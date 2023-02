Emmen Er wirft einen Blick zurück auf das «Schindlerdörfli» Max Siegrist ist im mittlerweile abgerissenen «Schindlerdörfli» in Emmen aufgewachsen. Nun hat der ehemalige Einwohnerrat die Geschichte des Quartiers und 20 Anekdoten daraus festgehalten. Thomas Schaffner Jetzt kommentieren 01.02.2023, 16.30 Uhr

«Hier, genau hier an dieser Stelle, stand unser Elternhaus.» Hörte man da einen nostalgischen Unterton in der ansonsten sonoren und glasklaren Stimme von Max Siegrist heraus, seines Zeichens pensionierter Rektor der Volksschulen Emmen? Verabredet ist eine «Tatortbesichtigung»: Nein, nicht im Schulhaus, sondern in der urban geprägten neuen Feldbreite in Emmen.

Max Siegrist an der Stelle, wo früher sein Elternhaus stand. Bild: Roger Grütter (Emmen, 30. Januar 2023)

Wo sich heute moderne Wohnblöcke mit Wohnraum für über 750 Familien gruppieren, wo sich Weglein durch im Sommer blumenübersäte Wiesen schlängeln, standen bis 2013 rund 50 einfache, aus Holz gebaute Einfamilienhäuser an der Alfred-Schindler- und Mooshüslistrasse.

Der 76-jährige Vater dreier erwachsener Söhne und fünf Grosskinder erklärt: «Ich erlebte meine Kindheit und meine Jugendjahre in diesem Dörfchen, welches alle, auch alle damaligen Arbeiterinnen und Arbeiter, auch die SP-Genossinnen und -Genossen, mit dem heute verpönten ‹N-Wort› umschrieben.» Der Übername habe nichts mit den hier Wohnenden zu tun gehabt. Dafür verantwortlich gewesen sei das von Jahr zu Jahr schwärzer werdende, mit Carbolineum behandelte Holz der Häuser. Heute wähle man besser den Namen Schindlerdörfli. Denn zu Beginn der Sechzigerjahre hätten die Häuschen eine isolierende Verkleidung aus gelbem Eternit erhalten.

Noch eine Druckerei gesucht

«Im Schindlerdörfli lebten zu meiner Schulzeit rund fünfzig Arbeiterfamilien. Auf dem grossen Spielplatz in der Mitte der Siedlung ‒ wir nannten ihn ‹de Schpöupi› ‒ wimmelte es stets von Gspänli, mit denen ich Versteckis oder Grenzball, Räuber und Polizisten oder Vom-Velo-Absteigen spielen konnte.»

In einer liebevoll gestalteten Broschüre, die noch eine Druckerei sucht, hat Siegrist als Zeitzeuge die Entstehungsgeschichte des Schindlerdörflis und 20 Anekdoten festgehalten. In hiesiger Mundart, aber auch in der Schriftsprache. So erfährt der Besucher mitten in der Überbauung, einem kalten Januarwind ausgesetzt, Vielfältiges über die Baugeschichte: Alles begann in den Jahren 1943 bis 1945, nachdem der «Alfred Schindler-Fonds» 1942 beim Emmer Gemeinderat das Projekt «Wohnkolonie Feldbreite» eingereicht hatte.

Das Schindlerdörfli, bevor es abgerissen wurde. Bild: Manuela Jans-Koch (22. Januar 2008)

Doch: «Das erste grosse Bauvorhaben nach dem zweiten Weltkrieg stiess beim Emmer Gemeinderat auf wenig Gegenliebe. Die 33 Einheitstypen in Holzkonstruktion wurden von ihm als ‹äussert primitiv und monoton› beurteilt, zudem passe das Projekt nicht in das hier topfebene Gelände», führt Max Siegrist aus. Dennoch wurden die Häuser erstellt und den Mitarbeitern der Firma Schindler zum Kauf im Baurecht angeboten. Nach 1950 kamen 13 weitere Häuser an der Mooshüslistrasse dazu. «5000 Franken bezahlte mein Vater damals», sagt Siegrist, der bis Ende der 1960er-Jahre im Quartier wohnte und zehn Jahre lang im Emmer Einwohnerrat war.

Der Zukunft immer etwas voraus?

Momentan sind «15-Minuten-Städte» eine viel diskutierte Idee für die Wohnformen der Zukunft. Demzufolge soll jeder Stadtbewohnende alle zentralen Infrastruktureinrichtungen binnen 15 Minuten erreichen können. Und in Emmen? Längst erfüllt, strahlt Siegrist. Lediglich fünf Minuten brauchten die Menschen hier, um ihre alltäglichen Verrichtungen erledigen zu können. Emmen ‒ der Zukunft immer etwas voraus? Der Lokalhistoriker zum Abschluss der «Tatortbesichtigung»: «Das Schindlerdörfli ist Vergangenheit und bleibt sicher noch ein paar Jahre in Erinnerung ‒ die neue Feldbreite mag einem gefallen oder nicht, sie entspricht aber der Vorstellung vom Bauen in heutiger Zeit.»

Im «Freibad Fäudbreiti» Eine kleine Anekdote aus Max Siegrists noch unveröffentlichter Broschüre, in Mundart festgehalten: Zmittst uf em Schpöupi heds es öppe 40 bis 50 Santimeter töifs Bassäng gha, wo 10 Meter lang ond 6 Meter breit gsi esch. I dem inne hemmer –trotz em «Mooshüsli», wo nor es paar hondert Meter empfärnt gsi esch – bim Bade ond Pflotsche rüüdig schöni Sommerstonde gnosse. Immer vom Monet Juni aa hemmer alli uf d’Eröffnig vo üsere eigene Badi gwartet. Ond wenn de de «Vatter Herbscht» mit de grosse Vierkantkurble übere Schpöupi ine gloffe esch, hemmer gwüsst: Jetz chas losgoh! Är esch dä gsi, wo mit sim riisig-grosse Wärchzüg hed chönne de Wasserhahne uufmache, us dem sech s’Basseng langsam Santimeter um Santimeter mit Wasser gfüllt hed. Jetz hemmer chönne inegumpe ond drinn umeschwadere – ond bald emol esch s’Gschrei us em Schpöupi-Bassäng ned viel chliner gsi als das usem Mooshüsli. Wem’me ganz gschickt gsi esch, hed’me i üsem Bassäng sogar es paar Zöög chönne schwimme. Am beliebtischte aber isch s «Krokodil» gsi: Mit de Händ am Bassängbode ond de Bei hindenuse – eso hemmer s’Wasserbecki de länge- ond de breitewääg durchquert ond debi üsi Angscht vor em Wasser verlore.

