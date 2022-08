Emmen Wie viel grüne Wiese darfs sein? Die Grünen fordern ein «Ende der Zerstörung von wertvollem Kulturland» Der Gemeinderat solle auf die Einzonung von Fruchtfolgeflächen verzichten, verlangen die Grünen Emmen in einem Postulat. Die von der Partei kritisierten Unternehmen halten dagegen. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 16.08.2022, 18.42 Uhr

In einem vor kurzem eingereichten Postulat sorgt sich die Fraktion der Grünen in Emmen um Fruchtfolgeflächen und Kulturland in der Gemeinde. Die Partei fordert, dass der Gemeinderat künftig grundsätzlich auf die Einzonung von Fruchtfolgeflächen verzichtet. Die Grünen listen gleich mehrere Beispiele auf, die zeigen sollen, dass in der Vergangenheit Fehler bei der Überbauung von grünen Wiesen gemacht wurden.

So stehe das Bürogebäude im Obstgarten an der Seetalstrasse, in dem hundert Arbeitsplätze versprochen worden seien, grösstenteils leer.

Das Bürogebäude Obstgarten. Bild: Matthias Stadler (Emmen, 9. August 2022)

Auch für die gleich nebenan gelegene Produktionshalle des Fensterbauers 4B seien 35'500 Quadratmeter wertvollstes Kulturland unwiderruflich zerstört worden, kritisieren die Grünen. Die Produktionsanlage sei 2012 eröffnet worden mit der Erwartung, dass es dort dereinst 110 Arbeitsplätze geben werden. Nun gebe 4B den aber Standort nach gerade einmal zehn Jahren auf.

Die Produktionshalle des Fensterbauers 4B in Emmen. Bild: Matthias Stadler

(9. August 2022)

Es sei eine ernüchternde Bilanz, so das Fazit der Grünen. Wobei sie auch die Pläne der benachbarten Ruag in Frage stellen. 40'000 Quadratmeter Kulturland sollen auf dem Areal verbaut werden, obwohl die Zukunft des Standorts unklar sei.

«Kulturland und insbesondere Fruchtfolgeflächen stellen die Ernährung der Bevölkerung sicher», schreiben die Postulanten. Die landwirtschaftliche Produktion sei aber auch aus ökologischen Gründen und für den Bezug der Bevölkerung zu ihren Lebensmitteln von hoher Wichtigkeit.

Das Rüstungsunternehmen schreibt auf Anfrage, dass von den 40’000 Quadratmetern rund die Hälfte Fruchtfolgefläche-Qualität aufweise. «Die gesamte Fläche wird vollständig auf den eigenen Grundstücken kompensiert werden», sagt Ruag-Mediensprecherin Kirsten Hammerich. Die Vermietung von Flächen für Dritte sei im bestehenden Industriepark vorgesehen, wenn sie die Zulassungskriterien erfüllten.

Kunststoff weniger ökologisch als Alternativen

Mark Bachmann ist Mitinhaber des Fensterherstellers 4B, dessen Hauptsitz sich in Hochdorf befindet, und auch der Immobilienfirma, welche Eigentümerin des Werks ist. Er erklärt gegenüber unserer Zeitung, was zum Entschluss geführt hat, den Standort Emmen aufzugeben:

«Vor 15 Jahren gingen wir davon aus, dass Kunststoff für Fenster ein grosses Marktpotenzial hat. Den Standort Emmen bauten wir extra dafür auf.»

Doch nun sei man zur Überzeugung gelangt, dass Kunststofffenster aus PVC keine erfolgversprechende Perspektive hätten, weshalb die Produktion in Emmen eingestellt werde. Mit ein Grund dafür sei, dass Kunststoff aus PVC nicht so ökologisch sei wie Holz und Aluminium: «Deshalb ist es ja sicherlich auch im Sinne der Grünen Partei, wenn wir die Kunststoffproduktion einstellen.»

Emmi kauft die Produktionsstätte

Bachmann betont, dass man immer offen und ehrlich kommuniziert habe.

«Wir wussten es vor 15 Jahren schlicht nicht besser, jetzt sind wir schlauer. Die unternehmerische Logik führte zu diesem Resultat. Das gehört zum Unternehmertum.»

Es sei nun aber nicht der Fall, dass die Halle leer stehen würde. Das Werksgelände wurde vor zwei Monaten an die Emmi AG verkauft, wie beide Seiten bestätigen. Emmi hat bereits einen Produktionsstandort in unmittelbarer Nähe.

Bis spätestens Ende 2023 wird 4B die Produktion im Werk Emmen einstellen, die 27 Mitarbeiter ziehen ins Hauptwerk nach Hochdorf. 4B plant dort in den kommenden zwei Jahren Investitionen von über 30 Millionen Franken, erklärt Mark Bachmann.

Hier, im Hauptwerk in Hochdorf, werden die «Emmer» 4B-Mitarbeiter künftig arbeiten. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 26. Oktober 2021)

Wie der Standort Emmen in Zukunft verwendet wird, ist laut der Emmi noch offen. Mit dem Areal schaffe man Raum für strategische Landreserven. «Wir streben vorerst eine Zwischennutzung einer Drittfirma an», lässt sich Pressesprecherin Simone Burgener zitieren.

Mark Bachmann weist zudem auf die jahrzehntelange Geschichte des ganzen Industrieareals hin. Sein Grossvater habe als Landwirt vor rund 70 Jahren das Land, wo die Emmi bereits heute eine der Hauptproduktionsstätten der Schweiz betreibt, an den Milchverarbeitungskonzern veräussert:

«Das hat viel zur erfolgreichen Entwicklung der Firma Emmi beigetragen.»

Obstgarten zu 70 Prozent vermietet

Mark Bachmann ist auch Mitinhaber des Bürogebäudes Obstgarten, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft des 4B-Werks in Emmen befindet. Zur Behauptung, dass dieses fast leer stehe, sagt er: «Für unsere Massstäbe ist das Bürogebäude Obstgarten ein Erfolg.» Es sei zu 70 Prozent vermietet, sechs neue Unternehmen seien deswegen nach Emmen gezogen. Die Antwort des Emmer Gemeinderats zum Vorstoss der Grünen steht noch aus.

