Emmen: Linienbus kommt von Strasse ab und pflügt durchs Kornfeld

Emmen Linienbus kommt von Strasse ab und pflügt sich durchs Kornfeld Ein Linienbus ist von Seetalstrasse abgekommen und gegen eine Verkehrstafel geprallt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. 09.06.2022, 09.44 Uhr

Der Bus hinterliess entlang der Seetalstrasse deutliche Spuren. Bild: Luzerner Polizei (Emmen, 8. Juni 2022)

Am Mittwoch, 8 Uhr, fuhr der Lenker des Linienbusses der Linie 40 auf der Seetalstrasse von Emmen in Richtung Waldibrücke. Nach dem Kreisverkehrsplatz Waltwil geriet der Gelenkbus aus bisher unbekannten Gründen über den Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen ein Verkehrssignal, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Donnerstag mitteilte.