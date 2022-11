Ebikon Gemeindepräsident Gasser erhöht von 49 auf 100 Prozent – und ist neu auch CEO Weil Ebikons Geschäftsführer die Gemeinde früher verlässt, erhöhen alle Gemeinderäte ihre Pensen per Dezember vorübergehend. Der eigentliche Systemwechsel folgt aber erst im September 2023. Roman Hodel 10.11.2022, 17.58 Uhr

In zwei Jahren wird Ebikon nicht nur ein Gemeindeparlament haben, sondern auch (wieder) Gemeinderäte, die nicht nur strategisch, sondern auch operativ tätigt sind. Das bedeutet: höhere Pensen für die Exekutive. Sie verspricht sich davon tiefere Dossierkenntnisse und eine bessere Vernetzung mit den umliegenden Gemeinden.

Den Geschäftsführer braucht es damit nicht mehr. Der aktuelle Stelleninhaber Alex Mathis hat denn auch gekündigt. Weil er Ebikon bereits auf Ende Jahr verlässt, muss sich der Gemeinderat nun früher als geplant neu organisieren, wie die Gemeinde Ebikon in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Das sind die neuen Gemeinderatspensen ab 1. Dezember: Gemeindepräsident Daniel Gasser (Mitte), 100 Prozent (bisher 49)

Hans Peter Bienz (parteiunabhängig), Gemeinderat Planung & Bau, 75 Prozent (bisher 45)

Andreas Michel (parteilos), Gemeinderat Bildung, 50 Prozent (bisher 40)

Susanne Troesch-Portmann (Mitte), Gemeinderätin Finanzen, 57 Prozent (bisher 40)

Mark Pfyffer, Gemeinderat Gesellschaft & Soziales, 55 Prozent (bisher 40)

Eigentlich wollte der Gemeinderat den Systemwechsel weg vom Geschäftsführermodell hin zur neuen Organisation der Verwaltung mit direkter Führung durch den Gemeinderat im September 2023 einführen – also ein Jahr vor dem Einwohnerrat. «Aus gutem Grund», ergänzt Gemeindepräsident Daniel Gasser auf Anfrage. «Es gibt in den zwölf Monaten vor der Einführung des Parlaments viel zu tun und aufzugleisen – da könnten wir diesen Systemwechsel nicht gleichzeitig mit dem Start des Einwohnerrats vollziehen.»

Gemeindepräsident Daniel Gasser. Bild: PD

Als sich im Herbst aber abzeichnete, dass Mathis die Gemeinde früher verlassen wird, sei eine Übergangslösung nötig geworden. Also habe man eine Auslegeordnung vorgenommen. Wer übernimmt welche Arbeiten des Geschäftsführers? Ab wann? Und wie flexibel sind die Gemeinderäte punkto Pensenerhöhung?

Denn Michel zum Beispiel ist neben dem politischen Amt noch in einem Unternehmen angestellt, Bienz wiederum leitet ein eigenes Geschäft. Basierend auf der Auslegeordnung habe der Gemeinderat Mathis' Arbeit auf alle fünf Mitglieder verteilt.

Erhöhung ist mit Controllingkommission abgesprochen

Gasser verfügt mit 100 Prozent neu über das grösste Pensum – er wurde auch zum Geschäftsführer ad interim gewählt. Troesch übernimmt während der Übergangszeit zudem den Aufgabenbereich Sicherheit und Pfyffer die Wirtschaftsförderung. Alle Mitglieder des Gemeinderats führen die Abteilungsleitenden ab Dezember direkt.

Die Pensenerhöhung liege in der Entscheidungskompetenz der Exekutive und entspreche den Übergangsbestimmungen in der neuen Gemeindeordnung. Sie sei überdies mit der Controllingkommission abgesprochen und werde von dieser unterstützt. Und was bedeutet dies für Finanzen? Laut Gasser entspricht das Gehalt von Mathis in etwa den zusätzlichen Lohnkosten für den Gemeinderat. Er sagt:

«Es braucht jedenfalls keinen Nachtragskredit.»

Der Gemeinderat in corpore vor dem Gemeindehaus (von links): Hans Peter Bienz, Andreas Michel, Susanne Troesch, Daniel Gasser und Mark Pfyffer. Bild: Silvan Bucher

Die oben genannten Pensen gelten bis Ende August 2023, danach tritt die neue Organisation der Verwaltung in Kraft. Wie diese aussieht, ist noch in Arbeit. Noch definiert werden müssen etwa die angepassten Funktionen und Kompetenzen der gesamten Verwaltung sowie die effektiven Gemeinderatspensen. «Wir sind mitten in der Organisationsentwicklung», so Gasser. Klar ist nur: Mindestens 60 Prozent je Mitglied müssen es gemäss Gemeindeordnung sein, gesamthaft maximal 400 Prozent.

Vorwärts geht es parallel dazu mit der Einführung des Parlaments. Im nächsten August ist ein grosser Infoanlass geplant. Zudem soll im Frühjahr 2024 eine ganze Sitzung durchgespielt werden, quasi die Hauptprobe.