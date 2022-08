Interview «Wenn jemand zu lange spricht, gibt es eine gelbe Karte»: So will der höchste Emmer «seine» Politiker zügeln Matthias Lingg (57, FDP) ist ein Jahr lang höchster Emmer. Der Einwohnerratspräsident über die Kultur im Parlament, seine Kandidatur für einen anderen Rat und was das Amt mit dem Schiedsrichterwesen gemein hat. Interview: Matthias Stadler Jetzt kommentieren 29.08.2022, 18.05 Uhr

Der neue Emmer Einwohnerratspräsident Matthias Lingg. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 25. August 2022)

Sie sind seit wenigen Wochen Einwohnerratspräsident von Emmen. Wie wollen Sie den Rat führen?

Matthias Lingg: Möglichst effizient. Es braucht keine stundenlangen Diskussionen über ein Geschäft. Die Voten sollen kurz und prägnant gehalten werden. Mir ist gleichzeitig wichtig, dass die Ratsmitglieder fair und sachlich miteinander umgehen und sich nicht persönlich angreifen. Aber da mache ich mir wenig Sorgen, denn der Emmer Einwohnerrat hat eine sehr gute Kultur.

Nun sind Sie für ein Jahr der höchste Emmer. Was liegt Ihnen an der Gemeinde besonders am Herzen?

Emmen ist sehr aufstrebend, vor allem Emmenbrücke mit den vielen Bauvorhaben wie etwa um den Seetalplatz, die Viscosistadt oder an der Bahnhofstrasse. Das zeigt auch, dass Emmen attraktiv ist zum Wohnen, Arbeiten und sich Erholen. Das möchte ich fördern. Zugleich gibt es aber auch einige überalterte Quartiere, wo es Nachholbedarf gibt. Mir ist wichtig, dass die Wohnqualität gesteigert werden kann. Zudem müssen wir das Problem des mangelnden Schulraumes angehen. Es braucht mehr Infrastruktur. Zu guter Letzt setze ich mich dafür ein, dass die Finanzen stabil bleiben. Die vergangenen beiden Jahre hatten wir positive Abschlüsse. Es wäre wünschenswert, wenn wir das trotz grosser Herausforderung wiederholen könnten.

Worauf freuen Sie sich am meisten in diesem Jahr?

Auf die Begegnungen mit der Bevölkerung und den verschiedenen Organisationen. Man wird an Anlässe eingeladen, zu denen man sonst keinen Zugang hätte. Ausserdem erfährt man so, wo bei den Emmern der Schuh drückt.

Sie werden viel unterwegs sein und persönlich zurückstecken müssen.

Ja, ich werde wohl zwischen 50 und 60 Anlässe besuchen. Dabei wird es Zeiten geben, an denen ich drei- bis viermal in der Woche unterwegs sein werde. Es wird also intensiv. Aber ich habe das mit meiner Frau besprochen, und wir beide finden, dass man die Chance für ein solches Amt nur einmal im Leben erhält.

Was sind die wichtigsten politischen Geschäfte in Ihrer Amtszeit?

Im September steht der Baukredit für das Schulhaus Hübeli an – ein sehr grosses Geschäft. Der Planungskredit für das Schulhaus Meierhöfli wird möglicherweise nächstes Jahr behandelt. Und die Ortsplanungsrevision befindet sich in der finalen Mitwirkungsphase, sie kommt wohl im Frühling 2023 in einer ersten Lesung in den Rat. Hinzu kommen wie immer das Budget der Gemeinde im November und dann die Rechnung im Mai.

Sie waren knapp 30 Jahre als Fussballschiedsrichter und später auch als Schiedsrichterinspizient tätig. Können Sie diese Erfahrung für die Leitung der Einwohnerratssitzungen brauchen?

Ja, denn dadurch habe ich viel Führungserfahrung sammeln können. In Ausbildungen wurde uns Schiedsrichtern beigebracht, wie man auf dem Platz auftreten soll. Am besten sich selbst sein, sich nicht verstellen, lautete die Devise. Nun bin ich der Schiedsrichter im Rat. Wenn jemand zu lange spricht, gibt es eine gelbe Karte. Aber einen Platzverweis werde ich wohl kaum aussprechen (lacht).

Sie sind seit 2016 Einwohnerrat. Können Sie sich auch ein anderes öffentliches Mandat vorstellen?

Soeben habe ich der FDP Emmen zugesagt, nächstes Jahr für den Kantonsrat zu kandidieren. Es wäre eine Herausforderung, die ich gerne annehmen würde. Ausschlaggebend für die Kandidatur waren meine beiden guten Kollegen und FDP-Kantonsräte Martin Birrer und Rolf Born. Beide kenne ich schon lange. Sie unterstützen mich und haben mich dazu bewogen, mich aufstellen zu lassen.

Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, gewählt zu werden?

Unser wichtigstes Ziel ist es, für die FDP einen zusätzlichen Sitz im Wahlkreis zu gewinnen. Doch ich gehe nicht davon aus, gleich im ersten Anlauf gewählt zu werden. Aber wenn ich unter den ersten drei der Nichtgewählten bin, stehen die Chancen gut, dass ich irgendwann nachrutschen könnte.

Seit knapp 40 Jahren in Emmen zu Hause Der 57-jährige Matthias Lingg wuchs in Kriens auf. Der gelernte Kaufmann hat einen Abschluss als Betriebswirtschafter HF. 1983 zog er nach Emmen. Seit 2016 sitzt er für die FDP im Emmer Einwohnerrat, wo er die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission präsidiert. Im vergangenen Juli wurde er für ein Jahr zum Emmer Einwohnerratspräsidenten gewählt. Der Vater zweier erwachsener Kinder ist verheiratet und arbeitet bei einem Immobilienanbieter im Littauerboden als Leiter Finanzen und Controlling. (mst)

