Kindern und Jugendlichen gegeben habe.

«Viele von ihnen gehen mit Laptops souverän und kompetent um.»

Insgesamt sei man im Kanton Luzern auf dem richtigen Weg. «Aber wir müssen auf die Risikokinder und auf die Beanspruchung der Lehrer und Lehrerinnen achten.» Denn bei der Einführung solcher «Supertechnologien» gebe es in den ersten zwei bis fünf Jahren immer Probleme. «Man muss dem System Zeit geben.»

In der Sekundarschule werden in manchen Schulfächern Computer kaum gebraucht, etwa beim Sport. Im Bildnerischen Gestalten gibt es mittlerweile Verwendungsmöglichkeiten, beispielsweise für Zeichnungsprogramme. In anderen Fächern werden Laptops öfter eingesetzt, etwa in der Mathematik. Dort kann es je nach Thema vorkommen, dass die Schüler und Schülerinnen bei fünf Lektionen pro Woche total auf etwa eine Lektion Bildschirmzeit kommen. Im Fach Natur und Technik werden die Geräte am häufigsten eingesetzt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen