Einwohnerratspräsident Höchster Horwer Reto von Glutz (SVP): «Der politische Betrieb hat mich lockerer gemacht» Einwohnerratspräsident Reto von Glutz will, dass sich die Bevölkerung mehr einbringt bei Grossprojekten. Mit Bauthemen beschäftigt sich der ruhige Analytiker nicht nur politisch gerne. Roman Hodel 08.08.2022

Wenn im Horwer Parlament Bauprojekte traktandiert sind, meldet sich Einwohnerrat Reto von Glutz (SVP) gerne zu Wort. Er bezeichnet sich selber als «bauherren- und baufreundlich». Das Thema interessiert ihn, nicht nur politisch. Auch als Anwalt bei der Kanzlei Pilatushof in Luzern beschäftigt sich der Jurist vornehmlich mit Fällen, die das Planungs- und Baurecht betreffen.

In den nächsten zwölf Monaten muss er sich mit seiner Meinung politisch allerdings zurückhalten: Als Einwohnerratspräsident obliegt ihm nun das Leiten der Sitzungen. Einfluss nehmen kann er höchstens im Hintergrund – oder wenn ein Stichentscheid ansteht.

Damit kann von Glutz gut leben. Er sagt: «Ich freue mich darauf, mal nicht Parteivertreter zu sein, sondern objektiv auf den Ratsbetrieb Einfluss zu nehmen.» So werde er dafür sorgen, dass die Parlamentsmitglieder mit der «Ressource Zeit» umsichtig umgingen:

«Wenn Redner nur Argumente der Vorredner wiederholen oder unsachlich werden, erlaube ich mir, einen Schlusspunkt zu setzen.»

Einwohnerratspräsident Reto von Glutz mag an Horw unter anderem die Idylle am See – hier im Quartier Winkel. Bild: Dominik Wunderli (4. August 2022)

Auf die Sitzungen werde er sich akribisch vorbereiten. Das kann man sich gut vorstellen. Von Glutz ist ein ruhiger, analytischer Denker. Jemand, der «tief in die Sache reingeht», wie er sagt. Im Einwohnerrat wird er nie laut.

«Ich versuche, stets Haltung zu bewahren.»

Selbst wenn er sich mal wieder ärgert über rot-grüne Forderungen, wonach der Staat die Rechte der Grundeigentümer einschränken soll, etwa bei der Gestaltung des Aussenraums. Moderat im Ton, hart in der Sache. So sieht er sich.

Matura in Engelberg, Jusstudium in Fribourg

Dass seinen Voten oft etwas Pastorales anhaftet, kommt nicht von ungefähr. Der christliche Glaube ist ihm wichtig. Passend dazu erlangte er die Matura in der Stiftsschule Engelberg und studierte Jus an der Uni Fribourg, wo er zudem sein Französisch à jour halten konnte. Von Glutz:

«Man dürfte in unserer Gesellschaft ruhig offener über Religion sprechen.»

Glaube, Natur, Beruf, Familie und Politik sind die Säulen in seinem Leben. Die Freizeit verbringt der 42-Jährige denn auch am liebsten draussen: Schwimmen, Velofahren, Bergwandern und auch einmal einen Halbmarathon laufen. «In der Natur finde ich Inspiration», so von Glutz.

Die brauche er zum Beispiel für seine Plädoyers. «Das Wort hat bei mir einen hohen Stellenwert.» Einfach und verständlich sollen die Sätze sein, ja nicht zu verschachtelt. Das kommt ihm als Politiker ebenfalls zugute.

Seit elf Jahren im Horwer Einwohnerrat

In die SVP eingetreten ist der in Sachseln aufgewachsene von Glutz nach seinem Zuzug in Horw 2011. Vor allem mit ihrer Migrations- und Europapolitik lag sie damals auf seiner Linie. Zudem gestaltet er lieber mit, als die Faust im Sack zu machen. Bald rutschte der Neo-Politiker ins Parlament nach. In elf Jahren reichte er sieben Vorstösse ein. Überschaubar. Er würde gerne mehr machen, aber neben dem Beruf und der Parteiarbeit – er war vier Jahre Co-Präsident – fehle ihm dafür oft die Zeit.

Und jetzt füllt das Ehrenamt seinen Terminkalender. Er freut sich auf die vielen Repräsentationsbesuche in den Vereinen, auf den Austausch mit den Menschen. Letzteres habe er sich erst aneignen müssen. Von Glutz: «Der politische Betrieb hat mich lockerer gemacht.» In seinem Präsidialjahr will er die Bevölkerung dafür begeistern, sich mehr einzubringen bei Projekten wie dem Campus Horw, dem Seefeld und der Teilrevision Ortsplanung.

25 von 27 Parlamentsmitgliedern wählten ihn

Denn in Horw fühlt sich der Single-Mann zu Hause – und geschätzt. Dass ihn am 30. Juni 25 von 27 Parlamentsmitglieder zum höchsten Horwer wählten, erfüllt ihn mit Stolz. Von Glutz mag an Horw die Nähe zur Stadt und zu den Bergen, die Idylle am See, die verkehrsgünstige Lage. Er, der meistens Velo fährt und ein GA besitzt, jedoch kein Auto. Hier sieht er seine Zukunft. Irgendwann als Gemeinderat? «Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht – wir haben mit Astrid David Müller eine versierte SVP-Gemeinderätin.» Zuerst steht nun das Präsidialjahr an, die vielen Grossprojekte. Bauthemen. Genau das Richtige für ihn.

