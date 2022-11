Emmen Knatsch wegen Lärm: Fronten zwischen Modellfliegern und Anwohner sind verhärtet Auf dem Emmer Flugplatz lassen Modellflieger jedes Wochenende ihre Maschinen kreisen. Nun haben sie dafür nachträglich ein Gesuch einreichen müssen. Ein Anwohner kämpft dagegen. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 21.11.2022, 19.00 Uhr

Man glaubt es Pius «Billi» Meyerhans aufs Wort, wenn er sagt, er ertrage die jetzige Situation schlichtweg nicht mehr. Der 55-jährige Landwirt sieht sich seit mehreren Jahren im Unrecht. Die Geschichte geht folgendermassen: Landwirt Meyerhans, aufgewachsen in Neuhüsern direkt am Flugplatz Emmen, nach wie vor am gleichen Ort wohnhaft und berufstätig, sieht seit jeher Flugzeuge auf dem Rollfeld direkt vor seinem Haus starten und landen. Damit einhergeht auch der Lärm der Kampfjets und anderer Flieger. «Mit denen habe ich mich arrangiert. Die fliegen ja nur unter der Woche», sagt er bei einem Besuch unserer Zeitung.

Doch seit über 60 Jahren ziehen auch Modellflieger auf dem Emmer Flugplatz ihre Kreise. Die Piloten lassen ihre bis zu mehreren Meter langen Flieger samstags und sonntags in die Luft. Bis 2017 starteten und landeten sie gut 700 Meter entfernt von Meyerhans' Haus. Vor fünf Jahren jedoch errichtete die Armasuisse ein neues Gebäude dort. Die Modellfluggruppen mussten an einen neuen Ort: Gleich beim Kontrollturm des Flugplatzes, direkt vor Meyerhans' Haus – rund 100 Meter Luftlinie Entfernung.

Ein Modellflieger mit seiner Maschine auf dem Flugplatz Emmen. Bild: Dominik Wunderli (19. November 2022)

Fliegerei samstags, sonntags und manchmal an Feiertagen

Seither ist Feuer unterm Dach. Meyerhans hat seit diesem Ortswechsel so gut wie jedes Wochenende zwischen 5 und 20 Personen fast direkt vor seinem Haus, von wo sie von morgens ab 8.30 oder 9 Uhr bis abends um 18 oder 19 Uhr, exklusive einer Mittagspause, ihre Maschinen fliegen lassen. Auch an Sonn- und einigen Feiertagen herrscht keine Ruhe. Billi Meyerhans hat diverse Videoaufnahmen von der Fliegerei, die zeigen, wie laut sie ist. «Wenn du den ganzen Sonntag einen solchen Krach vor der Hütte hast, hältst du das irgendwann nicht mehr aus», enerviert er sich.

Nach eigenen Angaben hat Meyerhans das Gespräch mit den Modellfluggruppen gesucht. Dabei handelt es sich um die Modellfluggruppe Luzern (MGL), den Modellflugverein Emmen-Seetal (MVES) und die Interessensgemeinschaft Modellflug Emmen (IGME). Doch geändert habe sich nichts. Deswegen reichte der Landwirt 2020 eine Lärmbeschwerde bei der Gemeinde Emmen ein.

Doch die Gemeinde nahm sich für die Behandlung der Beschwerde Zeit. Selbst ein Jahr später hatte sie Meyerhans' Beschwerde nicht abschliessend behandelt, weswegen dieser eine Rechtsverzögerungsbeschwerde einreichte, das Kantonsgericht gab ihm recht, die Gemeinde Emmen musste ihn entschädigen. Mittlerweile hat Emmen die Lärmbeschwerde abgewiesen.

Meyerhans ist deshalb auch auf die Gemeinde nicht gut zu sprechen. Diese kümmere sich nicht um betroffene Einheimische, sondern lasse Auswärtige unaufhörlich Lärm produzieren. «Für wen ist die Gemeinde eigentlich da?», fragt er. «Ich sehe es ja jedes Wochenende. Da fahren Autos mit Berner, Zürcher und sogar Neuenburger Kennzeichen vor.»

Zwei Lärmgutachten erstellt

Die Modellfluggruppe Luzern gibt es seit 1936, zuerst flogen die Piloten ihre Maschinen auf der Luzerner Allmend, seit über 60 Jahren ist der Flugplatz Emmen ihr Zuhause. Vereinspräsident Michael Bucher, der in der Sache eine Vollmacht der beiden anderen ansässigen Modellflugorganisationen hat, erklärt gegenüber unserer Zeitung: «Wir sind uns bewusst, dass wir Schallemmissionen erzeugen. Dafür haben wir aber ein Lärmreglement, das uns genau vorgibt, wie laut die Maschinen sein dürfen. Es darf also nicht einfach alles fliegen.» Ausserdem würden die lauteren Maschinen mit Verbrennungsmotoren und Turbinen – beispielsweise Mini-Kampfjets – nur samstags fliegen, sonntags würden Elektroflieger benutzt, um die Lärmbelästigung geringer zu halten.

Mitglieder der Modellfluggruppe Luzern. Bild: Dominik Wunderli (19. November 2022)

Er verweist auch auf zwei Lärmgutachten, die unserer Zeitung vorliegen. Das von der MGL in Auftrag gegebene Gutachten besagt, die Anforderungen der Lärmschutzverordnung würden eingehalten. Der von der Gemeinde in Auftrag gegebene Bericht bezeichnet die «zu erwartenden Immissionen» als «störend», weitere Massnahmen seien zu prüfen. Eine sofortige Einstellung des Betriebs sei aus akustischer Sicht aber nicht zu empfehlen.

«Der Militärflugplatz und die nahegelegene Industrie ist grundsätzlich eine Umgebung mit erhöhter Lärmbelastung», sagt Michael Bucher. Bezüglich Auswärtigen versichert er, die Modellflieger seines Vereins seien bei weitem keine Auswärtigen, sondern würden – mit Ausnahme von acht Personen bei 149 Mitgliedern – im Kanton Luzern wohnen. Der Verein nehme nur Neumitglieder mit Wohnsitz im Kanton Luzern auf, weggezogene Mitglieder würden ihre Mitgliedschaft aber nicht verlieren.

Generell will er festhalten, man hätte sicher eine Lösung finden können, doch sei von der Gegenseite kein Kontakt zum Vorstand aufgenommen worden. Erst mit der Beschwerde gegen den Modellflugbetrieb bei der Gemeinde Emmen sei dem Verein das Problem offenbart und gleichzeitig ein Prozess angestossen worden, welcher nun nicht mehr aufzuhalten gewesen sei.

Weiterer Widerstand ist garantiert

Die Modellfluggruppen haben einen Vertrag mit der Armasuisse als Betreiberin des Flugplatzes. Diese nahm sich aber mit der eingereichten Lärmbeschwerde aus dem Spiel, indem sie sagte, die Gemeinde Emmen sei zuständig, da es sich um eine zivile Nutzung des Flugplatzes handle. Deshalb wurden die Modellflieger aufgefordert, ein Baugesuch einzureichen, was sie vor gut einem Jahr taten. Nach diversen Zusatzabklärungen wurde das Baugesuch schliesslich vor einem Monat aufgelegt. Ein solches ist für den Betrieb notwendig. Bucher sagt: «Wenn wir das Gelände verlieren würden, müssten wir ein neues finden, was in der dicht besiedelten Region praktisch unmöglich ist.»

Die Einsprachefrist lief am vergangenen Samstag ab. Widerstand ist garantiert. Billi Meyerhans empfindet es als stossend, dass die Gemeinde erlaubt, die Flieger in der Luft zu lassen, obwohl noch keine rechtskräftige Bewilligung vorliegt: «Bei einem normalen Baugesuch kann man ja auch nicht anfangen zu bauen, wenn es noch Einsprachen hat», gibt er zu bedenken. Er fordert ein einstweiliges Verbot, bis das hängige Baubewilligungsverfahren abgeschlossen ist. Eines ist klar: Der Unternehmer und Landwirt kämpft weiter.

Das sagen Schutzverband und Gemeinde Der Schutzverband Emmen, der sich als überparteilicher Verein dafür einsetzt, die Bevölkerung vor Immissionen im Zusammenhang mit dem Flugplatz zu schützen, hat keine Freude am Modellfliegen auf dem Flugplatz: Man sehe die Flüge «kritisch», sagt Präsident Andreas Kappeler auf Anfrage. «Der Kreis der Betroffenen ist zwar klein. Aber es ist für den Schutzverband nachvollziehbar, dass man sich gestört fühlt durch Lärm von Modellflugzeugen.» Der Emmer Baudirektor Josef Schmidli teilt auf Anfrage mit, der Modellflugbetrieb bestehe seit 1959 und sei gutgläubig ausgeübt worden. «Infolgedessen wurde von einer Bestandesgarantie ausgegangen.» Die Verzögerung von Meyerhans' Lärmbeschwerde sei «dem komplexen Prozess geschuldet. Vergleichbare Fälle in der Schweiz sind kaum vorhanden.» Doch weshalb brauchen die Fluggruppen nun eine Bewilligung? Schmidlis Antwort: «Der Militärflugplatz untersteht in seiner Nutzung dem Bund. Sämtliche Bauvorhaben laufen über das militärische Baubewilligungsverfahren. Die Mitbenutzung des Militärflugplatzes durch die Modellfliegerei besteht seit 1959. Die Zustimmung wurde damals durch die Zuständigen des Militärflugplatzes erteilt. Die Bewilligung wurde somit erteilt, bevor der erste Zonenplan und auch das Raumplanungsgesetz bestand. Die Zuständigkeit für die Bewilligung der Nutzung lag damals nicht beim Gemeinderat.» (mst)

