Emmen Ein «Freigeist» will Gemeinderat werden: «Ich bin weder grün, links, mitte oder rechts» Raphael Beck will alternative Ansichten in den Gemeinderat bringen. Aber eigentlich ist es ihm egal, ob er am 27. November gewählt wird oder nicht. Matthias Stadler 10.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Gespräch mit dem Emmer Gemeinderatskandidaten Raphael Beck kann einen schnell in den Film «Matrix» versetzen. Was ist Realität? Ist man gefangen im System? Existiert der Emmer Flugplatz überhaupt? Es sind solche Fragen und Aussagen, die das Gegenüber dazu bringen sollen, seine eigene Realität zu hinterfragen.

Raphael Beck will als Unabhängiger einen Sitz im Emmer Gemeinderat erobern. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 26. Oktober 2022)

Der 44-Jährige kandidiert für den Emmer Gemeinderat, die Ersatzwahl von Josef Schmidli findet am 27. November statt. Beck ist ein freundlicher, angenehmer Zeitgenosse mit einer einladenden Art. Er ist einfach ein wenig anders als ein Grossteil der Gesellschaft. So unterscheidet er zwischen «Menschen» und «Personen»: «Ein Mensch hat Träume und ist frei. Eine Person ist ein Mensch mit einer Maske und spielt eine Rolle», erklärt er. Der Autor beispielsweise spiele seine Rolle als Journalist der CH Media-Zeitungen.

Menschen sollen wieder Zuversicht und Hoffnung haben

Raphael Beck ist gelernter Zimmerer, wissenschaftlicher Illustrator und Tausendsassa. Vor allem aber ist er Visionär und Freigeist, wie er sich selber bezeichnet. Er hat die Bewegung «Emmen am See» ins Leben gerufen. Diese will eigentlich den Flugplatz Emmen aufheben und dort ein Naherholungsgebiet errichten. Aber «Emmen am See» sei eben noch viel mehr als das. Beck beschreibt es so: «Es ist eine Bürgerbewegung mit dem Ziel, Menschen wieder Hoffnung und Zuversicht zu schenken. Sie sollen Freude haben, lachen können und wieder Mensch sein dürfen.»

Dem Vater dreier Kinder ist klar, dass er etwas anders tickt als viele Mitbürger. Politisch lässt er sich nicht einordnen:

«Ich bin weder grün, links, mitte oder rechts.»

Er habe sich überlegt, ob er mit Anzug und Krawatte zum Interviewtermin auftauchen solle, habe sich dann aber für Arbeitshose und ein Gnägi entschieden – «so sehe ich oft aus, wenn ich arbeite. Und vielleicht erhalte ich in diesem Outfit sogar von der SVP ein paar Stimmen», sagt er lachend.

Für den Treffpunkt mit dieser Zeitung wählte er das Hämmerhaus, das sich in einem Gebäude auf dem Viscosi-Areal befindet. Die Räumlichkeiten sind farbig und liebevoll chaotisch. Kinder, Familien und Schulklassen kommen hierher, wo sie sich frei entfalten sollen.

«Alles hier ist ein Experiment, ein Kunstwerk und ein Versuch, anders zu lernen und frei zu sein», erklärt Raphael Beck. «Dieser Ort mit all seinen Menschen ist mein Leben.» Er sei sein Lernort, wo er sich jeden Tag weiterbilde.

«Ich brauche zum Leben wenig Geld, weil ja vieles schon da ist»

Beck, der in Malters aufwuchs, aber «durch und durch von hier» sei, bestreitet seinen Lebensunterhalt als Belebungsgestalter. So projektiert, plant und baut er öffentliche Plätze, Spielplätze und Gartenanlagen, arbeitet mit der HSLU und der Volksschule Emmen zusammen und ist kunsthandwerklich tätig. «Ich brauche zum Leben wenig Geld, weil ja vieles schon da ist. Und wenn etwas nicht vorhanden ist, kann ich das in unseren Werkstätten selber herstellen oder reparieren.»

Doch wieso will jemand, der so alternativ lebt, überhaupt Gemeinderat werden – ein Gremium, das ja Teil des offiziellen Systems ist? «Es ist egal, ob ich gewählt werde oder nicht», gibt er offen zu. Um gleich offen anzufügen: «Ich finde, ich bin schon gewählt – für ‹Emmen am See›.» Er kandidiere, um eine Vision bekannter und sichtbar zu machen. «Es ist eine perfekte Plattform, die sich hier bietet. In Kürze erhalten alle Stimmbürgerinnen von Emmen einen Wahlflyer, wo der Name ‹Emmen am See› draufsteht.»

3000 Franken für «Emmen am See»

Doch ist eine Gemeinderatskandidatur nicht die falsche Plattform, um Werbung für eine Vision zu machen? Beck, der für den Wahlkampf ein Budget von rund 3000 Franken hat, betont, «Emmen am See» sei nicht politisch, es sei eine Bewegung. «Ich habe keine Gewissenskonflikte. Ich finde, unsere Gesellschaft hat es verdient, wieder träumen und spielen zu dürfen und sich wieder etwas Schönes zu wünschen.»

Ihm ist es wichtig zu betonen, dass er gegen nichts und niemanden sei, sondern nur für etwas. So sei er auch nicht gegen den Flugplatz, sondern für neue Ideen. Raphael Beck lebt nach dem Grundsatz: «Alles, was ich mir lebhaft vorstelle und mir wünsche, wird sichtbar und realisiert sich.»

