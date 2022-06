Emmen Bei Neubauten sollen künftig weniger Parkplätze erstellt werden Der Emmer Gemeinderat will ein neues Parkplatzreglement einführen, das besonders in Zentrumsgebieten eine tiefere Ausstattung vorsieht. Ein Vergleichbares gibt es bereits in Horw – dort waren dafür aber zwei Anläufe nötig. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Grossbaustelle am Seetalplatz. Bild: Nadia Schärli (Emmmen, 11. Oktober 2021)

Die Gemeinde Emmen will den motorisierten Individualverkehr effizienter lenken und den ÖV sowie den Fuss- und Veloverkehr fördern. So ist es im städtebaulichen Gesamtkonzept festgehalten. Ein Mittel, um das zu erreichen, ist das Parkplatzreglement, das vorschreibt, wie viele private Parkplätze bei Neubauten oder Umnutzungen erstellt werden müssen. Nun legt der Gemeinderat im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision den Entwurf für ein neues Parkplatzreglement vor. Ziel: In zentralen Gebieten sollen weniger Parkplätze erstellt werden als bisher.

Dafür wird die Gemeinde in drei Zonen eingeteilt – je besser der ÖV-Anschluss und die Fuss- und Velonetzanbindung, desto weniger Parkplätze müssen im Verhältnis zum sogenannten Normbedarf erstellt werden (siehe Grafik).

Ein Beispiel: Bei Mehrfamilienhäusern beträgt der Normbedarf ein Parkplatz pro Wohnung. Wird im Gebiet A ein Haus mit zehn Wohnungen gebaut, können mindestens drei bis maximal sechs Parkplätze erstellt werden. Im Gebiet B wären fünf bis zehn, im Gebiet C sieben bis zehn Parkplätze möglich. Heute gilt flächendeckend der Normbedarf, ausser es wird im Rahmen von Sondernutzungen wie Bebauungsplänen eine Reduktion für ein einzelnes Areal festgelegt.

Der Emmer Baudirektor Josef Schmidli. Bild: Dominik Wunderli

«Für das Zentrum ist der Normbedarf überholt und nicht mehr erwünscht», sagt der Emmer Baudirektor Josef Schmidli (Die Mitte). «Die Verkehrsmenge muss bewältigbar bleiben.» Ausserdem komme man Bauherrschaften entgegen, die oftmals weniger Parkplätze bauen wollen.

«Ein Platz in einer Tiefgarage kostet rund 30’000 Franken, das geht ins Geld.»

Unterschiedliche Gebiete kennen bereits die Stadt Luzern oder Horw. Auch ein Musterreglement des Gemeindeverbands LuzernPlus sieht solche vor. Politisch kann es aber zu Diskussionen führen. In Horw wurde das neue Reglement im ersten Anlauf vom Parlament abgelehnt, letztes Jahr kam eine abgeschwächte Variante dann durch. In Kriens scheiterte ein neues Reglement 2017 am Stimmvolk.

Emmer Lösung ist näher an Horw als an Luzern

«Das haben wir auch mitverfolgt», sagt Schmidli. «Wir suchen einen Weg, der zu unseren Verhältnissen passt und politisch machbar ist.» Die Reduktion gegenüber dem Normbedarf in zentralen Gebieten ist eher vergleichbar mit Horw als mit der Stadt Luzern – wobei Horw fixe Prozentsätze vorgibt, Emmen dagegen eine gewisse Bandbreite zulässt. Gebiete wie in Luzern, wo es möglich ist, gar keine Parkplätze zu bauen, sind nicht vorgesehen. «Das Luzerner Zentrum ist noch besser durch den ÖV erschlossen als unseres», sagt Schmidli.

«Zudem wollen wir verhindern, dass Bewohnerinnen und Besucher einfach anderswo parkieren und es zu Suchverkehr und Wildparkieren in den Quartieren kommt.»

Die Reduktion des Normbedarfs fällt bei Parkplätzen für Beschäftigte und Kundschaft stärker aus als bei Wohngebäuden. «Beschäftigte generieren viel Verkehr, welcher vor allem in Spitzenstunden stattfindet. Diese Spitzenbelastung will man brechen», sagt Schmidli. «Betriebe sind zudem in der Regel gut erschlossen und haben die Möglichkeit, mit Mobilitätskonzepten den Verkehr zu steuern, etwa durch vergünstigte ÖV-Abos oder attraktive Veloabstellplätze.»

Fahrtenmodelle sollen Überlastung vermeiden

Weiter sieht der Emmer Entwurf vor, dass die Gemeinde von Bauherrschaften Fahrtenmodelle verlangen kann – also eine maximale Zahl an Fahrten pro Stunde, um die Überlastung des Verkehrssystems zu verhindern. Bei Nichteinhaltung wären Konsequenzen möglich wie die Reduktion der Fahrtenzahl, finanzielle Abgaben, eine Schrankenanlage bis hin zu einer Sperrung von Parkplätzen. Solche Fahrtenmodelle kennt man bereits im Gebiet Luzern Süd oder bei der Mall of Switzerland.

Wie bisher könnte die Gemeinde die Zahl der Parkplätze herab- oder gar auf null setzen, wenn dies aus verkehrstechnischen, feuerpolizeilichen oder raumplanerischen Gründen nötig erscheint. Vorgesehen ist neu, dass eine Bauherrschaft auch eine freiwillige Reduktion der Parkplatzzahl beantragen kann, etwa für eine autoarm konzipierte Überbauung.

Strengere Regeln für Ersatzabgabe

Allerdings fallen für die Unterschreitung der Mindest-Parkplatzzahl immer Ersatzabgaben an. Bisher kann der Gemeinderat Ausnahmen bewilligen, etwa für gemeinnützige Institutionen. Vorgesehen ist eine Abgabe von 6000 Franken pro Parkplatz, derzeit sind es je nach Standort 1500 bis 5000 Franken.

«Mehreinnahmen sind aber nicht das Ziel», sagt Schmidli. «Da die Zahl der Pflichtparkplätze reduziert wird, werden auch seltener Ersatzabgaben fällig.» Das Geld wird bisher zweckgebunden für den Unterhalt der öffentlichen Abstell- und Verkehrsflächen sowie die ÖV-Förderung eingesetzt. Geplant ist, dass künftig damit auch Optimierungen beim Fuss- und Veloverkehrsnetz finanziert werden können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen