Emmen «Ich habe nicht nur ein berufliches Interesse daran, dass es Emmen gut geht»: Carmen Sanchez ist die neue Wirtschaftsförderin Carmen Sanchez ist seit zwei Monaten Emmens neue Wirtschaftsförderin. Sie spricht über ihre Ziele, Wachstum und ihre Beziehung zur Gemeinde. Interview: Matthias Stadler Jetzt kommentieren 23.10.2022, 20.00 Uhr

Sie sind Emmens neue Wirtschaftsförderin und seit zwei Monaten im Amt. Was sind Ihre Ziele?

Carmen Sanchez: Kurzfristig möchte ich ein Netzwerk aufbauen, um mich als direkte Ansprechperson mit den Emmer Unternehmern auszutauschen, um ihnen zu zeigen, dass wir hier sind und sie bei ihren Anliegen unterstützen. Mittel- und langfristig ist es mir wichtig, die Standortattraktivität zu steigern und dazu beizutragen, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen. Die Unternehmen sollen sich optimal entfalten und wachsen können.

Seit gut zwei Monaten ist sie Emmens neue Wirtschaftsförderin: Carmen Sanchez. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 18. Oktober 2022)

Wie können Sie konkret dazu beitragen?

Ich kann beispielsweise ein Unternehmen, dass nach Emmen ziehen möchte, dabei unterstützen, geeignete Räume zu finden oder ihm bei einem Neubau beratend zur Seite zu stehen. Ebenso kann ich in meiner Drehscheibenfunktion Kontakte herstellen, intern sowie extern. Für Unternehmen ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Deswegen versuche ich, dort mitzuhelfen und den Unternehmer davon zu überzeugen, dass Emmen der richtige Standort für sein Geschäft ist. Dies gilt für potenzielle Neuansiedlungen wie für bereits ansässige Unternehmen.

Wieso braucht Emmen eine Wirtschaftsförderung?

Emmen ist eine aufstrebende Agglomerationsgemeinde, die enorm wächst. Es ist das Bedürfnis da, diesen Aufschwung zu nutzen und aktiv mitzugestalten. Etwa durch die Entwicklung am Seetalplatz und in der Viscosistadt. Mit der kommunalen Wirtschaftsförderung können wir das Potenzial besser ausschöpfen. Denn wir wollen Emmen nicht nur als Wohnort, sondern auch als Wirtschaftsstandort positionieren und weiterbringen. Die Wirtschaftsförderung stellt dabei eine wichtige Drehscheibenfunktion zwischen Wirtschaft und Verwaltung dar.

Wo hat Emmens Wirtschaft noch Luft nach oben?

Wir haben eine Tradition und Geschichte mit der Viscosistadt und dem Stahlwerk, die für Emmen so etwas wie die DNA darstellen und auch in Zukunft Platz haben sollen. Wir wollen aber auch ein Ort sein für neue, kreative Ideen und Unternehmen, welche die Zukunft mitprägen. Ich denke da etwa an die Hochschule Luzern, die mit dem Departement Design und Kunst in die Viscosistadt gezogen ist. Wichtig scheint mir eine gewisse Diversifizierung, um so viele verschiedene Leute wie möglich anziehen zu können.

Es gibt auch Stimmen, die das Wirtschaftswachstum kritisch verfolgen, etwa wenn grüne Wiesen überbaut werden. Wie gehen Sie mit solchen Sorgen um?

Wirtschaftswachstum bedeutet ja nicht, dass alles überbaut und Kulturland weggenommen wird. Die Ortsplanungsrevision ist ein wichtiges Instrument dafür, um gezielt Möglichkeiten für Unternehmen zu schaffen. Dabei ist es mir ein Anliegen, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, etwa auch mit dem Verkehr.

Aber wieso ist es nötig, dass Emmen so stark wächst?

Auf der einen Seite ist da die wirtschaftliche Wachstumskomponente und die Generierung von Steuereinnahmen. Aber auch die Attraktivität für Emmen als Wohnstandort ist ein wichtiges und relevantes Kriterium. Emmen soll nicht nur ein Durchgangsort sein oder einer, von dem man hin und her pendelt. Wir möchten, dass die Leute hier arbeiten, hier leben und sich wohlfühlen. Emmen war schon immer ein relevanter Wirtschaftsstandort und soll es auch bleiben.

An der Gerliswilstrasse werden voraussichtlich 14 Parkplätze aufgehoben, was auch als gewerbefeindlich kritisiert wird. Wie stehen Sie dazu?

Ich kann die Bedenken aus gewerblicher Sicht verstehen. Aber ich denke, schlussendlich ist es eine Aufwertung des Standorts, wenn man die Strasse entschleunigt und unter anderem für Velofahrer sicherer macht. Es wird andere Möglichkeiten geben, damit die aufgehobenen Parkplätze nicht zu einem Problem für die ansässigen Gewerbler werden. Denn die Geschäfte sind ja mit nahe liegenden Parkhäusern und dem ÖV sehr gut erschlossen.

Sie persönlich haben eine enge Verbindung zu Emmen und zur Wirtschaft.

Mein Vater kam in den 1970er-Jahren nach Emmen, um als Gastarbeiter bei der damaligen Viscosuisse SA zu arbeiten. Dort lernte er meine Mutter kennen. Ich stamme also aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Emmen ist meine Heimat, meine Familie lebt hier, hier ging ich zur Schule und absolvierte die Lehre bei der Gemeinde. Obwohl ich danach in diversen Unternehmen an verschiedenen Standorten tätig war, blieb mein Lebensmittelpunkt stets in Emmen. Ich habe also nicht nur ein berufliches Interesse daran, dass es Emmen gut geht, sondern auch ein privates.

Wirtschaftsförderung neu aufgegleist Carmen Sanchez ist diplomierte Betriebsökonomin und arbeitet seit Oktober 2019 bei der Gemeinde Emmen, seit rund zwei Monaten ist sie mit einem 70-Prozent-Pensum verantwortlich für die Wirtschaftsförderung und das Standortmarketing. Die Funktion gab es so zuvor nicht, die Standortförderung war eine Teilaufgabe des ehemaligen Marketing- und Kommunikationsleiters. Nun ist Carmen Sanchez hauptamtlich dafür zuständig. Die 41-Jährige lebt mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Sohn in Emmen. (mst)

