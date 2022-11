Emmen «Ich bin kein SVP-Hardliner und Polteri»: Reto Bieri will für die SVP in den Gemeinderat Reto Bieri will die Emmer SVP zurück in den Gemeinderat bringen. Dabei hat er schon die erste Enttäuschung hinnehmen müssen – doch er bleibt optimistisch. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 07.11.2022, 17.00 Uhr

Wer dieser Tage durch Emmen fährt, kann Reto Bieris Konterfei nicht entkommen. «Eine vo üs» sei er, der SVP-Kandidat für den freiwerdenden Gemeinderatssitz. «Ich bin ein Konsensmensch», sagt der 42-Jährige von sich selbst. Konsequent in der Sache, herzlich im Umgang. Aber eines stehe über allem:

«Ich bin sehr ehrlich, für die Politik manchmal sogar zu ehrlich.»

Hier tankt Reto Bieri Energie: am Waldrand Schluchen. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 28. Oktober 2022)

Und so gibt er denn auch zu, dass er durchaus etwas enttäuscht sei. Es geht darum, dass ihn die Emmer FDP nicht zur Wahl als neuen Gemeinderat vorschlägt. Die Ortspartei fällte den Entscheid am Abend vor Bieris Interviewtermin mit unserer Zeitung und setzt sich nun statt für den SVP-Mann für den Mitte-Kandidaten Andreas Roos ein.

«Keine Frage: Die Unterstützung der FDP hätte mir geholfen. Und wir sehen uns immer noch als bürgerliche Partei, wenn man den Gemeinderat schon bürgerlich haben will», sagt der verheiratete Vater zweier Kinder. Jetzt gelte es, daraus zu lernen.

«Ich will nun noch mehr den Kontakt mit der Bevölkerung suchen und mich vorstellen.»

Der richtige Zeitpunkt für eine Kandidatur

Reto Bieri wuchs in Emmen auf, ist ausgebildeter Sanitärmonteur und arbeitet seit 20 Jahren bei Hornbach. Als Spartenleiter entwickelt er gewerbliche Kundensegmente und führt schweizweit fachlich rund 20 Personen. Er ist schon lange politisch tätig, in seiner Jugend beispielsweise war er im Vorstand der kantonalen Jungen SVP. Von 2000 bis 2016 war er Einwohnerrat, davon vier Jahre als SVP-Fraktionschef und ein Jahr als Einwohnerratspräsident.

Seit sechs Jahren übt er also kein politisches Amt mehr aus. Ist das nicht zu lange weg von der Politik? «Ich war während dieser Zeit immer im Vorstand und die letzten zwei Jahre Vizepräsident der Ortspartei, hatte den Schuh also immer in der Tür.»

Auch sei er seit drei Jahren Quartiervereinspräsident. Das Gemeinderatsamt habe ihn schon früher gereizt.

«Jetzt ist der richtige Zeitpunkt da.»

Denn ein neuer Kandidat hätte es nächstes Jahr bei den Gesamterneuerungswahlen schwieriger als jetzt, da er dann keinen Bisherigen-Bonus hätte, erklärt Bieri.

Er sei ein Familienmensch durch und durch. Zusammen mit seiner Frau und den beiden schulpflichtigen Kindern stellt Bieri in der Freizeit selbstgemachte Grillsaucen mit Zutaten aus Emmen her und vertreibt diese an zehn Standorten in der ganzen Schweiz. «Da kommt auch meine unternehmerische Ader zum Zug», sagt er.

Die Familie gebe ihm Halt und Kraft. Das tut auch das von seiner Wohnung nahe gelegene Plätzchen Schluchen am Waldrand oberhalb der Erlenstrasse. «Hierher komme ich mit meiner Familie und tanke auf.»

Genug von den Bauprojekten

Kraft braucht er, wenn er dereinst Emmens grösste Herausforderungen angehen sollte. Diese sieht Bieri in der Infrastruktur.

«Projekte wie etwa neue oder sanierte Schulhäuser sind nötig und auch fachlich ausgelotet, werden aber viel kosten. Und gleichzeitig stehen Steuererhöhungen an.»

Es werde schwierig, die Leute «bei der Stange zu halten». Denn sie hätten langsam genug von den vielen Bauprojekten in der Gemeinde. «Schnelles Wachstum kann die Einwohner auch vertreiben», sagt Bieri. Deswegen sei ein massvolles Wachstum zentral.

Bieri gibt sich, SVP-typisch, gewerbenah: «Um Emmens Steuersubstrat zu erhöhen, müssen wir gewerbefreundlich sein.» Aber er leiert nicht einfach Parteiparolen herunter – «ich bin kein SVP-Hardliner und Polteri», sagt er. So sind für ihn Tempo-30-Zonen nicht zwingend des Teufels. «Dort, wo sie Sinn ergeben, befürworte ich sie», sagt er.

Etwa rund um Schulen und in Wohnquartieren. «Auf der Gerliswilstrasse kann sie sinnvoll sein, wenn der Strassenabschnitt dadurch aufgewertet und attraktiver gestaltet wird.» Den Abbau der Parkplätze sieht er jedoch als Gefahr für das Kleingewerbe.

Mit Bieris Kandidatur und einem Wahlkampfbudget von rund 10’000 Franken will die SVP die Konkordanz wiederherstellen, wie die Partei sagt. Denn sie habe mit 9 von 40 Sitzen im Einwohnerrat mehr als genug Anspruch auf einen Sitz im Gemeinderat. 2018 verlor die Partei den Sitz. Eine Niederlage, welche die SVP nun mit Reto Bieri hinter sich lassen will.

