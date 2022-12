Emmen «Miserable Stimmbeteiligung»: Der Grüne Marco Huwiler tritt nicht zum zweiten Wahlgang der Gemeinderatswahlen an Der Emmer Einwohnerrat Marco Huwiler nimmt sich aus dem Rennen um den Einzug in die Emmer Exekutive. Der Grund: Er konnte zu wenig Stimmen auf sich vereinen. 01.12.2022, 10.04 Uhr

Einwohnerrat Marco Huwiler wollte für die Grünen in die Emmer Exekutive einziehen. Bild: Nadia Schärli

Marco Huwiler tritt nicht zum zweiten Wahlgang der Gemeinderats-Ersatzwahlen in Emmen an. Das schreiben die Grünen Emmen in einer Medienmitteilung. Die Partei begründet den Entscheid mit der «miserablen Stimmbeteiligung beim ersten Wahlgang». So habe Huwiler nicht über das linke Wählerpotential hinaus Stimmen gewinnen können und liege hinter den beiden anderen Kandidaten - Reto Bieri von der SVP und Andreas Roos von der Mitte - zurück.