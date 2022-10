Einwohnerrat Maximale Bauten, minimale Freiräume – gewisse Ernüchterung bei Horw Mitte Eine Fachkommission begleitet die Bauvorhaben in Horw Mitte seit elf Jahren. Deren Zwischenbilanz fällt durchmischt aus. Das Parlament justiert nun nach. Roman Hodel Jetzt kommentieren 27.10.2022, 21.00 Uhr

Grosse Baukrane drehen sich links und rechts der Zentralbahn-Gleise, beim Bahnhofkreisel erreicht das zweite Horwer Hochhaus bald seine endgültige Höhe. Noch immer wird in Horw Mitte gebaut, was das Zeugs hält. Dabei ist erst rund die Hälfte des Bebauungsplans umgesetzt. Eine Fachkommission begleitet das ganze Vorhaben seit 2011 beratend, um die geforderten Qualitäten sicherzustellen. Ihre Arbeit wurde nun evaluiert, gemäss einer Forderung einer L20-Motion. Den entsprechenden Bericht und Antrag hat der Einwohnerrat am Donnerstag behandelt.

Baustelle in Horw Mitte beim Bahnhofkreisel. Bild: Pius Amrein (6. Juni 2021)

Dass die Fachkommission ihre Arbeit gleich selbst evaluiert hat, ist laut Gemeinderat dem Kosten-Nutzen-Verhältnis geschuldet. Dennoch gibt sie sich durchaus selbstkritisch und räumt etwa ein, die gesetzten Ziele nicht vollständig erreicht zu haben. Ein Beispiel: Die Bauherrschaften nutzten die gesetzten Grenzen respektive Baulinien der Baufelder stets voll aus, was fast immer zu Lasten des Freiraums gegangen sei. Aus wirtschaftlichen Gründen sei der Fokus ausserdem zu stark auf das Wohnen gelegt worden, wodurch es gerade in den Erdgeschossen teilweise an öffentlichen Nutzungen fehle. Ein Handlungsbedarf im Bericht heisst denn auch: «Es wäre wünschenswert, wenn im Bereich des Bahnhofs/Busbahnhofs der Nutzungsfokus hauptsächlich auf Gewerbe gelegt würde.»

Für Motionär Urs Steiger (L20) fällt die Gesamtbeurteilung gemischt aus:

«Durchgesetzt haben sich die Renditeinteressen der Investoren und dies mit zum Teil grossen negativen Konsequenzen für die Wohnqualität.»

Punkto Aussenräume etwa müsse man bei der Überarbeitung der beiden Teilbebauungspläne unbedingt korrigierend eingreifen. Die neue Stelle für Frei- und Sozialraumentwicklung sei ein Ansatz dazu. «Offensichtlich ist aber auch, dass die Gemeinde keine vertieften Vorstellungen hat zur Nutzung der Erdgeschosse, dabei ist diese für die Siedlungsqualität matchentscheidend», so Steiger. Auf den Detailhandel vertrauen könne man nicht mehr, denn dieser befindet sich im Totalumbruch.

«Was gebaut worden ist, erfüllt nicht alle gestellten Anforderungen und gefällt auch nicht allen», sagte Jürg Biese (FDP). Vor allem auf der Ostseite von Horw Mitte sei die baufelderübergreifende Planung offenbar schwierig. «Wir wünschen uns eine schärfere Gangart», so Biese.

Parlament will keine maximale Ausnützung der Fussabdrücke mehr

Der Einwohnerrat hat zwei Anträge überwiesen. Demnach soll der Gemeinderat bei der Überarbeitung des Bebauungsplans Lösungen entwickeln, damit es in den Baubereichen nicht mehr zu einer maximalen Ausnutzung der Fussabdrücke kommt. Ferner soll die Fachkommission mit ökonomischer und sozialräumlicher Kompetenz erweitert werden. Schliesslich hat das Parlament vier Bemerkungen deponiert; unter anderem jene, wonach zusammen mit Eigentümern und dem Gewerbe eine Strategie für die Erdgeschossnutzung erarbeitet werden soll.

Laut Bauvorsteher Thomas Zemp (Mitte) ist die Arbeit der Fachkommission, möglichst hohe Bauqualität einzufordern, wichtig, aber mitunter schwierig:

«Wenn man interveniert, tut es den Betroffenen weh. Mal im Portemonnaie, mal beim Zeitplan, mal kratzt es am Ego.»

Zumal sich Bauherrschaften beklagten, es würde zu viel dreingeredet. Er sei auf alle Fälle froh um die Voten, «sie stärken der Fachkommission und dem Gemeinderat den Rücken».

Krämerstein: Marderfrass kostet 55'000 Franken Die Horwer Einwohnerratsmitglieder übertrafen sich am Donnerstag mit überschwänglichen Voten zur gemeindeeigenen Villa und dem Pförtnerhaus Krämerstein. «Die liebevoll restaurierten Details sind beeindruckend», sagte etwa Bettina Beck Betschmann (Mitte). «Die historischen Bauten wurden mit viel Handwerkskunst verschönert und restauriert», doppelte Reto Eberhard (SVP) nach. Und Sofia Galbraith (L20) sagte: «Die L20 ist voller Lob für die Qualität der Sanierung, aber auch für die Planung.» So viele nette Worte auf einmal hört Bauvorsteher Thomas Zemp (Mitte) nicht immer für seine Geschäfte – und so war er beinahe ergriffen und stimmte mit ein: «Es war auch für die Handwerker etwas nicht Alltägliches.» Als Beispiel nannte er die Tapeten mit von Hand aufgemalten Mustern. 6,06 Millionen Franken hatte der Einwohnerrat 2019 für die Sanierung der beiden Gebäude genehmigt. Nun zeigte sich, dass der Kredit um 32'400 Franken unterschritten werden konnte. Und das, obwohl es die eine oder andere (böse) Überraschung gab. Etwa, dass Marder die gesamte Isolation des Pförtnerhauses zerstört hatten, was die Kosten allein um 55'000 Franken in die Höhe getrieben hatte. Die Abrechnung wurde vom Einwohnerrat einstimmig genehmigt.

