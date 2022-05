Mundart-CH von Emmer Künstler Werner Richli

Emmen Nach der Collage aus «Luzerner Zeitungen» widmet sich Werner Richli jetzt der Musik Mit dem Projekt «Causio & Company» hat sich der Emmer Künstler Werner Richli einen musikalischen Traum erfüllt. Seine Mundart-CD «Ämmebrogg» ist soeben heraus gekommen. 31.05.2022, 06.32 Uhr

Werner Richli (rechts) hatte aus hunderten Ausgaben der «Luzerner Zeitung» Kunstwerke gemacht. Bild: Pius Amrein

2019 war das Jahr, als Werner Richli unter seinem Künstlernamen Causio jeden einzelnen Tag aus der aktuellen Ausgabe der «Luzerner Zeitung» eine Collage neu zusammenschnitt und -klebte. Die Ausstellung «Collagenstory» mit allen Kunstwerken im Postkartenformat fand grossen Anklang, nicht nur bei der Emmer Bevölkerung. Seither widmete sich der Künstler einem anderen Genre: «Im Sommer 2019 suchte ich Musikerinnen und Musiker, die Lust hatten, einige meiner Songs mit mir zu proben. Die Songs sollten zum Abschluss des Projektes in einer CD aufgenommen werden.»

Entstanden ist das Album «Ämmebrogg» mit zwölf poetischen, feinhumorigen Mundartsongs. Ämmebrogg deshalb, weil alle Musizierenden von hier stammen und ein Song auch so heisst, erklärt Werner Richli. Dabei stünden die Texte im Vordergrund, er erzähle Geschichten, die das Leben schreibt. Nach zweieinhalb Jahren Probezeit ging es mit dem Projekt «Causio & Company» ins Tonstudio. Mitte Mai wurde die CD in der Kirche Bruder Klaus in Emmenbrücke getauft. (imy)

Trailer hören und CD kaufen über www.causio.ch.