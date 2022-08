Einkaufszentrum Im Krienser Pilatusmarkt öffnen fünf neue Geschäfte auf einen Schlag Andere Läden, saniertes Parkhaus, aufgefrischter Innenhof: Im Pilatusmarkt endet bald eine gut zweijährige Umbauphase. Unter den neuen Geschäften ist sogar ein Rückkehrer. Roman Hodel 18.08.2022, 05.00 Uhr

Wer öfter im Krienser Pilatusmarkt shoppt, weiss es schon, alle anderen spätestens mit diesen Zeilen: Am Donnerstag werden fünf neue Geschäfte eröffnet. Es sind dies Tschümperlin Schuhe und Sport, die Buchhandlung Orell Füssli, Twentyfour Sport, Pop up sale Fashionow und die Metro-Boutique. Letztere war bereits von 2013 bis 2017 im Pilatusmarkt vertreten und zog damals weg in die Mall of Switzerland. Über Metros Rückkehr freut sich Pilatusmarkt-Leiter Thomas Hari speziell: «Damit können wir bei der jüngeren und bei der markenaffinen Kundschaft sicher wieder punkten.»