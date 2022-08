46-Jährige wegen Mordes in Emmen angeklagt

Meierskappel 46-Jährige wegen Mordes angeklagt – Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich Eine Frau soll im April 2020 in Meierskappel eine 85-Jährige ermordet haben. Die Staatsanwaltschaft Emmen hat die Untersuchung gegen die Beschuldigte nun abgeschlossen, sie sieht die Tat als erwiesen an. 18.08.2022, 11.33 Uhr

Eine 85-Jährige wurde Mitte April 2020 in ihrer eigenen Wohnung im luzernischen Meierskappel Opfer eines Tötungsdelikts. Noch in der Nacht nahm die St.Galler Polizei die Hauptverdächtige und eine Begleitperson im Kanton St.Gallen fest. Das sei möglich gewesen, weil die Luzerner Polizei umgehend Befragungen und Ermittlungen durchgeführt habe, wie diese am Donnerstag mitteilte.