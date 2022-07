Ebikon 60 Arbeitsplätze und mehr Verkehr – Quickpac zieht in den ehemaligen M-Parc 40 elektrische Fahrzeuge, die täglich bis zu 2000 Pakete ausliefern: In Ebikon entsteht das Zentralschweizer Depot der Quickpac AG. Was bedeutet dies für das Verkehrsaufkommen in der Umgebung? Roman Hodel Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Im ehemaligen M-Parc in Ebikon zieht bald ein weiterer Zwischennutzer ein: Die Paketdienstleisterin Quickpac AG mit Sitz in St.Gallen will dort bereits im kommenden September ein weiteres Depot in Betrieb nehmen – und damit eine Lücke schliessen. Bislang war man in der Zentralschweiz noch nicht präsent. Gemäss einem Baugesuch, das aktuell bei der Gemeinde Ebikon öffentlich aufliegt, wird Quickpac das eigentliche Depot auf ehemaligen Migros-Lagerflächen im 1. Untergeschoss einrichten.

Das Gebäude des ehemaligen M-Parc in Ebikon. Bild: PD

Auf rund 1700 Quadratmetern wird sich der gesamte Logistikprozess von der Sortierung der Pakete nach Touren bis zur Beladung der 40 ausschliesslich elektrischen Fahrzeuge befinden. Für Letztere mietet Quickpac 72 Parkplätze im 1. und 3. Untergeschoss des früheren Center-Parkings an und stattet sie mit Ladestationen aus. Die nötigen Büros kann das Unternehmen im 3. Stock beziehen, es sind ehemalige M-Parc-Büros.

Blick ins Quickpac-Depot im zürcherischen Dietikon: Ein Zusteller sortiert Pakete. Bild: Sandra Ardizzone (15. Dezember 2020)

Bis Ende Jahr werden in Ebikon 60 Vollzeitstellen geschaffen. Geschäftsführer Michel Boha schreibt dazu:

«Mit der Rekrutierung des Personals für den neuen Standort haben wir bereits begonnen.»

Der künftige Depotleiter sei bereits in einem bestehenden Depot tätig, wo auch die neuen Zustellerinnen und Zusteller eingearbeitet würden, «damit ab Tag eins in Ebikon alles rund läuft». Dass die Standortwahl auf Ebikon fiel, kommt laut Quickpac nicht von ungefähr: «Die Lage ist zentral, die Autobahnanbindung ideal.» Das dürfte auch ein Grund sein, weshalb DHL seit vielen Jahren in unmittelbarer M-Parc-Nähe präsent ist.

Ein Zusteller belädt ein Quickpac-Fahrzeug im Depot im zürcherischen Dietikon. Bild: Sandra Ardizzone (15. Dezember 2020)

Von Ebikon aus können knapp 200'000 Haushalte beliefert werden

Die Quickpac-Verantwortlichen rechnen mit der Abfertigung von täglich rund 2000 Paketen. Das bedeutet umgemünzt auf den Verkehr: rund 30 bis 40 Fahrten von E-Autos vormittags und weitere 10 bis 20 Fahrten abends. Angeliefert werden die Pakete von täglich zwei bis drei Lastwagen – und hernach mit Warenliften ins 1. Untergeschoss befördert. Die Kapazität des Depots ist auf 5000 Pakete ausgelegt. Das Einzugsgebiet reicht von Zug bis Alpnach und umfasst knapp 200’000 Haushalte. Will heissen: Der verursachte Verkehr könnte in Zukunft noch zunehmen.

Wer ist Quickpac? Quickpac AG ist eine Schwesterfirma von Quickmail, der einzigen privaten Briefdienstleisterin der Schweiz. Als erste Paketdienstleisterin in Europa setzt Quickpac für die Zustellung von Paketen flächendeckend auf Elektroautomobile. Zu den Kunden zählen führende Versandhändler und Onlineshops wie etwa Lehner, Ackermann, Brack oder Interdiscount. Die Quickpac AG hat laut eigenen Angaben im ersten Halbjahr 2022 über 1,9 Millionen Pakete befördert, das waren 21 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Im ehemaligen M-Parc sind fast alle Räume wieder genutzt

Mit dem Zuzug von Quickpac bleibt im ehemaligen M-Parc nur noch eine Verkaufsfläche von rund 1300 Quadratmetern im Erdgeschoss leer. Alles andere ist vermietet oder genutzt, wie Lisa Savenberg, Sprecherin der Migros Luzern, schreibt.

Konkret belegt Bike World von Migros einen Grossteil der früheren Verkaufsflächen und des Gartencenters im Erdgeschoss. Das erste und zweite Obergeschoss nutzt die Migros Luzern als Lagerfläche. Vom Parkhaus bleibt das 2. Untergeschoss der Bike-World-Kundschaft vorbehalten. Nach wie vor in Betrieb ist die Tankstelle.

Die Zwischennutzung des ehemaligen M-Parc läuft seit 2019. Damals hatte das Ebikoner Stimmvolk nach einem emotional geführten Abstimmungskampf Nein gesagt zu einer Grossüberbauung mit Hochhaus. Wie lange die Zwischennutzung geht und was mit dem Areal dereinst geschehen soll, ist offen. Auf die Frage, wie lange der Mietvertrag mit Quickpac dauert, schreibt Savenberg nur:

«Dazu geben wir keine Auskunft.»

