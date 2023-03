Emmen: Martin Zumbühl (FDP) wird neuer Einwohnerrat

Emmen Martin Zumbühl rückt für die FDP in den Einwohnerrat nach Er ersetzt Fellanza Avdijaj, die aus dem Emmer Gemeindeparlament zurückgetreten ist. 13.03.2023, 16.09 Uhr

Martin Zumbühl. Bild: PD

Es kommt zu einem Wechsel im Emmer Einwohnerrat: Martin Zumbühl rückt in das Gemeindeparlament nach, wie seine Partei, die FDP, mitteilt. Zumbühl folgt auf Fellanza Avdijaj, die im vergangenen Jahr ihren Rücktritt aus der Emmer Legislative bekannt gegeben hat.

Zumbühl sei bestens vernetzt in der Gemeinde Emmen, heisst es in der Mitteilung. Beruflich ist der als Versicherungs- und Vorsorgeberater bei der Helvetia Versicherung in Emmenbrücke engagiert. Der zertifizierte Eigenheimfinanzberater ist liiert und Vater dreier Kinder. (std)