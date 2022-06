Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstellenshop in Emmen

Emmen Unbekannter überfällt Tankstellenshop – Mitarbeiter mit Messer bedroht An der Seetalstrasse in Emmen ist am Donnerstagabend ein Tankstellenshop überfallen worden. Der Täter erbeutete eine unbekannte Menge Bargeld und ist auf der Flucht. 10.06.2022, 09.11 Uhr

Der Überfall hat sich beim Tankstellenshop an der Seetalstrasse 139 in Emmen ereignet. Bild: Google Maps

Am Donnerstag, 10. Juni, betrat um 21.15 Uhr ein mit einer Sturmhaube bekleideter Mann einen Tankstellenshop an der Seetalstrasse 139 in Emmen. Wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte, forderte er den Verkäufer mit einem Messer dazu auf, ihm Bargeld zu übergeben. Der Täter konnte mit einer unbekannten Menge Geld flüchten. Ein Diensthund der Luzerner Polizei konnte eine erste Fährte aufnehmen, die an der Reuss entlang in allgemeine Richtung Seetalplatz bis zur alten Sedelbrücke führte. Dort verliert sich laut Polizeiangeben die Spur.