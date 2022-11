Emmen Dieser Anwalt und Helikoptermechaniker mischt den Emmer Wahlkampf auf Vital Burger wollte ursprünglich gar nicht Emmer Gemeinderat werden. Nun kandidiert er trotzdem – wegen der Stromkrise. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 13.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vital Burger ist sehr gut drauf: ein Schwatz hier, ein Witz da. So schnell kann nichts die Laune des 58-jährigen Emmers trüben. Auch wenn es um ernste Themen geht, wirkt er nicht verbissen, obwohl er deutliche Meinungen hat.

Der Emmer Gemeinderatskandidat Vital Burger will für eine sichere Stromversorgung kämpfen und lässt sich daher bei einem Strommast fotografieren – mit einem Trychlerhemd, das seine Haltung zu Russland zeigt. Bild: Jakob Ineichen (Emmen, 27. Oktober 2022)

Am 27. November wählt Emmen einen neuen Gemeinderat, weil Baudirektor Josef Schmidli seinen Rücktritt eingereicht hat. Vital Burger tritt als Vertreter des Forums Emmen an. Er tat dies schon bei den Gemeinderatswahlen 2018 – damals holte er 440 Stimmen. Zum Vergleich: Der bestgewählte Patrick Schnellmann schaffte es auf 2966 Stimmen.

Kein «Mainstream»-Politiker

Nun will er es also nochmals wissen. «Eigentlich wollte ich gar nicht antreten», sagt er im Gespräch. Aber die aktuelle Stromkrise habe ihn dazu veranlasst, seinen Hut doch in den Ring zu werfen. Die Stromversorgung ist so etwas wie Vital Burgers «Berufung», wie er es nennt. Deswegen lässt er sich auf eigenen Wunsch bei einem Strommast aus dem Jahr 1930 ablichten. Für ihn ist es ein schwerer Fehler, dass der Kanton Luzern abhängig von auswärtigem Strom sei.

Der Ökonom und Rechtsanwalt, der auch ausgebildeter Helikoptermechaniker und heute als selbstständiger Berater tätig ist, ist definitiv kein «Mainstream»-Politiker. Das zeigt er etwa auf die Frage, was für ein Wahlkampfbudget er habe. Antwort: Es besteht aus einem «Hundertstel des Betrages, den die CKW, die Swisscom und die Stadt Luzern ausgeben (werden), um meine Kandidatur zu verhindern.» Und das zeigte er 2005, als er eine Initiative startete, die das Wasser in Emmen schützen wollte, und die vom Gemeinderat, von der CVP, FDP und SVP bekämpft wurde. Die Initiative wurde deutlich angenommen – ein Triumph für Burger.

Seine nonkonforme Haltung zeigt sich auch in Aussagen, die er zum Ukraine-Krieg und zu den Medien macht. Der Krieg sei schlimm, aber er könne Putins Sicht nachvollziehen. Zudem sei die Realität anders, als sie von westlichen Medien dargestellt werde. «Ich habe direkt mit Leuten vor Ort gesprochen, da tönt es anders», behauptet er. Auf jeden Einwand, Putin habe einen Angriffskrieg gestartet, hat er eine, aus seiner Sicht, passende Antwort.

Provokateur oder Verschwörungstheoretiker?

Seine Haltung zeigt er auch mit einem «Freundschaftstrychler»-Hemd, das er für das Fotoshooting unserer Zeitung anzieht. Darauf zu sehen sind die Flaggen der Schweiz und Russlands. Zudem kämpft er gegen 5G-Antennen. Provoziert er einfach gerne – oder ist er ein Verschwörungstheoretiker? «Ein bisschen Provokation gehört schon auch in die Politik. Sonst ändert sich nie etwas», sagt er. Aber nein, eigentlich gehe es ihm um die Sache. «Ich habe mit Verschwörungen nichts am Hut. Wenn ich etwas wissen will, gehe ich vor Ort und spreche mit Direktbetroffenen.»

So ist er laut eigenen Angaben bereits über 60-mal in den Iran gereist, auch in Syrien sei er schon mehrere Male gewesen. Ihm geht es darum, «Brücken zu verschiedenen Kulturen zu bauen», wie er sagt, was er übrigens auch mit seinem Trychlerhemd zeigen wolle. Doch dann stellt er wieder seine deutlichen Ansichten zur Schau. Er verteidigt das Assad-Regime und auch dasjenige im Iran. Die Bevölkerung habe oft eine andere Meinung, als in der westlichen Welt dargestellt.

Doch weg von der Weltpolitik. Was will Vital Burger in Emmen ändern? Er, der an der Gerliswilstrasse aufwuchs und nach wie vor dort wohnt, fordert ein drittes Gleis beim Bahnhof Emmenbrücke Richtung Rotsee. Zudem würde er sich, wenn er gewählt würde, für einen Velotunnel unter dem Kantonsspital bis in den Grendel einsetzen. «Dann wäre man in zehn Minuten vom Seetalplatz mitten im Kuchen von Luzern.» Aber vor allem würde er für eine unabhängige Stromversorgung Emmens kämpfen. «Es geht um unsere Existenz. Jetzt merken wir es langsam.»

Vital Burger lässt sich in kein Politkorsett drücken. Einheitliche Meinungen sind ihm zuwider, er mag den offenen Schlagabtausch und hält laut eigener Aussage die Meinungsäusserungsfreiheit hoch – und das trotz seiner Sympathie zu autoritären Regimes. Er selber drückt es so aus: «Wir müssen wieder mehr debattieren und verrückte Ideen präsentieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen