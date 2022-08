DJ's, Clubbetreiber, Eventveranstalter «Ich war nie exzessiv» – sechs prägende Köpfe des Luzerner Nachtlebens erzählen Damit das Partyvolk in Luzern überhaupt zum Tanzen und Feiern kommt, braucht es DJ's, Clubbetreiber, Eventveranstalter. Sechs von vielen blicken zurück – und auch nach vorn. Roman Hodel Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Mark Wyss. Bild: PD

Geht es um das Luzerner Nachtleben der letzten 40 Jahre, kommt man um ihn nicht herum: Mark Wyss (Bild, 62). Von 1987 bis in die Nullerjahre war er nacheinander Geschäftsführer unter anderem von Hazyland, Flora, KKL-Seebar, Verrückt Bar, Pravda und weiteren Betrieben.

Wyss holt Ende der Achtzigerjahre Stars wie La Toya Jackson oder Gloria Gaynor ins «Hazy» und später Eurodance-Grössen wie Haddaway oder Snap ins Flora. In Letzterem findet 1993 die Plattentaufe zu DJ Bobos erstem Nummer-1-Album «Somebody dance with me» statt. Wyss hat es mitproduziert. «Mich faszinierte am Nachtleben vor allem, Trends zu setzen, als DJ tätig zu sein, aber ich war nie der exzessive Party-Guy», sagt Wyss.

Vom Disco-Fieber gepackt wird er 1980 in New York. «Ich war Gast im Studio 54, legte im Xenon auf und dachte, so etwas brauchen wir bei uns auch.» Damals gibt’s in Luzern nur Dancings. «Die Bands spielten 45 Minuten, dann folgte eine Pause mit DJ und danach wieder Livemusik.» Dies ändert sich bald und DJs ersetzen die Bands. Wyss deckt sich damals direkt in den USA mit den neusten Platten ein. «Denn hier bekamst du diese erst viel später.»

Als La Marque legt Wyss heute noch auf, oft zusammen mit Ronnie Hürlimann. Dann sind sie The Clubgangsters. Hauptberuflich betreibt Wyss seit sechs Jahren das Restaurant Pyramide in Meggen. Jeder Tisch dort ist einer anderen bekannten Band gewidmet. Regelmässig finden Konzerte statt.

Martin Knöpfel. Bild: PD

Wir schreiben das Jahr 1994, Erlebnisgastronomie der Trend der Stunde. Martin Knöpfel (Bild, 61) lanciert in Bubikon (ZH) den Hexenkessel und sucht weitere Lokale. Über Umwege wird ihm der Luzerner Garage-Club angeboten. «Toll und teuer eingerichtet, aber der Laden lief nicht wirklich», sagt Knöpfel. Ihm sollte es recht sein.

Der Hexenkessel ist mit Schlager und Stimmungsmusik im Alphütten-Ambiente der Gegenentwurf zur damaligen Techno-Welle mit Raves in riesigen Industriehallen. Und das zu einer Zeit, als es die Begriffe Ballermann- und Après-Ski-Sound noch nicht gibt. «Die Luzerner Behörden reisten sogar nach Bubikon, um sich das Konzept anzuschauen», sagt Knöpfel.

Der Hexenkessel startet 1995 und wird zum Megaerfolg. Kein Wunder. Knöpfel: «Bei uns war 365 Tage Fasnachts- und Partystimmung.» Was könnte besser zu Luzern passen? Allerdings: Die Zeiten im Nachtleben ändern sich rasch, nach drei Jahren sinkt der Stern. «Nun durften die DJ’s sogar House spielen, was vorher untersagt war», so Knöpfel. Das Ende kommt trotzdem.

2001 wird der Club zum The Loft umgebaut, ähnelt wieder der früheren «Garage», und knüpft an die Hexenkessel-Erfolge an. Jetzt läuft fast nur noch House, und das Publikum ist herausgeputzt. Knöpfel zieht sich 2014 zurück, «man wird älter», und ist seither im Immobiliensektor tätig. Er sagt: «Wir hatten goldene Jahre mit einem tollen Team rund um die Geschäftsführerin Sabine Surink und meiner damaligen Ehefrau Birgit.»

Phil Kathriner. Bild: Nadia Schärli

Die Schliessung mehrerer für Luzern wichtiger Clubs – Uferlos, Casineum, Klangfabrik, Vegas (vorübergehend) – innert kurzer Zeit hat Auswirkungen auf das Nachtleben. «Es hat dadurch generell weniger Leute im Ausgang und das spüren die übrig gebliebenen Clubs und auch die Bars», sagt Phil Kathriner (Bild, 29). Er ist Geschäftsleiter des Rok Klubs und hat den Vorsitz der Bar- und Clubkommission Luzern (BCKL). Wohin die Leute ausweichen, darüber könne er nur spekulieren. «Vielleicht vermehrt nach Zürich?»

Es sei üblich, dass das Nachtleben mal anziehe und mal abflache. «Die jetzige Generation scheint jedenfalls nicht auf Ausgang unter der Woche zu stehen.» Viel Sport, gesunde Ernährung, wenig Alkohol – dies alles wirke sich eben auch auf das Clubbing aus. Und er ortet noch einen Grund: «Jene, die vor allem in den Ausgang gingen, um Leute kennenzulernen, können dies heute auch von zu Hause aus via Dating-Apps», sagt er.

Dennoch: Das Bedürfnis, gemeinsam zu feiern und zu tanzen, werde nie aufhören. «Will ein Club überleben, muss er stets in Bewegung bleiben und die Interessen der Leute abdecken.» Dazu gehöre, junge Veranstalter an Bord zu holen. Diese bringen ihre Leute mit, ihren Sound. «Sonst wird es schwierig.»

Das Rok im Flora macht offenbar vieles richtig, behauptet sich seit 43 Jahren. Kathriner: «Solange sich Lokale den Gegebenheiten anpassen und genug Leute in Luzern in den Ausgang wollen, wird es Clubs geben.»

Patric Fischer Bild: PD

Als DJ Style hat Patric Fischer (Bild, 49) den Wandel im Luzerner Nachtleben in den letzten drei Jahrzehnten hautnah miterlebt. Er sagt: «Anfang der Neunzigerjahre wollten die etablierten Clubs unsere Musik nicht spielen.» Gemeint ist Techno. Offener seien Boa, Wärchhof oder Schüür gewesen. Erst gegen Mitte der 1990er Jahre folgen erste Partys im Garage-Club und im Babilonia, die Style mitorganisiert. «Wenn ich heute auf die Lineups der Clubs blicke, staune ich, wer hier mittlerweile alles auflegt, gerade auch aus dem Ausland», so Fischer.

Trotzdem sei Luzern keine richtige Partystadt geworden. «Zu provinziell.» Das habe sich Mitte der Neunzigerjahre besonders an den restriktiven Öffnungszeiten gezeigt. Damals ist um 2.30 Uhr Schluss, Bewilligungen bis 4 Uhr gibt es nur wenige im Jahr. «Wir blickten neidisch nach Zürich, wo man schon weiter war.» An vordersten Front kämpft er für Lockerungen.

1996 dient ein Rave im Emmer Gersag dem Kanton als Testlauf. Und tatsächlich: 1997 lockert dieser das Gastgewerbegesetz, nun dürfen die Clubs immer bis 4 Uhr offen halten. «Es war ein Riesenkampf, aber es hat sich doch gelohnt», sagt er. Nur die Sperrstunde bis 5 Uhr bleibt noch ein paar Jahre. Daher muss das Tanzvolk auch in den Nullerjahren im Adagio zwischen Party und Afterhour noch für eine Stunde an die frische Luft.

DJ Style ist immer noch auf Achse und organisiert mit Funloving Society gelegentlich Partys in der Stadt.

Adrian Flückiger. Bild: PD

Dass in den letzten zwei Jahren mehrere Clubs verschwunden sind, erstaunt Adrian Flückiger (Bild, 52) nicht: «Die Zeiten haben massiv geändert.» Zum einen stünden immer mehr Lokale wegen Immissionen im Clinch mit der Anwohnerschaft. Flückiger weiss dies aus eigener Erfahrung: Sein Club am Inseliquai, der anfänglich Nautilus und zuletzt El Cartel heisst, schliesst auch deswegen 2021 für immer.

Zum anderen habe sich das Ausgehverhalten der jungen Leute geändert. «In den Neunziger- und Nullerjahren war von Mittwoch bis Sonntag in den Clubs etwas los», sagt Flückiger, der seine Clublaufbahn Ende der Neunzigerjahre im Pravda beginnt. «Beim Thursday Clubbing zum Beispiel zählten wir im Pravda 800 Personen im Club, das ist heute undenkbar.»

Woran liegt’s? «Der Leistungsdruck in unserer Gesellschaft ist grösser geworden – wer kann es sich heute noch leisten, am Freitag verkatert im Geschäft aufzukreuzen?», sagt er. Auch sei viel mehr Geld zur Verfügung gestanden. Zigaretten-Firmen hätten grosse Anlässe gesponsert ohne Ende. «So konnten wir die gefragtesten DJ’s jener Zeit wie Antoine oder Mr. Mike mit Exklusivverträgen an uns binden.»

Flückiger befürchtet, «dass das Nachtleben in Raten stirbt», wenn es so weitergeht. Ihn selber betrifft es nicht mehr. Er konzentriert sich auf sein Restaurant Aqua im Erdgeschoss des Lakefront-Centers, mit dem der Gastronom bald in die Innenstadt umziehen will.

Simon Märki. Bild: Patrick Hürlimann

Als sogenannter Fremdveranstalter beginnt Simon Märki (Bild, 48) ab Ende der 1990er Jahre, Events in Clubs oder anderen Lokalen mit zu organisieren. Zunächst House-Events in Hotelsälen, etwa im Union oder Schweizerhof. Später spezialisiert er sich auf Hip-Hop und R’n’B. «Diese Welle schwappte aus den USA zu uns, doch Radios spielten den Sound noch gar nicht», sagt Märki. Austragungsorte sind nun vor allem die Bar P1, Loft oder Adagio.

Von 2004 bis 2017 übernehmen er und die Achermann-Brüder die Konzeptionierung und Programmierung des neuen Casineum. «Das war ein Riesending», so Märki. Im grossen, mit seinen Stuckaturen fast schon prunkvollen Saal spielen namhafte Künstler, Bands, DJ’s – mal Chart-Hits, mal Hip-Hop –, derweil im minimalistisch eingerichteten The Club nebenan weniger kommerzielle Stile wie etwa Techhouse zu hören sind.

Dass Grossclubs kaum mehr gefragt sind, hat laut Märki mehrere Gründe: «Es gibt viel mehr verschiedene Genres, das spielt kleineren Clubs in die Hände.» Auch habe heute via Spotify jeder Zugang zu neuer Musik. «Früher waren DJ’s die Trendsetter.» Und: Das Nachtleben habe schon immer in Zyklen funktioniert. «Publikum und Sound ändern alle drei bis vier Jahre komplett.» Zudem seien die Leute nicht mehr bereit, für einen normalen Clubabend Eintritt zu zahlen. Märki arbeitet heute noch im Gastro- und Eventbereich – er ist an zehn Betrieben und Agenturen beteiligt.

