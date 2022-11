Velowege in Emmen: Gemeinderat präsentiert Gegenvorschlag

Emmen Gemeinderat begrüsst Velo-Initiative, präsentiert gleichzeitig Gegenvorschlag Der Emmer Gemeinderat lehnt die Initiative «Emmer Velonetz jetzt!» ab. Er will eine abgeschwächte Variante vor das Volk bringen. 25.11.2022, 14.10 Uhr

Die Gemeindeinitiative «Emmer Velonetz jetzt!» erhält vom Emmer Gemeinderat grundlegend Unterstützung. In der praktischen Umsetzung allerdings stosse das Vorhaben an seine Grenzen, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt. So sei der vom Initiativkomitee geforderte Velonetzausbau innerhalb von zehn Jahren «nicht realistisch».