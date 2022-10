Emmen Betrunkene Autofahrerin rammt parkierte Autos – eine Person wollte helfen und wurde dabei verletzt Eine betrunkene Autofahrerin fuhr an der Rüeggisingerstrasse in Emmen rückwärts aus dem Parkplatz, wobei sie gegen parkierte Autos fuhr. Eine Person wollte der Autofahrerin helfen und wurde dabei verletzt. 18.10.2022, 11.27 Uhr

An der Rüeggisingerstrasse in Emmen verursachte eine betrunkene Autofahrerin am Sonntagabend einen Selbstunfall: Die 30-jährige Frau fuhr rückwärts aus dem Parkplatz und kollidierte dabei mit parkierten Autos. Gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von 1,64 Promille an.