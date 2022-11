Jugendparlament in Emmen soll reaktiviert werden

Emmen Jugendparlament soll reaktiviert werden Die Mitte will, dass sich Jugendliche wieder mit einem Jugendparlament in politische Diskussionen einbringen können. 15.11.2022, 05.00 Uhr

In Emmen sei die letzte Veranstaltung des Jugendparlaments vor neun Jahren durchgeführt und danach wegen fehlenden Interesses eingestellt worden. Doch Jugendliche könne man auch in heutigen Zeiten für Jugendparlamente begeistern. Das schreibt die Mitte Emmen in einem kürzlich eingereichten Postulat.