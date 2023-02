Emmen Trotz «historischer Schandtat»: Emmer Gemeinderat ist gegen A2-Überdachung Die Emmer Parteien wollen einen Teil der Autobahn A2 überdachen. Der Gemeinderat steht dieser Forderung «sehr kritisch» gegenüber. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Sämtliche Fraktionen des Emmer Einwohnerrates reichten vor knapp einem Jahr ein Postulat ein, welches zum Ziel hat, die A2 zu überdachen. Dies auf dem nördlichen Teil der Autobahn auf Emmer Boden, von der Brücke über die Rüeggisingerstrasse bis zum Beginn des Riffigwalds. «Es bietet sich die Chance, diese historische Schandtat teilweise zu beseitigen», hiess es im Postulat.

Die A2 durch Emmen soll laut dem Gemeinderat nicht überdacht werden. Bild: Pius Amrein (3. März 2022)

Damit meinten die Fraktionen das Emmer Ortsbild, das durch die Erstellung der Autobahn ab 1967 mitten durch das Dorf zweigeteilt wurde. Gegen den Willen von Einwohnerräten und Quartiervereinen setzten die Behörden damals ihren Plan um und bauten die Nationalstrasse quer durch Emmen.

Ein Dach auf der A2 soll diese «Schandtat» teilweise beseitigen, wenn es nach den Plänen der Postulanten geht. Die Überdachung würde auch Platz für einen Veloweg bieten, zudem könnten laut dem Postulat Solaranlagen montiert werden. Die Parteien blicken in ihrem Postulat auch auf Kriens, wo mit dem Bypass Teile der Autobahn überdeckt werden sollen.

«Aufwendige und kostenintensive Projekte»

Doch der Emmer Gemeinderat spricht sich gegen die Forderung aus, wie seiner soeben veröffentlichten Postulatsantwort zu entnehmen ist. Er weist darauf hin, dass in der Schweiz erst eine Handvoll Autobahneinhausungen oder -überdeckungen realisiert worden sind. «Die Projekte sind äussert aufwendig, kostenintensiv und dauern mehrere Jahrzehnte von der ersten Formulierung bis zur Inbetriebnahme.»

Dem Gemeinderat sei die trennende Wirkung der Autobahn bewusst und er anerkenne den Wunsch der Postulanten nach einer Verbesserung. «Diesem Wunsch, mittels einer Überdachung oder Teilüberdachung der A2 nachzukommen, steht der Gemeinderat aber sehr kritisch gegenüber», schreibt er weiter.

Es fehle der aktuelle Anlass, um mit den geforderten Partnern – wie etwa dem Bundesamt für Strassen – in einen Dialog mit dem Ziel einer Absichtserklärung zu treten. Zusätzlich seien die finanziellen und personellen Ressourcen für den geforderten Prozess beträchtlich, was in der angespannten Finanzlage den Verzicht auf andere wichtige Projekte bedeuten würde.

Auch das Bundesamt für Strassen (Astra) spricht sich laut der Postulatsantwort gegen die Idee aus. Es sei bisher weder im Rahmen des Bypasses noch der Wiedereröffnung des Anschlusses Emmen-Nord ein derartiges Bedürfnis seitens der Gemeinde erwähnt worden. Auch im aktuell gültigen kantonalen Richtplan sei kein Eintrag diesbezüglich vorhanden.

Gestaltungskonzept für Emmen-Nord

Immerhin einen Hoffnungsschimmer lässt der Gemeinderat aber: Die Emmer Regierung will sich im Rahmen der Wiedereröffnung des Autobahnanschlusses Emmen-Nord für eine gestalterische Aufwertung der Siedlungsverbindung einsetzen, wie sie schreibt. Dazu soll ein Gestaltungskonzept erarbeitet und dem Astra zur Umsetzung überreicht werden.

Das Postulat wird voraussichtlich an der nächsten Sitzung vom 14. März im Emmer Einwohnerrat behandelt.