Ebikon Schwimmbad Schmiedhof schliesst für Privatpersonen Aufgrund der geringen Nachfrage wird das Schwimmbad Schmiedhof in Ebikon für Privatpersonen geschlossen. Für Schulklassen und Kurse bleibt es weiterhin offen. 25.05.2022, 13.55 Uhr

Eine Seniorin nimmt an einem Kurs im Hallenbad Schmiedhof teil. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Das Schwimmbad Schmiedhof stand für Privatpersonen jeweils am Mittwoch zwischen 13 und 21 Uhr sowie am Samstag zwischen 8 und 14 Uhr offen. Nun wird das Schwimmbad für Privatpersonen per sofort geschlossen.