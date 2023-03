Emmen SP wills genau wissen: Wie gross ist die Wertschöpfung des Flugplatzes? In einer Interpellation stellt die SP im Emmer Einwohnerrat kritische Fragen zum Nutzen des Militärflugplatzes. 22.03.2023, 16.57 Uhr

Eine Drohne der Schweizer Armee auf dem Flugplatz Emmen. Urs Flueeler / KEYSTONE

Vom Flugplatz Emmen profitieren viele, findet der Emmer Gemeinderat: Von den zahlreichen Mitarbeitenden, die dort beschäftigt sind, bis zu lokalen Gastronomie- und Handwerksbetrieben. Insgesamt habe der Flugplatz eine «grosse und wesentliche volkswirtschaftliche Bedeutung», schrieb der Gemeinderat etwa 2022 in der Antwort auf ein FDP-Postulat, in dem es um die neuen Kampfflugzeuge ging.

Nun hat auch die SP einen Vorstoss im Emmer Einwohnerrat eingereicht. Sie will vom Gemeinderat wissen, was er mit «grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung» genau meint: Gibt es belastbare Zahlen zur Wertschöpfung des Flugplatzes? Wie beurteilt der Gemeinderat die Wertschöpfung im Verhältnis zu den Nachteilen (Fluglärm)? Diese Fragen stellt die SP in einer Interpellation. (rk)