Sarah Engels sorgt wegen Bürgenstock-Tickets für Unmut

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

DSDS-Sternchen Kostenlose Bürgenstock-Tickets für Sarah Engels sorgen für Unmut Bekannt wurde Sarah Engels 2011 durch die Castingshow «Deutschland sucht den Superstar». Zusammen mit ihrer Familie machte die Sängerin kürzlich halt in Luzern. Das Ticket auf den Bürgenstock bekam sie von Luzern Tourismus geschenkt. Das verstehen viele nicht. 30.06.2022, 17.58 Uhr

Das eigentliche Ziel von Sarah Engels, ihrem Mann Julian und den beiden Kindern ist Lugano. Dort haben sie einen Stellplatz gebucht, wie ihrer Instagram-Story zu entnehmen ist. Auf dem Weg ins Tessin machten die vier halt in Luzern, wo sie in der Nacht auf Dienstag ankamen und im Hotel Seeburg übernachteten.

Am Dienstag erkundete die Familie dann die Stadt Luzern. Sie schlenderten entlang des Vierwaldstättersees, bewerteten einen Kaffee und bekamen anschliessend von Luzern Tourismus Tickets, um zum Aussichtspunkt auf dem Bürgenstock zu gelangen. «Die Menschen hier sind einfach so unfassbar nett», schreibt die 29-jährige ehemalige DSDS-Kandidatin.

Die Kommentare auf Facebook. Bild: Screenshots

Die Netzgemeinde zeigte sich überhaupt nicht begeistert. Bild: Screenshots

Dass die deutsche Influencerin für die Bürgenstock-Tickets nichts bezahlen musste, finden zahlreiche Facebook-Nutzer aber unfair, wie PilatusToday berichtet. Ob es auch für «normale» Bürger Gratis-Tickets gäbe, wollen viele in den Kommentaren wissen, Geld habe sie doch schon genug.

Bei allem Unverständnis für die Sonderbehandlung mögen es ihr auch einige Facebook-Nutzer gönnen. Es sei schliesslich nicht ihre Schuld, sondern ein Fauxpass von Luzern Tourismus.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Luzern Tourismus arbeitet mit bekannten Persönlichkeiten zusammen

Der Grund, weshalb Sarah Engels das Ticket auf den Bürgenstock erhalten hat, ist laut Damian Süess, Mediensprecher von Luzern Tourismus, folgender: «Neben der Betreuung von ‹klassischen› Medien gehört auch die Zusammenarbeit mit bekannten Persönlichkeiten als Botschafter für Luzern zu unserem Tourismusmarketing.»

Im Jahr 2021 hätten sie beispielsweise 337 Journalisten vor Ort betreut. «Die Unterstützung in solchen Fällen geschieht beispielsweise in Form von Tickets für Ausflüge, welche durch uns oder touristische Partner in der Region Luzern-Vierwaldstättersee zur Verfügung gestellt werden.»

Über Form und Umfang der Unterstützung werde von Fall zu Fall individuell entschieden. Sarah Engels sei mit 1,8 Millionen Instagram-Followern eine grosse Werbebotschafterin, so Luzern Tourismus.