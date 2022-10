Mit einem Kunstgenerator NFT-Werke erstellen? In Luzern möglich

Digitaltag Versuchen Sie sich als digitaler Dalí – mit einem Kunstgenerator auf dem Luzerner Kapellplatz Passanten können sich am Donnerstagnachmittag in Luzern als digitale Kunstschaffende versuchen. Die Aktion ist Teil des Digitaltags und soll zeigen, wie sogenannte NFT-Kunstwerke entstehen. Alexander von Däniken 19.10.2022, 15.49 Uhr

In anderen Städten wie Aarau konnten Passanten bereits Kunstwerke erstellen. Bild: PD

Der in Meggen wohnende ehemalige Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi wäre heutzutage oft an den drei Buchstaben gescheitert. NFT, non-fungible Token, heisst die Technologie, die Kunstwerke digital fälschungssicher macht. Und die nun Beltracchi auch für seine eigenen Werke nutzt. Wie das funktioniert, kann am Donnerstag in der Stadt Luzern ausprobiert werden. Zwischen 12 Uhr und 19 Uhr steht auf dem Kapellplatz ein Touchscreen-Kunstgenerator. An diesem können Passantinnen und Passanten zwei Begriffe mit Bezug zur Digitalisierung und zur Schweiz wählen. Eine modernste künstliche Intelligenz wandelt dann die Begriffe in ein digitales Kunstwerk um.