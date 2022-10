Emmen «Auf uns kommt viel zu» – so will Andreas Roos den zweiten Gemeinderatssitz seiner Partei verteidigen Andreas Roos gehört zu den Kronfavoriten für den freien Gemeinderatssitz. Der Mitte-Kandidat sieht die Infrastruktur als Emmens grösste Herausforderung, der A2-Wiedereröffnung begegnet er kritisch. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 26.10.2022, 12.00 Uhr

Ein Platz, der ihm in Emmen am Herzen liegt? Andreas Roos nennt den Schulhausplatz Gersag. «Es ist ein zentraler Platz, der für Sport, Zukunft, Bildung und Kultur steht.» Für eine Gemeinde sei es das Wichtigste, eine gute Schulinfrastruktur zu haben. Der 55-Jährige selber hat ebenfalls viel mit dem neuen Platz zu tun. So begleitete er in der Baukommission den Bau des neuen Schulgebäudes und -platzes, zudem organisierte er dort heuer die 1.-August-Feier.

Will für die Mitte in den Emmer Gemeinderat: Andreas Roos auf dem neuen Schulhausplatz der Schule Gersag. Bild: Dominik Wunderli (17. Oktober 2022)

Roos will für die Mitte am 27. November den zweiten Sitz im Gemeinderat verteidigen. Amtsinhaber Josef Schmidli tritt Ende Januar aus der fünfköpfigen Emmer Exekutive zurück. Roos, der 2011 in den Einwohnerrat gewählt wurde und seit einem Jahr die Fraktion präsidiert, beurteilt seine Wahlchancen als «intakt. Denn mit dem, was ich für Emmen schon bewirken durfte, setze ich dank breiter Verankerung auf Stimmen aus allen Segmenten, von links bis rechts». Von seinen vier Kontrahenten im ersten Wahlgang ortet er die grösste Konkurrenz beim grünen Kandidaten Marco Huwiler und beim SVP-Mann Reto Bieri.

Das Budget für den Wahlkampf wollte Roos unserer Zeitung beim Interviewtermin zunächst nicht bekanntgeben, später teilt er die Summe dann doch mit: 12’000 Franken, wovon zwei Drittel aus der Parteikasse stammen, der Rest von Spenden.

Zweifel an Wiedereröffnung Emmen-Nord

Sollte er gewählt werden, übernähme Andreas Roos am liebsten die Direktion Bau und Umwelt, die momentan Josef Schmidli führt. Der gelernte Maurer und heutige Sicherheitsspezialist im Infrastrukturbereich der SBB sagt:

«Der Bau liegt mir, darin bin ich sattelfest.»

Das Interesse daran zeigt sich auch in seiner politischen Arbeit: Roos hat in seiner Tätigkeit als Emmer Parlamentarier bisher fast ausschliesslich Vorstösse zum Thema Bau und Infrastruktur eingereicht. Ist er damit nicht zu einseitig aufgestellt? Nein, meint er. Denn er sehe sich als Generalist, ein Fraktionschef müsse sich notgedrungen mit allen Themen und Vorlagen beschäftigen. «Ich bin bereit, jedes Departement zu übernehmen, und kenne von allen die wichtigsten Themen.»

Selbstredend hat er auch eine Meinung zur vollständigen Wiedereröffnung des A2-Anschlusses Emmen-Nord: «Ich zweifle, ob das die beste Lösung ist.» Es sei schwierig vorherzusagen, wie sich die Verkehrsflüsse entwickeln werden. Damit aus der Wiedereröffnung für Emmen kein Bumerang werde, brauche es flankierende Massnahmen.

Die grösste Herausforderung Emmens sieht der verheiratete Vater dreier erwachsener Kinder im Bereich Infrastruktur. Diverse Schulen wollen saniert und erweitert werden, und auch der berühmte «Schoggiturm», der Sitz der Verwaltung, wartet schon lange auf eine Auffrischung. Roos will diese Projekte finanziell haushälterisch angehen, wobei neben den Baukosten auch die Unterhaltskosten berücksichtigt werden müssten. Er findet:

«Lieber einmal richtig investieren und dabei alles ins Auge fassen, als nur das Bauvolumen anschauen. Denn dreimal günstig eingekauft ist eben auch nicht gespart.»

Emmen als urbane und vielfältige Gemeinde

Roos stammt ursprünglich aus Hasle und lebt seit 1995 in Emmen. Seit Jahren engagiert er sich im Jodelklub und im Kirchenparlament, auch stellt er immer wieder Anlässe auf die Beine. «Deswegen kenne ich die Anliegen der Bevölkerung und weiss, wo der Schuh drückt.»

In Emmen ist der Seetalplatz beispielsweise immer wieder ein Thema. Momentan spriessen dort die Projekte wie Pilze aus dem Boden. «Auf uns kommt viel zu», sagt er dazu. Roos sieht in dieser Transformation auch Chancen, dass sich Emmen als urbane und vielfältige Gemeinde neben der Stadt Luzern positionieren kann. Ihm ist ein qualitatives Wachstum wichtig. «Emmen muss dort wachsen, wo es wachsen kann – und nicht in der Peripherie. Damit müssen wir aufhören.» Die Interessen von Emmen müssten dabei immer vor denjenigen der Investoren liegen.

