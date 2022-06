Emmen Wegen Flugplatz: Die Rüeggisingerstrasse soll verlegt werden – nicht alle sind glücklich darüber Der Bund will, dass das Flugplatzareal künftig umfahren wird. Zwar gibt es in Emmen Verständnis für das Anliegen, doch auch Skepsis gegenüber der Umsetzung. Der Naturschutz spielt dabei eine Rolle. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) plant, die Rüeggisingerstrasse in Emmen zu verlegen, damit sie nicht mehr mitten durchs Flugplatzareal verläuft. Wie der Emmer Baudirektor Josef Schmidli (Mitte) an der letzten Einwohnerratssitzung auf eine Anfrage von Patrick Graf (Grüne) ausführte, störe der Verkehr auf der Rüeggisingerstrasse den Flugplatzbetrieb, es bestehe ein Sicherheitsrisiko und der Verkehrsfluss werde laufend eingeschränkt.

Die Rüeggisingerstrasse führt mitten durchs Flugplatzareal. Screenshot Google Street View

«Zunehmend ein Sicherheitsrisiko»

Beim Eidgenössischen Departement für Verteidigung (VBS) heisst es ergänzend, Personal und Besucher des Flugplatzes müssen die Strasse vermehrt queren und Treibstoff müsse über die Strasse transportiert werden. «Die Querungen stellen zunehmend Sicherheitsrisiken für die Nutzung des VBS und Dritter dar», so VBS-Sprecher Kaj-Gunnar Sievert.

Flugplatzbetrieb und Verkehr sollen durch die Umfahrung des Areals entflechtet werden. Konkret ist geplant, die Strasse zwischen Kolben und Neuhüsern nordwestlich des Flugplatzgeländes entlangzuführen. Dabei ist laut Sievert ein von der Strasse getrennter Rad-Gehweg und neu auch eine Bushaltestelle vorgesehen. Es ist geplant, Teile der bestehenden Strasse zurückzubauen, soweit sie nicht zur internen Arealerschliessung weiterverwendet wird.

Die neue Strassenführung ist im Emmer Verkehrsrichtplan eingetragen, der sich aktuell im Rahmen der Ortsplanungsrevision in der öffentlichen Mitwirkung befindet. In der Investitionsplanung sind ab 2026 für die Strassenverlegung fünf Millionen Franken eingestellt, inklusive vier Millionen Bundesbeiträge. Zurzeit ist ein Vorprojekt in Erarbeitung, das Bauprojekt soll Ende Jahr vorliegen. Die Umsetzung soll ab 2024 erfolgen. Laut dem Gemeinderat liegt die Federführung bei Armasuisse. Da es sich um eine Gemeindestrasse handelt, wurde mit dem Gemeinderat eine Absichtserklärung abgeschlossen.

Rotbach muss wohl verlegt werden

Die Strassenverlegung wird Auswirkungen haben auf den Rotbach, der am Flugplatzareal entlang in Richtung Norden fliesst. Laut Josef Schmidli sind die Auswirkungen auf den Bach noch nicht abschliessend klar, doch: «Eine seitliche Verlegung hinter der Halle 3 ist wahrscheinlich, da zu wenig Platz für Strasse und Bach unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Abstände besteht.» Geplant sind zudem Hochwasserschutzmassnahmen am Rotbach. Dem Gemeinderat sei wichtig, dass «die neue Linienführung möglichst umweltverträglich gestaltet wird». Betreffend Naturschutz sei die Projektleitung mit den zuständigen Fachstellen des Kantons und der Gemeinde in Kontakt, so Kaj-Gunnar Sievert.

Neue Strasse mitten in der Natur sorgt für Kritik

Skeptisch gegenüber der Rotbachverlegung ist Hansruedi Kurmann. Er ist Anwohner des Flugplatzes und ehemaliger CVP-Grossrat. «Die Strasse in eine der letzten Naturlandschaften mit natürlichem Bachlauf in der Gemeinde zu verpflanzen, kann nicht die Lösung sein.» Er bedauert, dass der Bach nicht unter Naturschutz gestellt wurde, als dies vor rund 20 Jahren zur Debatte gestanden habe. Dass die Luftwaffe die Strasse aus Sicherheitsgründen nicht mehr unmittelbar auf dem Flugplatzareal haben möchte, sei allerdings verständlich, so Kurmann. Er sei auch nicht gegen einen Ausbau, da der Verkehr in den letzten Jahren stark zugenommen habe. Für ihn ist klar:

«Die einzige richtige Lösung, die jedem Aspekt gerecht wird, ist die Tiefverlegung der Strasse in den Boden und zwar an Ort und Stelle, wo dies nötig ist.»

Die Grünen haben laut Patrick Graf die Befürchtung, dass der Rotbach beeinträchtigt wird und durch die Strassenverlegung Kulturland verloren geht. Die Fraktion warte auf Details zum Projekt und behalte sich weitere Schritte vor – ihre Haltung sei «abwartend kritisch».

Verlegung war schon vor 50 Jahren ein Thema

Das Anliegen, die Rüeggisingerstrasse ums Flugplatzareal herumzuführen, ist übrigens nicht neu. Wie Hansruedi Kurmann erwähnt, gab es schon vor bald 50 Jahren ein entsprechendes Projekt. «Soweit ich mich erinnern kann, scheiterte es damals am Widerstand von Grundeigentümern und wegen Einwänden des Natur- und Heimatschutzes.»

Kritisch beäugt wird das Projekt auch im Quartier Rüeggisingen. «Wir wurden an der letzten Generalversammlung darüber informiert und waren sehr überrascht, dass dieses alte Projekt nun wieder aktuell wird», sagt Ernst Widmer, Co-Präsident des Quartiervereins Rüeggisingen. Der Quartierverein habe noch keine Haltung dazu beschlossen. «Aus Sicht des Flugplatzbetriebs ist das Anliegen aber nachvollziehbar», sagt auch Widmer. Für das Quartier seien sicher zwei Punkte wichtig: «Entlang der Strasse braucht es einen Rad-Gehweg und die Häuser im Gebiet Kolben müssen vor dem Strassenlärm geschützt werden.» Die Quartierbevölkerung müsse bei dem Projekt involviert werden.

Wird der Flugplatz immer mehr abgeriegelt?

Widmer betont noch einen weiteren Punkt: «Es ist wichtig, dass das Flugplatzgebiet durchlässig bleibt.» Was er damit meint, erläutert er am Beispiel der Kolbenstrasse, einer bei Fussgängern und Velofahrerinnen einst beliebten Verbindung nach Emmen Dorf, die quer übers Flugfeld führt. Dort seien vor einiger Zeit Tore montiert worden, um die Sicherheit zu verbessern. Dies mit dem Versprechen, die Tore würden nur während des Flugbetriebs geschlossen. «Mittlerweile werden sie gar nicht mehr geöffnet», so Widmer. Er befürchtet, dass der Flugplatz immer mehr abgeriegelt wird. «Die Sicherheit ist zwar hoch zu gewichten, aber die Bevölkerung sollte Zugang zum ganzen Gemeindegebiet haben.»

