«Le Théâtre» in Emmen: SVP fordert Umnutzung

Emmen Die SVP will das «Le Théâtre» umnutzen, andere Parteien wollen es unterstützen Der Emmer Gemeinderat plant, dem Kulturhaus finanziell unter die Arme zu greifen. Das kommt zumeist gut an, die SVP hingegen bringt eine andere Idee ins Spiel. 23.02.2023

Das «Le Théâtre» im Emmer Zentrum Gersag ist in einer heiklen Situation. Dies geht aus einem Bericht und Antrag des Emmer Gemeinderats hervor, der vor wenigen Tagen veröffentlicht worden ist. Seit der Gersag-Eröffnung vor rund fünfzig Jahren sei es «mit unterschiedlichen Konzepten nicht gelungen, das Kultur- und Kongresszentrum Gersag rentabel zu führen», heisst es darin.

Die Gemeinde plant, der Produktionsfirma ein 2017 gewährtes 2,8-Millionen-Darlehen zu erlassen. Im Gegenzug gehen die damals getätigten Investitionen an die Gemeinde. Das «Le Théâtre» soll in Zukunft keine Zins - und Amortisationszahlungen mehr leisten müssen, so die Idee des Gemeinderats. Dieser prüfte auch Alternativen, beispielsweise die Schliessung des gesamten Zentrums oder auch eine Übernahme durch die Gemeinde. Doch wurden diese Alternativen verworfen.

Wie weiter mit dem «Le Théâtre» in Emmen? Bild: Pius Amrein (24. November 2017)

«Die beste der verbleibenden Möglichkeiten»

Die Idee, dem Kulturhaus finanziell unter die Arme zu greifen, kommt bei den meisten Emmer Parteien gut an, wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigt. Grünen-Fraktionschef Patrick Graf beispielsweise sagt: «Der Weiterbetrieb ist wohl die beste der verbleibenden Möglichkeiten. Vor allem bleibt so der kulturelle und gesellschaftliche ‹Mehrwert› durch das Le Théâtre für die Bevölkerung, die Gemeinde und auch für die Vereine erhalten. Und dies darf und muss der Gemeinde auch etwas wert sein.» Die Alternativen seien deutlich schlechter «und auch nicht günstiger».

Für die SP ist das Haus ein «zentraler Bestandteil» der Emmer Kulturszene. Einwohnerrat Jonas Ineichen erklärt: «Kultur darf uns als Gesellschaft auch etwas kosten.» Dass es seit 2017 trotz der Pandemie gelungen sei, ein attraktives Unterhaltungs- und Gastronomieangebot aufzubauen, zeige, dass eine Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und privatem Betreiber auch in Zukunft der richtige Weg sei. «Eine Schliessung ist für uns keine Option.»

Das Le Théâtre erhält auch Unterstützung von der FDP. Ortsparteipräsident Martin Birrer sagt: «Nachdem die Erwartungen, unter anderem bedingt durch die Coronapandemie, nicht erfüllt werden konnten, macht es Sinn, den Pachtvertrag den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen und zum Mehrwert für beide Vertragspartner umzugestalten.» Das finanzielle Engagement der Gemeinde sei als Investition in die Standortförderung zu betrachten. Allerdings lehne die FDP eine «generelle finanzielle Unterstützung entschieden ab». Laut der Partei sollen Anreize geschaffen werden, um das Haus in eine wirtschaftlich solide Zukunft zu führen.

SVP will Schulraum im Zentrum

Anders sieht das Thema die SVP. «Unserer Meinung nach ist das der falsche Weg, den die Gemeinde einschlägt», sagt Einwohnerrat Marco Paternoster. Er hat deswegen zusammen mit Fraktionskollege Mario Bucher ein dringliches Postulat eingereicht. Darin begründen sie: «Es ist weder Sache der Gemeinde, ein Restaurant zu betreiben, noch ist es Sache der Gemeinde, private Aktiengesellschaften mit Steuergeldern am Leben zu erhalten.» Eine solche Unterstützung sei «nicht zumutbar». Die SVP fordert, verschiedene Optionen zu prüfen. Einerseits die Schliessung des Zentrums Gersag nach Auslaufen des Pachtvertrags, andererseits eine Umnutzung des Standortes zu einem Schulraum oder für Schuldienste. «Bei einer positiven Beurteilung könnte auf den Neubau Schulhaus Rosenau oder Schulhaus Gersag auf den letzten noch verbleibenden Wiesen verzichtet werden.»

Die Mitte Emmen stehe hinter dem vom Gemeinderat vorgeschlagenen Vertrag, hält Präsident Christian Meister auf Anfrage fest. Die Idee der SVP, das Gebäude umzubauen, mache «überhaupt keinen Sinn», findet er. Für eine Schule sei das definitiv der falsche Standort. «Wir sind überzeugt, dass eine so grosse Gemeinde wie Emmen ein solches Kulturzentrum braucht», sagt Meister. Besonders wichtig sei ein solcher Standort für die ansässigen Vereine. Deshalb begrüsse die Mitte auch den Deal, dass die Vereine künftig 50 Prozent Rabatt auf die Saalmiete erhalten sollen.

Die SVP bringt jedenfalls einen weiteren Standort für die Erweiterung des Emmer Schulraumes ins Spiel. Der Gemeinderat gab erst kürzlich bekannt, dass er ein neues Schulhaus im Gebiet Rosenau bauen möchte. Dies, um auch in Zukunft genügend Platz für die Emmer Schülerinnen und Schüler zu haben. Dieses Geschäft wird – wie die Zukunft des «Le Théâtre» – an der Einwohnerratssitzung vom 14. März behandelt.

