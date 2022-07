Luzern/Obwalden Rega rettet abgestürzte Wanderin im Pilatusmassiv Eine Wanderin ist unterhalb des Widderfelds rund 50 Meter tief in unwegsames Gelände abgestürzt. Aufgrund von Nebel war ein Flug mit dem Rettungshelikopter zur Unfallstelle nicht möglich. 22.07.2022, 10.09 Uhr

Bergretter des SAC konnten zur verunfallten Wanderin gelangen. Bild: PD

Wie die Rega in einer Medienmitteilung schreibt, waren zwei Wanderinnen am Donnerstag unterhalb des Widderfelds (Kantonsgrenze Luzern und Obwalden) auf einem Wanderweg unterwegs, als eine der beiden etwa 50 Meter tief in unwegsames Gelände abstürzte. Ein weiterer Wanderer konnte zu der verunfallten Frau gelangen. Diese war bei Bewusstsein, litt jedoch unter starken Schmerzen. Ein Aufstieg im steilen Gelände war für sie deshalb gemäss der Rega nicht möglich.