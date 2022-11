Drei Schulzentren Ebikon konkretisiert Schulraumplanung – Kosten von bis zu 150 Millionen erwartet Innert zehn Jahren will Ebikon seine Schulhäuser fit machen für die Zukunft. Um die Bevölkerung für die Megainvestition gnädig zu stimmen, läuft eine Informationsoffensive. Roman Hodel Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Rund 1500 Schülerinnen und Schüler zählt die Ebikoner Schule aktuell, im Jahr 2030 sollen es 1900 sein – das sind gut 25 Prozent mehr. Dies, aber auch die Anforderungen des Lehrplans 21 an die Unterrichtsräume und der bauliche Zustand der Schulhäuser, zwingt den Gemeinderat zum Handeln. Wie bereits vor eineinhalb Jahren kommuniziert, setzt er auf die drei Standorte Höfli/Feldmatt (Ost), Wydenhof/Zentral (Campus Zentrum) und Innerschachen (West). Die Schulraumstrategie wird nun aber konkret.

Als ersten Schritt befinden die Stimmberechtigten am 27. November über den Landabtausch Wydenhof für zwölf Millionen Franken, bei dem Grundstücke vom selben Wert getauscht werden. Damit wird der Campus Zentrum erst möglich. Als zweiten Schritt präsentiert der Gemeinderat noch 2022 den Sieger des Projektwettbewerbs für den Ersatzneubau der Höfli-Schule. Definiert hat er überdies den vorläufigen Zeitplan, was wann und wo erneuert werden soll. Das sieht in etwa wie folgt aus:

Schulanlage Ost mit den Schulhäusern Höfli und Feldmatt. Das Stimmvolk soll im März 2024 über den Baukredit für das neue Höfli inklusive Dreifachturnhalle befinden. Der Baustart ist im besten Fall im Sommer/Herbst 2024 und die Eröffnung, inklusive erneuertes Schulhaus Feldmatt, ist auf August 2026 vorgesehen.

mit den Schulhäusern Höfli und Feldmatt. Das Stimmvolk soll im März 2024 über den Baukredit für das neue Höfli inklusive Dreifachturnhalle befinden. Der Baustart ist im besten Fall im Sommer/Herbst 2024 und die Eröffnung, inklusive erneuertes Schulhaus Feldmatt, ist auf August 2026 vorgesehen. Campus Zentrum mit den Schulhäusern Wydenhof und Zentral. Hier ist als erste Etappe ab Juni 2024 die Sanierung des Wydenhofs angedacht. Es folgt von Februar 2026 bis August 2027 der Bau der neuen Gebäude für Tagesstrukturen und ab 2030 bis 2031 der Bau der neuen Schulanlage Mitte plus Dreifachturnhalle, danach Rückbau des Sagen-Schulhauses. Im Sommer/Herbst 2031 wäre der Baustart für die Erweiterung des Wydenhofs und die Umnutzung des Zentrals.

mit den Schulhäusern Wydenhof und Zentral. Hier ist als erste Etappe ab Juni 2024 die Sanierung des Wydenhofs angedacht. Es folgt von Februar 2026 bis August 2027 der Bau der neuen Gebäude für Tagesstrukturen und ab 2030 bis 2031 der Bau der neuen Schulanlage Mitte plus Dreifachturnhalle, danach Rückbau des Sagen-Schulhauses. Im Sommer/Herbst 2031 wäre der Baustart für die Erweiterung des Wydenhofs und die Umnutzung des Zentrals. Schulanlage West mit dem Schulhaus Innerschachen. Hier will sich die Gemeinde Ebikon zirka 2031/32 zusätzlich zu den bestehenden Gebäuden in den Neubauten des Gymis St.Klemens einmieten, unter anderem mit einer Turnhalle.

An den Standorten Ost und Campus Zentrum sind während der Bauzeit Provisorien nötig. Insgesamt rechnet der Gemeinderat mit Kosten von 140 bis 150 Millionen Franken. Viel Geld für eine finanziell darbende Gemeinde. Zur Finanzierung soll der Steuerfuss spätestens ab 2026 von heute 1,9 auf 2,1 Einheiten angehoben werden.

Zusätzlich will die Exekutive bei den gemeindeeigenen Liegenschaften über die Bücher, denn mit dem Verkauf des dereinst nicht mehr benötigten Schulhauses Sagen sollen geschätzte 30 Millionen Franken in die Kasse gelangen.

Andreas Michel. Bild: Gemeinde Ebikon

Um die Bevölkerung von der Schulraumstrategie zu überzeugen, läuft die Kommunikation auf Hochtouren. Ein Flyer mit detaillierten Angaben zu den geplanten Ausbauten, anschaulichem 3D-Plan und Zeitachsen sowie Antworten auf die wichtigsten Fragen ging an alle Haushalte.

Sämtliche Angaben sind zudem auf einer neuen Website enthalten und auch auf der Gemeinde-Website sind mehrere News-Beiträge aufgeschaltet. Eine solche Fülle an Infos ist man sich von der Exekutive bislang eher nicht gewohnt. Andreas Michel (parteilos), Gemeinderat Bildung, muss über diese Bemerkung schmunzeln und sagt:

«Wir arbeiten seit zweieinhalb Jahren an dieser Strategie, haben die Zwischenschritte jeweils kommuniziert und können nun endlich aufzeigen, was wo und ungefähr zu welchem Preis möglich ist.»

Dass grosser Handlungsbedarf besteht, hat sich die Gemeinde selbst zuzuschreiben. In den letzten 30 Jahren wurden bei allen Schulhäusern nur die nötigsten Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, wie sie im Flyer festhält. «Rückblickend hätte man wohl früher in Sanierungen oder in eine Strategie investieren müssen», sagt Michel.

Turnhalle ohne mobile Tribünen, da zu teuer

Ihm ist klar, dass das Preisschild noch zu reden geben wird. Doch schon jetzt trenne der Gemeinderat Notwendiges vom Wünschbaren, um Geld einzusparen. Als Beispiel verzichte man bei der Höfli-Dreifachturnhalle auf die gewünschten mobilen Tribünen und die Gastronomieküche.

Letztlich sei die Schulraumstrategie ein Vorschlag. Michel: «Am Ende wird der Souverän bei allem entscheiden, was er will und was nicht.» Weiter betont er, «dass Ebikon gesetzlich verpflichtet ist, den wachsenden Schülerinnen- und Schülerzahlen mit genügend Schulraum gerecht zu werden».

Schon heute muss die Gemeinde mit Schulraumprovisorien operieren – hier die Eröffnung des Höflis. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 29. Oktober 2018)

Wobei man nicht vergessen dürfe, dass die Strategie nicht nur Lernenden und Lehrpersonen diene. «Viele Vereine nutzen die Anlagen – auch sie profitieren», sagt er. Überhaupt würden die erneuerten Schulanlagen die Attraktivität des ganzen Dorfes steigern. Michel:

«Mehr Schulraum brauchen wir so oder so, falls die Bevölkerung bei der Finanzierung nicht mitzieht, wäre die Folge wohl ein Flickwerk mit Provisorien.»

Hinweis: Der Gemeinderat informiert am Dienstag, 8.11., um 19.30 Uhr in der Aula Wydenhof über die Strategie und weitere Geschäfte.

