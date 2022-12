Emil Jauch (1911–1962) Der Luzerner Architekt, der in der Schweiz den Schulhausbau mitrevolutioniert hat Beeinflusst von der Architektur Skandinaviens, entwarf Emil Jauch Schulhäuser wie das Felsberg Luzern oder Matt Hergiswil NW. Ein neues Buch würdigt sein Schaffen im Bildungsbereich. Roman Hodel Jetzt kommentieren 08.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drei zweigeschossige, leicht geknickt aneinandergereihte und im Gelände geschickt platzierte Pavillons mit Klassenzimmern bilden das Herzstück der 1944 bis 1948 erstellen Schulanlage Felsberg im Luzerner Wesemlin-Quartier hoch über dem Vierwaldstättersee. Das denkmalgeschützte Ensemble mit der imposanten Parkanlage gehört zu den bedeutenden Schweizer Pionierbauten der sogenannten Pavillon-Schulhäuser. Die vor acht Jahren behutsam renovierten und ergänzten Gebäude wurden vom Luzerner Architekten Emil Jauch (1911 bis 1962) entworfen.

Teile des sanierten Schulhauses Felsberg. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. April 2016)

Eine neue, vom Quart-Verlag herausgegebene Publikation beleuchtet erstmals umfassend die Schulbauten Jauchs, die sein Hauptwirkungsfeld bildeten. Im Buch «Empathie als Funktion» zeigt Autor Christoph Ramisch auf, welch grossen Einfluss der Architekt auf den Schulhausbau in der Schweiz hatte – mit Neuerungen, die später zu Standards wurden.

Architekt Emil Jauch an der Arbeit in seinem Büro am Luzerner Mühlenplatz um 1954. Bild: Stadtarchiv Luzern

Der Vater von drei Kindern stellte die Nutzenden, allen voran die Kinder, ins Zentrum seines Schaffens. So richtete er etwa die Schulzimmer, wenn immer möglich, nach Südosten aus, um eine optimale Belichtung zur unterrichtsrelevanten Zeit zu garantieren. Weiter etablierte Jauch zwecks flexiblerer Möblierung quadratische statt wie bisher längliche Schulzimmer, erhöhte den Platz pro Kind von 1,3 auf 2 Quadratmeter und sorgte für genügend Frischluft und Helligkeit dank Oberlichterbändern sowie zweiseitig belichteten und belüfteten Räumen.

Einladendes Lernumfeld für Kinder statt Schulkasernen

Das Cover des Buchs. Quart Verlag

Beeinflusst ist Jauchs Werk von der Architektur Skandinaviens. Angesiedelt zwischen Tradition und Moderne sorgte diese ab den 1930er-Jahren «für eine Humanisierung des zweckorientierten Architekturverständnisses» und verstand sich laut dem Buch als Gegenpol «zu den monumentalen Entwürfen der totalitären Regierungssysteme jener Zeit». Architekten reisten in die nordischen Länder oder besorgten sich dort eine Anstellung. Jauch selber arbeitete ab 1936 in Stockholm bei Sture Frölén, später in Bern. Als er 1944 den Wettbewerb für das Felsberg-Schulhaus gewann und sich zusammen mit Architekt Erwin Bürgi an die Ausführung machte, kehrte er zurück in seine Geburtsstadt Luzern und eröffnete ein Büro.

In einer reich bebilderten Publikation zu seinen Schulbauten nicht fehlen darf das 1952 bis 1954 erbaute Schulhaus Matt in Hergiswil NW. Jauch hat es zusammen mit Walter H. Schaad realisiert. Helle Zimmer, teils mit Natursteinen verkleidete Fassaden und weite Aussenräume standen wie beim Felsberg für die Abkehr von den bisherigen Schulkasernen hin zu einem einladenden Lernumfeld für die Kinder, wie es der Schweizer Heimatschutz einmal beschrieb. Der längliche Bau samt Singsaal-Pavillon und später dazugestellter Turnhalle wurde zum Vorbild für viele Schulanlagen. Oder wie es ETH-Professor Alfred Roth damals in seiner Beispielsammlung «Das neue Schulhaus» ausdrückte:

«Es darf als das schönste neuere Schulhaus in unserem Lande bezeichnet werden.»

Die Werkliste Jauchs endet abrupt. Der Architekt erlitt 1958 bei einem Autounfall in Italien einen Hirnschaden mit Gedächtnisverlust. Er starb 1962 erst 50-jährig an den Folgen des Unfalls. Was bleibt, sind unter anderem seine Schulbauten, die – freilich angepasst an heutige pädagogische Anforderungen – noch immer Vorzeigeobjekte sind.

Hinweis: «Empathie als Funktion – Die Schulbauten Emil Jauchs», von Christoph Ramisch. Quart-Verlag. Deutsche Version: ISBN 978-3-03761-261-3. 54 Franken, im Buchhandel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen