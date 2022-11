Emmen Grünen-Kandidat Marco Huwiler: «Der Gemeinderat könnte jungen Mut gebrauchen» Der 29-jährige Marco Huwiler will den frei werdenden Emmer Gemeinderatssitz erobern und den Jungen zu mehr Präsenz verhelfen. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 03.11.2022, 18.32 Uhr

Der Nebel sei schon ein wenig schade, meint Marco Huwiler. Denn sonst hätte man hier im Emmer Herdschwandquartier, wo er aufgewachsen ist, einen wunderbaren Blick auf die Alpen. Andererseits habe das Grau fast schon etwas Mystisches. Er wolle mit dieser Wahl (wir haben ihn gebeten, einen Platz in Emmen zu zeigen, der ihm am Herzen liegt) aufzeigen, dass die Gemeinde auch Überraschendes bieten könne. Denn:

«Wenn man als Aussenstehender an Emmen denkt, kommen einem der Seetalplatz, volle Strassen und die Migrationsproblematik in den Sinn.»

Der Grüne-Gemeinderatskandidat Marco Huwiler im Herdschwandquartier, wo er aufwuchs. Bild: Nadia Schärli (Emmen, 19. Oktober 2022)

Der 29-Jährige will für die Grünen einen Sitz im Emmer Gemeinderat erobern. Baudirektor Josef Schmidli tritt Ende Januar ab, womit der zweite Mitte-Sitz frei wird. Fünf Kandidaten wollen sein Nachfolger werden, neben Huwiler auch je ein Kandidat der SVP und Mitte sowie zwei Parteilose. Huwiler ist seit fast sechs Jahren Einwohnerrat, wo er Vorstösse zu diversen Anliegen einreicht: von Kulturlandschutz über selbstfahrende Busse hin zu Tempo 30. Er arbeitet in der Akquisition und Immobilienentwicklung.

Sein zentrales Anliegen ist die nachhaltige Entwicklung von Emmen. So kämpft der ETH-Absolvent – er hat einen Master in Raumentwicklung und Infrastruktursystemen – für einen besseren Anschluss des Bahnhofs Emmenbrücke. Denn die Gemeinde sei heute unglaublich gut an die Autobahn angebunden. «Aber die Zugsverbindungen sind sicher nicht der Burner.» Mit der Realisierung des Durchgangsbahnhofs würde es wichtig, dass auch Emmen einen Interregio-Halt erhalte.

Ist er nicht zu jung?

Das Budget für den Wahlkampf beträgt maximal 8000 Franken. Doch ist der 29-Jährige für das Amt nicht zu jung? «Ich glaube, der Gemeinderat könnte neue Ideen und jungen Mut gut gebrauchen», antwortet er. Denn die Anliegen der Jungen verdienten es, gehört zu werden.

Huwiler glaubt, die Kandidaten der Parteien, also der Grünen, Mitte und SVP, haben alle etwa gleich grosse Wahlchancen. Die Grünen sind mit fünf Sitzen im Emmer Einwohnerrat zwar deutlich kleiner als Mitte und SVP mit je neun Sitzen. Letztere hat seit 2018 keinen Vertreter mehr im Gemeinderat und betont denn auch, sie sei untervertreten. Huwiler entgegnet: «Auch die linke Seite ist mit einem Sitz der SP nicht genügend repräsentiert.» Er anerkenne den Anspruch der SVP.

«Aber nur, weil sie am meisten untervertreten ist, ist das noch lange kein Grund für uns, nicht anzutreten.»

Einsatz für eine Gemeinde für alle

Marco Huwiler ist in Emmen aufgewachsen und Doppelbürger, sein Grossvater war Italiener. Die Migration hat ihn also geprägt. «An der Gerliswilstrasse, wo ich wohne, sehe ich viele unterschiedliche Kulturen. Migration ist etwas, das uns als Menschen bereichert», findet der Alleinstehende, der in seiner Freizeit gerne draussen unterwegs ist. Klar gebe es Probleme, aber man müsse sich in Emmen auch fragen, welche Probleme man selber mitverursacht habe.

Mit der Migration geht auch das Wachstum einher. Huwiler setzt sich dafür ein, dass Emmen eine Gemeinde für alle bleibt. «Wir müssen aufpassen, dass gewisse Menschen durch die steigenden Mietkosten nicht vertrieben werden.» Es gebe Personen, die in der Gemeinde aufgewachsen seien, sich heute aber kaum mehr eine Mietwohnung leisten könnten.

Viele versteckte Juwelen

Marco Huwiler ist zwar ein Grüner und setzt sich entsprechend für den ÖV ein, doch hat er auch ein Herz für das Gewerbe. So verstehe er die Bedenken von Unternehmern, die sich wegen der geplanten Streichung von 14 Parkplätzen an der Gerliswilstrasse Sorgen machen. «Doch gleichzeitig ist erwiesen, dass Tempo 30 zu einer Verflüssigung des Verkehrs führt. Zudem ist die Strasse prädestiniert für Tempo 30», sagt er.

Es sei zu begrüssen, wenn Emmen schrittweise wegkomme von der Fixierung aufs Auto. «Die Leute sollen bei Emmen dereinst nicht mehr das Bild von verstopften Strassen vor sich haben.» Denn die Gemeinde habe viele versteckte Juwelen. Wie etwa das Herdschwandquartier, auch wenn sich der Nebel während des Gesprächs mit unserer Zeitung nur noch verdichtet hat.

