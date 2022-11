Emmen Polizei klärt zwei Raubüberfälle auf: 19-jähriger Täter gefasst Ein Mann hat im Sommer zwei Tankstellenshops überfallen. Nun hat die Polizei den 19-Jährigen festgenommen. Er ist geständig. 09.11.2022, 14.47 Uhr

Der zweite Überfall hat sich beim Tankstellenshop an der Seetalstrasse 139 in Emmen ereignet. Bild: Google Maps

In kurzer Abfolge hat ein 19-jähriger Mann Ende Mai und Anfang Juni zwei Tankstellenshops überfallen. Am 31. Mai wurde in Emmenbrücke der Tankstellenshop an der Sedelstrasse ausgeraubt. Am 9. Juni der Shop an der Seetalstrasse in Emmen. Beide Male war der gleiche Täter am Werk, wie die Luzerner Polizei nun mitgeteilt hat.