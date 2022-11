Emmen Die zweitgrösste Zentralschweizer Gemeinde muss möglicherweise ein halbes Jahr ohne Baudirektor auskommen Schon in zwei Monaten hört der Emmer Baudirektor Josef Schmidli auf. Sein Nachfolger wird erst Monate später seine Arbeit aufnehmen. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der vergangene Sonntag brachte keine Entscheidung, keiner der fünf Emmer Gemeinderatskandidaten erreichte das absolute Mehr. Will heissen: Der Nachfolger des abtretenden Emmer Baudirektors Josef Schmidli muss im zweiten Wahlgang gefunden werden.

Das stellt die zweitgrösste Gemeinde der Zentralschweiz vor ein Problem. Denn Josef Schmidli gibt sein Amt Ende Januar ab. Der Nachfolger wird aber erst am 12. März erkoren. Und da die Spitzenkandidaten berufstätig sind, haben sie auch entsprechende Kündigungsfristen.

Es wird noch eine Weile dauern, bis Josef Schmidlis Nachfolger im Emmer «Schoggiturm» zu arbeiten beginnt. Bild: Manuela Jans-Koch (27. November 2022)

Andreas Roos (Mitte), der am Sonntag am meisten Stimmen machte, hat laut eigenen Angaben eine halbjährige Kündigungsfrist, sein Arbeitgeber SBB sei aber flexibel. Reto Bieri holte am zweitmeisten Stimmen. Der SVP-Mann hat drei Monate Kündigungsfrist. Marco Huwiler landete auf dem dritten Platz. Der Kandidat der Grünen könnte innerhalb eines Monats anfangen.

«Die Direktion steht nicht führungslos da»

Das bedeutet also, dass es nach Schmidlis Weggang mehrere Monate dauern könnte, bis sein Nachfolger das Amt antreten kann. Die Baudirektion könnte bis zu einem halben Jahr ohne Chef sein. Und das in einer Phase, in der in Emmen gefühlt an jeder zweiten Ecke gebaut oder ein neues Projekt geplant wird. So etwa am Seetalplatz, im Hübeli-Schulhaus oder Emmenbaum Nord. Auch die Wiedereröffnung des Autobahn-Vollanschlusses Emmen-Nord steht bevor.

Philipp Bucher, Leiter Kommunikation und Marketing der Gemeinde Emmen, sagt diesbezüglich: «Es ist ja nicht so, dass die Direktion Bau und Umwelt nach dem Ausscheiden von Josef Schmidli ‹führungslos› dasteht. Die Stellvertretungen im verbleibenden Gemeinderat werden derzeit definiert.» Für die übrigen Gemeinderatsmitglieder würden die Stellvertretungen sicherlich einen Mehraufwand bedeuten. Da es sich um eine befristete Konstellation handle, sei dies aber machbar.

Wegen Kosten wird erst im März gewählt

Doch weshalb hat man den zweiten Wahlgang mehr als drei Monate nach dem ersten angesetzt? Bucher: «Es wurde im Gemeinderat diskutiert, den zweiten Wahlgang allenfalls auf den 15. Januar 2023 zu legen.» Doch man habe sich vor allem aus Kostengründen für den Termin im März entschieden. Die Durchführung eines Urnengangs koste rund 25'000 bis 30'000 Franken. Da am 12. März sowieso eine kommunale Abstimmung (Erweiterungsprojekt Hübeli) ansteht, hat man sich für diesen Termin für den zweiten Wahlgang entschieden. «So lässt sich ein grosser Teil dieser Kosten einsparen.» Sprich: Die Gemeinde will keinen eigenen Wahlsonntag durchführen, an dem sonst über nichts abgestimmt wird, da dieser zu teuer wäre.

Ein weiteres Argument ist laut Bucher die tendenziell eher tiefe Stimmbeteiligung bei reinen Kopfwahlen. Tatsächlich gingen am Sonntag nur gerade 26 Prozent zur Urne. Die Kopplung an die Abstimmung über das Hübeli-Schulhaus verspreche am 12. März auch für den zweiten Wahlgang eine höhere Stimmbeteiligung. Zudem: Mit einem vorgezogenen Urnengang etwa im Januar würde die Dauer des verkleinerten Gemeinderates lediglich um anderthalb Monate verkürzt.

Philipp Bucher erklärt, dass die Abstimmungs- und Wahltermine in Emmen jeweils mit den Blankoabstimmungsterminen des Bundes koordiniert werden. Nun will es aber der Zufall, dass sowohl am vergangenen Sonntag wie auch am 12. März keine eidgenössische oder kantonale Abstimmung durchgeführt wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen