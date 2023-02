Wahlen in Emmen: Der zweite Wahlgang für den Gemeinderat steht an

Emmen Der zweite Wahlgang naht: Das müssen Sie über die Gemeinderatskandidaten wissen In einem Monat wird entschieden, wer neuer Gemeinderat von Emmen wird. Von den ursprünglich fünf Kandidaten sind vier nach wie vor im Rennen. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Der Emmer Baudirektor Josef Schmidli ist seit Ende Januar nicht mehr im Amt. Höchste Zeit also, um einen Nachfolger für den Mitte-Politiker zu finden. Der erste Wahlgang Ende November brachte keine Entscheidung, der zweite Wahlgang am 12. März muss es richten. Vier Kandidaten wollen Schmidli beerben. Der fünfte Kandidat Marco Huwiler (Grüne) tritt zur zweiten Runde nicht mehr an.

Als Favoriten gehen Andreas Roos (Mitte) und Reto Bieri (SVP) ins Rennen. Die beiden sind offizielle Kandidaten ihrer jeweiligen Partei, wohingegen Vital Burger («Forum Emmen») und Raphael Beck («Emmen am See») keine Partei hinter sich wissen.

«Dosiertes Wachstum und vitale Vereine»

Andreas Roos machte am 27. November 2022 am meisten Stimmen. 1664 Emmerinnen und Emmer stimmten für den 55-jährigen Mitte-Kandidaten. Entsprechend bezeichnet er seine Wahlchancen nach wie vor als «intakt», sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Er kann zudem weiter auf die Unterstützung der FDP zählen. Sie schlug ihn schon für den ersten Wahlgang vor (siehe Kasten). Und der Rückzug des Grünen Marco Huwiler könnte ihm entgegenkommen, da linke Wähler SVP-Kandidaten erfahrungsgemäss seltener auf den Wahlzettel schreiben.

Mitte-Kandidat Andreas Roos. Bild: Dominik Wunderli

Der Chef der Mitte-Fraktion im Emmer Einwohnerrat würde sich als Gemeinderat für «wohnliche Quartiere, ein dosiertes Wachstum und vitale Vereine einsetzen». Die Gemeinde müsse auch klimapolitisch Kante zeigen. Zudem sagt Roos, der bei den SBB als Sicherheitsspezialist im Infrastrukturbereich tätig ist: «Wir haben die Chance, dass wir Emmen mit seiner reichen Industriegeschichte in die Moderne transformieren können. Gerne helfe ich mit, dass sich Emmen zu einer selbstbewussten Gemeinde neben der Stadt Luzern wandelt.»

SVP-Kandidat hofft auf linke Stimmen

Roos’ Hauptkonkurrent ist wie erwähnt Reto Bieri. Der 43-jährige SVP-Kandidat machte 350 Stimmen weniger als Roos. Nun bezeichnet Bieri seine Chancen als «50:50.» Er betont dabei die Konkordanz: «Die SVP hat Anspruch auf einen Sitz im Gemeinderat.» Deswegen hofft er, dass er auch Stimmen aus dem linken Lager holen wird. «Die politische Landschaft hört nicht 2023 auf. Nächstes Jahr stehen Gesamterneuerungswahlen an. Es ist also ein gegenseitiges Helfen.»

SVP-Kandidat Reto Bieri. Bild: Dominik Wunderli

Der Spartenleiter bei Hornbach will sich im Endspurt des Wahlkampfes noch mehr unter die Leute begeben, wie er sagt. «Aber extra an Veranstaltungen auftreten, an die ich sonst nie gehen würden, werde ich nicht. Denn ich will nicht, dass es plötzlich heisst, ‹Reto Bieri kommt nur wegen der Wahlen an unseren Anlass›.» Angesprochen auf seine Schwerpunkte für Emmen, nennt der ehemalige Einwohnerrat den verantwortungsvollen Umgang mit Steuereinnahmen. Die Gemeinde solle als «selbstbewusst wahrgenommen werden und sich als attraktiver Wohn- und Arbeitsort etablieren».

Zwei Kandidaten ausserhalb des Parteienschemas

«Forum Emmen»-Kandidat Vital Burger. Bild: Jakob Ineichen

Bleiben noch zwei weitere Kandidaten: Obwohl Vital Burger (147 Stimmen) und Raphael Beck (127 Stimmen) nach dem ersten Wahlgang deutlich abgeschlagen auf den beiden letzten Plätzen landeten, treten sie nochmals an. Vital Burger vom Forum Emmen begründet seine erneute Kandidatur folgendermassen: In diesem milden Winter habe man in Emmen ausserordentliches Glück gehabt, keinen langen Stromunterbruch zu haben. «Eine sichere und eigene Stromversorgung wäre für unsere Gemeinde zentral», sagt der Ökonom und Anwalt. Kein anderer Kandidat habe sich mit diesem Thema befasst. «Für mich ist wichtig, dass die Emmer Bürger die Wahl haben, damit sie später nicht sagen können, sie hätten vom Stromproblem nichts gewusst.»

«Emmen am See»-Kandidat Raphael Beck. Bild: Dominik Wunderli

Raphael Beck von der Bewegung «Emmen am See» listet gleich zehn Gründe auf. Einer davon ist die tiefe Stimmbeteiligung im ersten Wahlgang (26 Prozent). «Ich interpretiere das so, dass die Emmer Bevölkerung ein ausgeprägtes Desinteresse an der Gemeindepolitik entwickelt hat», erklärt der wissenschaftliche Illustrator und gelernte Zimmerer. Da «Emmen am See» keine Partei sei sondern eine Bewegung, biete es allen Bürgerinnen und Bürgern, die Politik nicht interessiert, eine Alternative. Zudem könne er durch seine Kandidatur das Treiben hinter den Kulissen der Realpolitik beobachten und für «Emmen am See» Erkenntnisse sammeln.

Das empfehlen die Parteien Die FDP entschied schon vor dem ersten Wahlgang, Mitte-Kandidat Andreas Roos zur Wahl zu empfehlen. Daran hat sich vor der zweiten Runde nichts geändert. Die GLP unterstützt ebenfalls Roos. Im linken Lager sieht es anders aus: Die Grünen haben einstimmig Stimmfreigabe beschlossen. Einerseits sei Andreas Roos den Grünen politisch deutlich näher als die SVP, wie es in einer Mitteilung heisst. Andererseits habe die SVP aufgrund der Wählerstärke Anrecht auf einen Sitz im Gemeinderat. Zudem hätten die Grünen auch Sympathien für die Kandidatur von Raphael Beck. Auch die SP streicht die Konkordanz einerseits und die inhaltliche Nähe von Andreas Roos zur SP andererseits heraus. Die Partei gibt keine Parole heraus. (mst)

