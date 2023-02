Dracheschwänz «Am Schluss bitte ein Ritardando!» – Krienser Kinder-Guugger üben wie Profis Die Dracheschwänz machen von A bis Z (fast) alles selber. Weil die 25 Mitglieder 9 bis 17 Jahre jung sind, geniesst die Guuggenmusig am Monstercorso ein Privileg. Roman Hodel Jetzt kommentieren 09.02.2023, 13.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Guugger-Klänge dröhnen an einem Samstagabend vor der Fasnacht aus dem Untergeschoss eines Einfamilienhauses im Krienser Kuonimatt-Quartier. Drinnen, in einem geräumigen und befensterten Kellerlokal, übt die mittlerweile 28 Mitglieder starke Guuggenmusig Dracheschwänz gerade den Schlager «Griechischer Wein» von Udo Jürgens selig ein.

Tambourmajor Jan Bernet treibt die Guuggerinnen und Guugger an: «So, jetzt spielen wir das Stück nochmals, richtig laut - und am Schluss schaut ihr alle nach vorn, damit wir ein Ritardando machen können.» Einer dreht sich zu seinem Nachbarn um und fragt ihn: «Hä, was ist denn das?» Eine ruft von hinten: «Dänk eine Verlangsamung des Tempos!» Eine normale Guuggenmusig-Probe? Nicht ganz. Die Dracheschwänz bestehen ausschliesslich aus 28 Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 17 Jahren – davon 7 Mädchen.

Die Dracheschwänz in ihrem Probelokal. Bild: hor

Darum spielen sie lieber alte Fasnachtslieder anstatt neue Popsongs

Entsprechend überraschend ist ihr Repertoire – neben «Griechischer Wein» von 1974 proben sie an jenem Abend weitere Evergreens wie «Ohne dich (schlaf’ ich heut’ Nacht nicht ein)» von 1986. Selbst der Tote-Hosen-Song «Altes Fieber» von 2012 dürfte für die junge Truppe ein Oldie sein. «Es sind eben typische Fasnachtslieder, die jeder kennt», sagt Jan.

Fasnachtslieder, mit denen sie aufgewachsen sind, etwa weil die Eltern einer Musig angehörten. Als Jan (heute 15), sein Bruder Nils (heute 14) und Nando Ming (heute 14) die Dracheschwänz 2017 gründeten, waren die drei gerade mal 8, respektive 9 Jahre alt. An der ersten Fasnacht zogen sie mit teils selbst gebastelten Instrumenten, einer Trompete und einer Pauke musizierend von Haus zu Haus. «Wir haben an den Türen geklingelt, um dann jeweils etwas vorzuspielen», sagt Kantischüler Jan. Schon im zweiten Jahr gesellten sich weitere junge Kuonimättler und bald auch Kuonimättlerinnen dazu - darunter Marc Hemmi (17). Der Polymechaniker-Lernende sagt: «Mein erstes Schlagzeug war improvisiert, auf einem Handwägeli montiert.» Inzwischen spielt er auf einer Chochi.

Die Guuggenmusig Dracheschwänz bei einem Vorfasnachtsauftritt auf dem Krienser Dorfplatz. Bild: Boris Bürgisser (3. Februar 2023)

Bislang sind alle Neumitglieder über Beziehungen dazugestossen, etwa weil man sich vom Sportverein, von der Musikschule oder vor allem aus dem Quartier kennt. Tatsächlich wohnen 24 der 28 Mitglieder in der Kuonimatt, die restlichen in der nahen Umgebung.

Auf ihren Verein sind die vier Vorstandsmitglieder Jan, Nando und Marc – einzig Severin Kägi (17) fehlte beim Treffen – mittlerweile «scho chly stolz». Kein Wunder machen sie doch von A bis Z (fast) alles selber: Jan und sein Bruder arrangieren beispielsweise die meisten Lieder, ein musiginternes Bastelteam fertigt die Grende. Einzig für die Kostüme vertrauen die Mitglieder gerne auf die Hilfe der Mamas. Marc sagt stellvertretend für alle: «Wir stecken viel Herzblut in unseren Verein.»

Wer ist jung und spielt Sousafon? Bitte melden!

Daran teilhaben können weiterhin neue Mitglieder. «Unbedingt!», sagt Nando. Trompeterinnen oder Posaunisten sind willkommen. «Zudem haben wir noch kein Sousafon», sagt Jan. Vor allem aber wollen sie noch lange zusammenbleiben und später zu einer Erwachsenen-Guuggenmusig werden – so wie es vor ihnen andere wie etwa einst die Noggeler taten.

Doch nun steht erst mal die Fasnacht an. Da werden die Dracheschwänz unter anderem zum zweiten Mal am Monstercorso mitmarschieren. Notabene aufgrund der vielen jungen Mitglieder wieder im ersten Block, obschon sie als zukünftiges jüngstes Vereinigte-Mitglied am Schluss dran wären. Nur so ist garantiert, dass sie nicht zu spät nach Hause kommen.

Die Dracheschwänz Chriens am Monstercorso 2022. Video: hor (Luzern, 1. März 2022)

Bis zum «Monschter» werden auch alle fünf neuen Songs sitzen. Bei unserem Probenbesuch ist Tambi Jan noch nicht mit allem zufrieden. Mit ernstem Ton sagt er: «‹Die kleine Kneipe› müsst bis zur nächsten Probe üben, üben, üben.» Zum Schluss setzen sich alle auf den Fussboden und schweigen eine Minute. Ein Ritual, mit dem die laute Guuggenmusig ihre Probe meistens ruhig ausklingen lässt – jetzt sind alle tiefenentspannt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen