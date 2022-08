DJ BoBo und Andrea Berg haben einen gemeinsamen Song aufgenommen

DJ BoBo und Andrea Berg singen gemeinsamen Song an gigantischer TV-Show DJ BoBo und die deutsche Schlagersängerin Andrea Berg haben zusammen den Song «Get Up And Dance» aufgenommen – und zelebrieren ihn an Bergs Jubiläumsshow. Robino Rich 04.08.2022, 17.40 Uhr

Seit vielen Jahren sind Schlagerstar Andrea Berg (56) und René Baumann alias DJ BoBo eng befreundet. In den letzten Jahren produzierte Bobo etwa bereits Bergs Bühnenshows und schrieb Songs für ihr Album «Mosaik». Und nun haben die beiden Freunde einen gemeinsamen Song aufgenommen.

Mit «Get Up And Dance» aus Bergs neuem Album «Ich würd’s wieder tun» werden sie am Samstag, 6. August, in der grossen TV-Jubiläumsshow «30 Jahre Andrea Berg» gemeinsam zu sehen sein. Ein Song, in dem gleich drei der grössten Bobo-Hits integriert wurden: «Freedom», «Somebody Dance With Me» und «Love Is All Around». Die aufgezeichnete Show läuft am Samstag auf SRF (20.10 Uhr) sowie im ZDF und ORF.

Viele Stars feiern mit

Gedreht wurde die Jubiläumsshow, eine Co-Produktion der drei deutschsprachigen Sender, bereits am 29. und 30. Juli – es ist eine riesige Schlagerkiste. 15'000 Fans waren dabei. Und Bergs Schlagerfreundinnen und -Freunde wie Beatrice Egli, Vanessa Mai, Johnny Logan, Al Bano, Maite Kelly, Semino Rossi, DJ Ötzi, Nino de Angelo, Kerstin Ott, Nik P. und Die Höhner. Moderiert wird die gigantische Schlager-Sause zu Ehren der erfolgreichsten Sängerin der deutschen Chartgeschichte von Giovanni Zarrella.

Übrigens: BoBo-Fans können sich schon jetzt auf seine kommende Tour «Evolution» freuen, die am 13. Januar 2023 Weltpremiere im Europa-Park Rust feiern wird.

