Emmen: Brand in Paintball-Arena – Betrieb eingestellt

Emmen Brand in der Paintball-Arena – Betrieb vorübergehend geschlossen In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag ereignete sich in der Paintball-Arena in Emmen ein Brand. Verletzt wurde niemand, der Betrieb ist bis voraussichtlich Ende Januar eingestellt. 06.01.2023, 16.03 Uhr

In der Paintball-Arena in Emmen brannte es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Screenshot: Google Maps

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brannte es in der Paintball-Arena in Emmen. Es war kurz nach 3.30 Uhr, als der Luzerner Polizei der Brand gemeldet wurde. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei bereits eine starke Rauchentwicklung im Mehrzweckgebäude festgestellt worden, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Beim Brand wurde niemand verletzt.