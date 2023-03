Ebikon Mall verliert weitere wichtige Mieter – und Centermanagerin hat wieder neuen Chef Terranova, Footlocker, Skechers und das Café Rock haben die Mall of Switzerland verlassen. Wer übernimmt diese Flächen? Roman Hodel Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

Heruntergelassene Rollläden vor leeren Lokalen sind in der Ebikoner Mall of Switzerland allgegenwärtig. Zahlreiche Mieterinnen und Mieter sind seit der Eröffnung 2017 gekommen und gegangen. Seit dem bescheiden gefeierten 5-Jahr-Jubiläum im November – es lockten ein Glücksrad und Entenfischen – haben weitere Läden und ein Gastrolokal aufgegeben.

Geschlossenes Geschäft von Terranova in der Mall of Switzerland. Bild: Leserreporter

Bedeutendster Verlust darunter ist der Auszug von Terranova. Der italienische Kleideranbieter mit 537 Läden in 40 Ländern hatte in der Mall seit deren Eröffnung auf über 800 Quadratmetern das einzige Geschäft in der Deutschschweiz betrieben und gehörte zu den grösseren Mietern. Gemäss Website ist Terranova damit hierzulande nur noch in Lugano präsent. Wie die Medienverantwortliche der Mall of Switzerland auf Anfrage schreibt, soll ein Schweizer Unternehmen die Fläche übernehmen: «Wir sind aktuell diesbezüglich in Verhandlungen und werden gerne informieren, wenn der entsprechende Vertrag unterzeichnet ist.»

Ebenfalls ausgezogen sind in den letzten vier Monaten der Lifestyle- und Sportschuhanbieter Skechers – die Fläche ist leer – und die international ebenfalls bekannte Sneakers- und Lifestylekette Footlocker. Das Lokal von Footlocker hat bereits im Januar ein Geschäft namens NY Lab übernommen. Es bietet Schuhe und Taschen verschiedener Marken an.

Einen Verlust gibt es schliesslich im Freizeitgebäude der Mall: Das erst im November 2021 eröffnete Café Rock ist Geschichte. Das entsprechende Lokal steht leer und über die Betreiberfirma wurde Anfang März der Konkurs eröffnet. Das Café war auf Burger, Steaks und Events spezialisiert. Vor dem «Rock» hatte die italienische Burger-Kette Old Wild West hier ihr Glück versucht – das Experiment endete 2020 nach nur drei Jahren.

Ein Österreicher ersetzt einen Franzosen in der Chefetage

Ein Rundgang durchs Center zeigt überhaupt, dass sich auf den sonstigen leeren Flächen praktisch nichts getan hat seit dem 5-Jahr-Jubiläum. Von der «schrittweisen Weiterentwicklung» der Mall durch die neue, niederländische Betreiberin Multi Corporation, wie Centermanagerin Jessica Janssen im November zu dieser Zeitung sagte, ist jedenfalls (noch) nicht viel zu sehen. So heisst es etwa auf einem Plakat beim seit drei Jahren geschlossenen Kinderparadies, dass das Kinderbetreuungskonzept «derzeit» überarbeitet würde. Der Aushang dürfte ähnlich lange hängen.

Dafür hat Janssen bereits wieder einen neuen Chef: Gerald Grüll ist neuer Managing Director der Multi Corporation Schweiz. Sein besonderer Fokus liegt laut dem Portal Immobilien-Investment auf dem Asset Management und der Renovierung von Einkaufszentren. Der Österreicher ersetzt laut der Mall-Medienverantwortlichen Benjamin Bettoun. Der Franzose hatte diese Funktion beim erst im Februar 2022 gegründeten Schweizer Ableger von Multi nur gerade während zehn Monaten ausgeübt.

