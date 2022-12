Emmen Erster Discgolf-Parcours der Region – darum braucht es noch 10'000 Franken Im Emmer Gersag gibt es neu einen Discgolf-Parcours mit 15 Körben. Trotz Geldern der Gemeinde und der Stadt Luzern sammelt der verantwortliche Verein noch Geld. Der Präsident erklärt, warum. Roman Hodel Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf den ersten Blick muten sie etwas seltsam an: Diese runden, auf halber Höhe an einer Stange befestigten und von einem Kettenkranz gekrönten Metallkörbe. 15 Stück davon sind neuerdings auf dem Areal der Schul- und Sportanlage Gersag in Emmenbrücke verteilt und installiert.

Zusammen bilden sie einen Discgolf-Parcours. Das Spiel funktioniert wie Golf, nur dass die Spielenden statt eines Golfballs ein Frisbee mit möglichst wenig Würfen im Ziel versenken müssen. Der Emmer Parcours ist der Erste in der Region Luzern, bislang mussten Discgolf-Fans nach Stans ausweichen.

Initiator und Unterhalter des Parcours ist der 2020 gegründete Verein T’n‘T (Trick n Throw) Frisbee Luzern. Dieser bildete sich aus einer Clique, die zum Teil schon seit Jahren in der Ufschötti dem Frisbee huldigte. «Eigentlich gründeten wir den Verein, um einfacher eine Halle zu kriegen fürs Wintertraining, bald aber wurden wir immer Discgolf-lastiger», sagt Präsident Marco Carfora (56).

Der Wurf muss sitzen: Marco Carfora, Präsident des Vereins T'n'T Frisbee Luzern, auf dem Discgolf-Parcours im Gersag. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmen, 2. Dezember 2022)

Bloss gab es in Luzern keinen entsprechenden Parcours. Eines Tages schlug der Verein der Stadt drei Standorte vor. Doch diese sagte ab und riet dazu, sich in der Agglomeration umzusehen. Also ging man erneut rekognoszieren und stiess aufs Gersag. Die Gemeinde Emmen zeigte sich offen und holte zur Mitfinanzierung die Stadt Luzern dazu.

Weitere Gemeinde-Kooperationen sind das Ziel

Und so kommt es, dass der Discgolf-Parcours nun die erste gemeinsam finanzierte Kleinsportanlage der beiden Gemeinden ist. Von den 18’000 Franken tragen Luzern und Emmen je 6000 Franken, den Rest übernimmt der Verein T’n’T. Das Projekt soll zudem Vorbild sein für weitere gemeindeübergreifende Sportanlagen. Denn die K5-Gemeinden Ebikon, Emmen, Horw, Kriens und Luzern haben seit längerem die Absicht, in diesem Bereich vermehrt zusammenzuarbeiten.

Die Frisbee-Auswahl von Marco Carfora ist beachtlich. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmen, 2. Dezember 2022)

Damit der noch junge Verein seinen finanziellen Beitrag leisten kann, läuft jetzt ein Crowdfunding. Von den nötigen 10’000 Franken sind bis dato rund 1700 gesammelt. Carfora ist guter Dinge, dass das Geld innert nützlicher Frist beisammen ist.

Info-Schilder mit den Spielregeln folgen noch

Warum 10’000 und nicht 6000? Laut Carfora werden mit diesem Betrag einerseits sogenannte Tee-Signs für jeden Korb erstellt – auf diesen Info-Schildern sind die Spielregeln erklärt. Andererseits benötigen manche Abwurfstellen ein Fundament. Aktuell liegen dort Rasenteppich-Stücke, was nicht sehr praktikabel sei.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Trotzdem kann man schon heute auf dem Parcours spielen. Der Verein T’n’T Frisbee Luzern mit seinen 19 Mitgliedern – 3 Frauen und 16 Männer – tut dies zwei bis vier Mal pro Woche. Dies, obwohl die Meisterschaft gerade pausiert.

Ausserdem gilt: Jederfrau und jedermann kann den Parcours benützen. Alles, was es dazu braucht, ist ein Frisbee, Tageslicht, eineinhalb bis zwei Stunden Zeit und ein gewisses Geschick. Denn natürliche Hindernisse wie beispielsweise ein Hügel sorgen dafür, dass das Einwerfen mitunter anspruchsvoll ist. Carfora sagt:

«Wir treffen immer wieder auf Spielende von anderen Vereinen, aber auch auf Familien mit Kindern, dieser Zuspruch freut uns sehr.»

Hinweis: Das Crowdfunding läuft über Funders. Die offizielle Einweihung des Parcours ist im März 2023 geplant.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen