Emmen «Das Zentrum Gersag war noch nie rentabel» – Gemeinderat will «Le Théâtre» unter die Arme greifen Der Emmer Gemeinderat will einen neuen Pachtvertrag mit «Le Théâtre». Dabei soll das Kulturzentrum finanziell massiv entlastet werden. Marion Waldmann und Robert Knobel Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Das Zentrum Gersag mit «Le Théâtre». Bild: PD

«Seit der Eröffnung vor rund 50 Jahren ist es mit unterschiedlichen Konzepten nicht gelungen, das Kultur- und Kongresszentrum Gersag rentabel zu führen» – so lautet das ernüchternde Fazit des Emmer Gemeinderats. Ob sich daran je etwas ändern wird, bleibt offen. Fest steht hingegen: Die im Gersag stattfindenden Anlässe leisten einen «wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben in der Gemeinde». Das schreibt der Gemeinderat in einem Bericht und Antrag an den Einwohnerrat. Darin nennt er auch gleich die Massnahmen, um Kultur und Rentabilität künftig besser unter einen Hut zu bringen.

Im Zentrum steht dabei «Le Théâtre», welches seit 2017 für den Betrieb des Gersag verantwortlich ist. Die grossen Musicalproduktionen, die «Le Théâtre» jährlich zeigt, hätten das Gersag zu einer «renommierten Adresse für populäre Kultur in der Zentralschweiz» gemacht, lobt der Gemeinderat. Jedoch lagen die Einnahmen durch externe Anlässe bisher deutlich unter den Erwartungen. Deshalb konnte «Le Théâtre» die Amortisationszahlungen für das Darlehen, das es 2017 von der Gemeinde erhalten hatte, nicht immer rechtzeitig begleichen.

Millionen-Darlehen soll erlassen werden

Wegen der Ausfälle während der Coronapandemie sei das Haus zusätzlich in Zahlungsrückstand geraten. Konkret geht es um ein Darlehen von 2,8 Millionen Franken, das die Gemeinde Emmen 2017 den Produktionsfirmen von «Le Théâtre» gewährte. Mit dem Geld konnte «Le Théâtre» die nötigen Umbauarbeiten finanzieren. Jetzt will der Gemeinderat die damals getätigten Investitionen «zurückkaufen» – was einer Auflösung des Darlehens gleichkommt.

«Le Théâtre» ist vor allem für seine Musicals bekannt. Bild: PD

«Le Théâtre» soll künftig also keine Zins- und Amortisationszahlungen mehr leisten müssen. Gemäss Gemeinderat wird es dadurch um rund 220’000 Franken pro Jahr entlastet. Ausserdem soll der Pachtzins neu umsatzabhängig sein: In guten Jahren erhält die Gemeinde mehr, in schlechten Jahren weniger. Insgesamt rechnet die Gemeinde Emmen damit, dass sie mit dem neuen Pachtvertrag noch rund halb so viel Geld erhält – bisher waren es rund 500’000 Franken pro Jahr. Mit all den Massnahmen will der Gemeinderat «Le Théâtre» so weit entgegenkommen, dass «eine betriebswirtschaftlich rentable Führung des Kultur- und Kongresszentrums Gersag» möglich wird, wie er schreibt.

Schliessung wäre zu teuer

Alternativen zu diesen Massnahmen sieht der Gemeinderat nicht: So wurde das Szenario «Schliessung des gesamten Zentrums» zwar geprüft, wegen der hohen einmaligen Kosten von 6 Millionen Franken aber verworfen. Auch eine Übernahme des Zentrums durch die Gemeinde wurde als wenig realistisch beurteilt. Die Weiterführung der Kooperation mit der aktuellen Pächterin sei am sinnvollsten – auch wenn dadurch die Gemeinde stärker belastet wird. Doch, so der Gemeinderat: «Der Vergleich mit anderen Institutionen macht klar, dass ein Kultur- und Kongressbetrieb ohne die Unterstützung der öffentlichen Hand über kurz oder lang nicht funktionieren kann». Der Emmer Einwohnerrat befindet an seiner nächsten Sitzung vom 14. März über die Pläne des Gemeinderats.

Emmer Vereine erhalten 50 Prozent Rabatt

Bei aller Kulanz stellt der Gemeinderat auch Forderungen an «Le Théâtre»: Er will die Vorzugsbehandlung der Emmer Vereine im neuen Pachtvertrag explizit festschreiben. Zwar durften das Orchester Emmen, die Musikgesellschaft und der Jodlerklub schon bisher den Gersag-Saal zu vergünstigten Konditionen nutzen. Neu sollen die Vereine verbindlich 50 Prozent Rabatt für die Saalmiete erhalten.

Andréas Härry, Co-Leiter von «Le Théâtre». Bild: Jakob Ineichen (8. Februar 2023)

Andréas Härry, Co-Leiter von «Le Théâtre», spricht von einem «fairen Vertrag», den der Gemeinderat ausgearbeitet hat. Härry bestätigt, dass die finanzielle Situation in den letzten Jahren schwierig war. Die ersten beiden Betriebsjahre seien harziger verlaufen als erwartet, vor allem was die externen Vermietungen betrifft. «Wir hofften, dass uns die Veranstalter gleich die Bude einrennen.» Doch das neue «Le Théâtre» in Emmen brauchte offenbar mehr Zeit, um bekannt zu werden. Härry: «2020 versprach dann ein richtig gutes Jahr zu werden – doch dann kam Corona.»

Geld verdient man mit dem Restaurant

Seit Ende der Pandemie versucht «Le Théâtre» wie andere Kulturhäuser auch, langsam wieder aus der Krise zu kommen. «Die aktuelle Auftragslage ist gut», sagt Härry. «Im Bereich Musical haben wir zudem Vielversprechendes im Köcher.» Diese Eigenproduktionen tragen zwar den Ruf von «Le Théâtre» in die ganze Schweiz, aber sie seien nur bei einem Grosserfolg rentabel, sagt Härry. Geld verdiene man vor allem mit der Gastronomie: Das «Prélude» ist an Veranstaltungstagen immer sehr gut besucht. Trotzdem habe man auch im Restaurant die Kosten gedrückt, wo man konnte, sagt Härry, der mit seiner Geschäftspartnerin «fast täglich» selber im Service Hand anlegt.

