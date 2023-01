Josef Schmidli spricht über seine Zeit als Emmer Baudirektor

Emmen Josef Schmidli über seine Zeit als Baudirektor: «Ich musste lernen, Nein zu sagen» Der Emmer Baudirektor tritt nach über 14 Jahren im Amt ab. Der Mitte-Politiker spricht im Interview über den Bauboom, wieso er gar nicht so bürgerlich ist und was er nun vorhat. Interview: Matthias Stadler Jetzt kommentieren 17.01.2023, 13.10 Uhr

2008 trat Josef Schmidli das Amt als neugewählter Baudirektor von Emmen an. In seine Amtszeit als höchster Emmer Bauchef fielen die Umgestaltung des Seetalplatzes, diverse Schulhaussanierungen sowie die Ortsplanungsrevision. In zwei Wochen hört der bald 62-jährige Mitte-Politiker auf.

Ende Januar haben Sie Ihren letzten Arbeitstag als Emmer Baudirektor. Mit welchen Gefühlen treten Sie ab?

Josef Schmidli: Mit sehr guten. Ich erachte es als Privileg, dass ich während mehr als 14 Jahren die Direktion Bau und Umwelt in einer Gemeinde mit so viel Entwicklungspotenzial leiten durfte. Dafür bin ich der Bevölkerung, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch dem Gemeinderat dankbar.

Josef Schmidli – hier vor einem Modell der Gemeinde – ist schon bald nicht mehr Emmer Baudirektor. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmen, 13. Januar 2023)

Was haben Sie nun vor?

Ich hoffe, dass mein neuer Lebensabschnitt etwas ruhiger wird und ich weniger unter Strom stehe. Nun kann ich Dinge tun, die bisher zu kurz kamen. Mehr Zeit werde ich ganz klar meiner Familie widmen, auch der Pflege von Freundschaften. Zudem möchte ich Velotouren unternehmen, beispielsweise von daheim in verschiedene europäische Hauptstädte.

In etwas über einem Jahr wäre die Legislatur zu Ende. Weswegen treten Sie schon vorher ab?

Mir fiel es zunehmend schwerer, Privates und Berufliches unter einen Hut zu bringen. Meine «Zündschnur» wurde auch kürzer. Ich habe gemerkt: Genug ist genug. Die Zeit ist gekommen, kürzer zu treten und die Weichen jetzt zu stellen. Bis Ende Legislatur (Mitte 2024) zuzuwarten, wäre für mich der falsche Entschluss gewesen. Und immerhin bin ich wie erwähnt doch schon mehr als 14 Jahre in Amt und Würde.

Wie lautet Ihre Schlussbilanz?

Ich habe sehr viel gelernt und durfte Emmen mitentwickeln. Das wohl bedeutendste Projekt ist Luzern Nord beim Seetalplatz mit dem Hochwasserschutz, den Verkehrsmassnahmen und der Siedlungsentwicklung – für einen Baudirektoren sind das äusserst spannende Themen. Und nicht jeder hat die Chance, so grosse Projekte anzupacken. Dann sicher auch die Unterzeichnung der «Erklärung von Emmenbrücke», welche den Seetalplatz als Verkehrsdrehscheibe im Fokus hat. Dass dafür Bundesrätin Simonetta Sommaruga extra Emmen besuchte, war ein Höhepunkt. Ein Herzensprojekt war die Rettung des bald hundertjährigen Tramhüslis, welches im Zuge eines Strassenbauprojekts fast abgebrochen wurde. Wir konnten es dank vieler Spenden verschieben und so retten.

Die damalige Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Gespräch mit Josef Schmidli. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Emmenbrücke, 9. September 2021)

Emmen ist während Ihrer Amtszeit stark gewachsen. Dabei hört man auch immer mal wieder Kritiker, die sagen, jetzt reiche es langsam mit dem ewigen Bauen.

Emmen hat sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt. Und ich stelle auch fest: Früher war die Bevölkerung eher wachstumsfreudig, heute ist sie wachstumskritisch. Das Raumplanungsgesetz und die Bevölkerung verlangen einen sorgsamen Umgang mit der Ressource Land. Das ist gut so, bedingt aber auch, dass man dort wachsen soll, wo innere Verdichtung sinnvoll ist – und das ist in Emmen der Fall. Ich finde es richtig, dass wir beispielsweise am Seetalplatz bauen.

Sie selber wurden 2020 erst im zweiten Wahlgang wiedergewählt. Das hatte wohl auch mit der regen Bautätigkeit zu tun, die einige Stimmbürger nicht goutierten?

Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Der Baudirektor ist mit seinen Themen immer nahe bei der Bevölkerung. Tendenziell macht er nie das beste Resultat. In Emmen haben wir gefühlt 32'000 Verkehrsexperten und 32'000 Bauinspektoren. Und in 14 Jahren «läppert» sich einiges zusammen, man bietet Angriffsfläche. Zudem bin ich nicht der typische bürgerliche Politiker, sondern stehe insbesondere bei Umweltthemen eher etwas links. Ich finde, in der Umwelt- und Verkehrsthematik dürfte man ruhig einen Gang höher schalten. Da hat es noch Luft nach oben zum Wohle der Bevölkerung, nicht zum Wohle des Autofahrers.

Eine Niederlage mussten Sie beim Bebauungsplan Sonne einstecken, der letztes Jahr vom Einwohnerrat überraschend abgelehnt wurde.

Ausser der «Sonne» habe ich meines Erachtens alle Geschäfte durchgebracht, wenn auch nicht alle im ersten Anlauf. Was ich aus der Ablehnung gelernt habe: Bauprojekte sind auch Kommunikationsprojekte. Der frühzeitige Einbezug der politischen Entscheidungsträger wie auch der Bevölkerung wird immer wichtiger. Es ist unerlässlich, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Apropos «Sonne»: Das Projekt wird frisch lanciert. Dieses Mal haben wir die Bedenken früher abgeholt und das Parlament früher einbezogen. Gelernt haben wir aus der Niederlage auch, dass es künftig bei solchen Projekten immer zwei Lesungen im Einwohnerrat geben wird.

Gewisse Emmer sagen, Sie seien für das Amt eigentlich zu nett. Was sagen Sie dazu?

(Überlegt lange) Ich musste lernen, mich abzugrenzen und Nein zu sagen. Ich habe mich manchmal mit Sachen beschäftigt, für die ich als Gemeinderat eigentlich nicht zuständig gewesen wäre. Darum fehlte oftmals die Zeit für wichtigere Themen. Das würde ich heute anders machen.

Sie waren im Emmer Gemeinderat stets Baudirektor. Hatten Sie nie Wechselwünsche oder Lust auf kantonale Politik?

Ich bin mit Leib und Seele Baudirektor. Diese Aufgabe hat mich immer gefordert, aber auch sehr erfüllt. Denn als Baudirektor hat man grosse Gestaltungsmöglichkeiten. Während meiner Amtszeit ergab sich ein spannendes Projekt nach dem anderen. Und ich hatte immer viel Kontakt mit der Bevölkerung, mit den Quartiervereinen, was mir sehr gefallen hat.

Der damals neugewählte Gemeinderat Josef Schmidli (links) mit Urs Dickerhof. Bild: Corinne Glanzmann (Emmen, 1. Juni 2008)

Ende Januar ist Ihr letzter Arbeitstag. Auf was freuen Sie sich am meisten?

Neben mehr Zeit für Familie und Freunde möchte ich mich umfassender mit Energie- und Umweltthemen befassen. Das hat mich immer interessiert. Zudem werde ich mehr Zeit zum Lesen haben.

Was wird Ihnen nicht fehlen?

Am Morgen lese ich immer die Zeitung und frage mich jeweils: «Steht was drin, was für uns als Gemeinde nicht gut ist?» Diese morgendliche Anspannung werde ich nicht vermissen. Der Austausch mit den Mitarbeitenden auf der Gemeinde wird mir hingegen sehr fehlen.

22 Jahre in der Emmer Politik Josef Schmidli wuchs in Emmen auf, wo er auch die Lehre zum Maschinenmechaniker absolvierte. Später arbeitete der bald 62-Jährige bei der Ruag, wo er als Drohnenpilot die Entwicklung von Aufklärungsdrohnen eng begleitete. Im Jahr 2000 wurde der Mitte-Politiker Einwohnerrat, 2008 wählte ihn die Bevölkerung in den Gemeinderat. Schmidli ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und drei Grosskinder. (mst)

