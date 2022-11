Wahlen in Emmen: Kandidaten diskutieren an Podium

Emmen Podium vor Emmer Ersatzwahl – ein Kandidat tanzt aus der Reihe Im Le Théâtre präsentierten sich am Mittwochabend vier Emmer Gemeinderatskandidaten der Bevölkerung. Dabei gab es auch den einen oder anderen kuriosen Moment. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 16.11.2022, 21.53 Uhr

Böse Zunge behaupten, Podiumsdiskussionen seien etwa so spannend wie Farbe, die trocknet. Und manchmal ist das tatsächlich auch so. Am Mittwochabend allerdings fand in Emmen ein Podium statt, das spannend und unterhaltsam war.

Die Gemeinderatskandidaten (v.l.) Raphael Beck, Marco Huwiler, Andreas Roos und Reto Bieri an der Podiumsdiskussion in Emmen. Bild: Matthias Stadler

Vier Emmer, welche am 27. November in den Gemeinderat gewählt werden und dort den zurücktretenden Baudirektor Josef Schmidli (Mitte) beerben wollen, diskutierten im Prélude-Saal im Le Théâtre vor vollem Haus, moderiert von Andréas Härry. Gleich zu Beginn erklärte dieser, der Fünfte im Bunde, Vital Burger, weile im Ausland und könne deswegen nicht teilnehmen: «Wir haben physische Präsenz verlangt.»

Danach ging es zur Sache: Raphael Beck von der Gruppe Emmen am See, die beiden Einwohnerräte Marco Huwiler (Grüne) und Andreas Roos (Mitte) sowie der ehemalige Einwohnerrat Reto Bieri (SVP) präsentierten ihre Ansichten und Gründe, weshalb man sie in anderthalb Wochen wählen sollte.

«Freigeist» im Hawaiihemd

Den markantesten Auftritt hatte dabei Raphael Beck. Der 44-Jährige, der sich selber als «Freigeist» bezeichnet, zog sich während der stündigen Diskussion ungeniert auf der Bühne um. Zuerst in Hemd, Sakko und Anzugshosen gekleidet, präsentierte er sich am Schluss in Hawaiihemd, Badehose (die er zuerst unter den normalen Hosen trug) und barfuss. Immer wieder lenkte er die Diskussion auf eine andere Ebene und präsentierte seine eher aussergewöhnlichen Ansichten.

Etwa, als es um Schulhäuser ging: SVP-Kandidat Bieri meinte gerade, Emmen brauche Schulen, da die Gemeinde schnell gewachsen sei. Die anderen beiden Kandidaten hatten dem wenig entgegenzusetzen, Beck hingegen fand forsch: «Nein, die braucht es nicht. Kinder müssen ins Freie.» Später sagte er, die Bevölkerung habe die Wahl: Wolle man «Emmenbronx» oder «Emmen am See»? Die Wortwahl «Emmenbronx» kam bei einigen Zuschauern allerdings nicht sehr gut an.

Tempo 30, Bautätigkeit und Unternehmergeist

Die Diskussion streifte mehrere Themen. Etwa zuerst die Frage, weshalb keine Frau kandidiere. Grünen-Einwohnerrat Huwiler erklärte: «Wir haben keine grosse Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten.» Man habe sich nach den Kompetenzen entschieden. Die Grünen seien aber bereit, das bei einer anderen Vakanz zu überdenken.

Zu punkten vermochte der jüngste der Kandidaten beim Publikum mit seinen Ausführungen zur geplanten Tempo-30-Zone auf der Gerliswilstrasse:

«Es ist bewiesen, dass Tempo 30 zu einem höheren Verkehrsdurchfluss führt. Wenn man damit den Verkehr verflüssigen kann und gleichzeitig den Lebensraum attraktiver gestalten, ist das eine gute Sache.»

Unbehagen angesichts reger Bautätigkeit

Mitte-Kandidat Roos zeigte sich selbstbewusst. Er habe sich sehr engagiert in der Emmer Politik: «Wenn ihr mich wählt, habt ihr einen sicheren Wert.» Selbstbewusstsein würde auch Emmen gut stehen, meinte er.

«Unsere Gemeinde kann und muss sich vielleicht noch besser verkaufen.»

Angesprochen auf die rege Bautätigkeit, die auch Unbehagen auslöse, meinte Andreas Roos: «Ich bin skeptisch, wenn man sagt, Emmen sei schnell gewachsen. Was ist denn das richtige Wachstum?» Reto Bieri hingegen fand, das sei ein Hauptanliegen der Bevölkerung. «Die Aufgabe von uns Politikern ist es, der Bevölkerung die Bautätigkeit zu erklären.»

Zum Schluss betonte der SVP-Kandidat, er sei weder ein Raumplaner, noch habe er einen Uniabschluss. «Doch ebenso wichtig ist es doch, Unternehmergeist und eine Nähe zur Bevölkerung zu haben.» Das letzte Votum gehörte allerdings «Freigeist» Raphael Beck. Auf die Frage, was er bei einer Wahl ändern würde, antwortete er knackig: «In Emmen am See können eure Kinder ohne Pamir im Garten spielen.» Wahrlich ein würdiger Schlusspunkt für eine aussergewöhnliche Podiumsdiskussion.

