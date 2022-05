Holzbau-Unternehmen 1a Hunkeler wird von 9. Generation geführt

FC Luzern Fällt Marvin Schulz in seinem vielleicht letzten FCL-Heimspiel verletzt aus?

Mittelfeldspieler Marvin Schulz steuerte zuletzt zum 3:1-Sieg in Sion einen tollen Treffer bei. Der 27-jährige Deutsche ist in Topform, doch im Wallis hatte er sich gegen Spielende verletzt – und fällt wohl am Donnerstag (20.30 Uhr) zu Hause gegen YB aus.